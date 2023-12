Android Planet kiest: de 5 beste budgetsmartphones van 2023

Als je een dure telefoon koopt, is hij vrijwel altijd op zijn minst redelijk goed. Dat ligt anders in het lagere segment, waar ook veel slome duikelaars tussen zitten. Daarom zetten we de beste budgetsmartphones van 2023 voor je op een rij!

Beste budgetsmartphones in 2023

Wat koop je tegenwoordig voor maximaal 250 euro? Een heel complete smartphone, blijkt uit ons onderzoek. Natuurlijk moet je niet de snelste chips of de beste camera’s verwachten, maar dat snap je zelf waarschijnlijk prima. In de beste gevallen krijg je wél een mooi oled-scherm en een accu die lang meegaat. Dit zijn wat ons betreft de beste budgetsmartphones van 2023.

1. Motorola Moto G84

De Motorola Moto G84 is een smartphone die nergens in uitblinkt, maar ook geen steken laat vallen. De Snapdragon 695 is geen heel nieuwe chip, maar wel eentje die je soepel door alledaagse bezigheden als appen, mailen en browsen loodst. De telefoon kan ook overweg met 5G-internet. Er zit een ruime 12GB werkgeheugen in het toestel en 256GB opslagruimte.

Het scherm is met 6,5 inch van een gemiddeld formaat en ververst de pixels 120 keer per seconde voor soepel beeld. Het gaat bovendien om een oled-paneel met mooie kleuren en een uitstekend contrast. Wel ligt de maximale helderheid lager dan bij duurdere smartphones.

Dankzij de grote accu van 5000 mAh kom je niet snel zonder stroom te zitten. Je laadt de batterij met 30 Watt vrij rap op. Vooral de hoofdcamera van 50 megapixel schiet verder redelijke foto’s, van de 8 megapixel-groothoeklens hoef je minder te verwachten.

Het zwakke punt is de software. De Moto G84 draait op Android 13 en krijgt waarschijnlijk slechts één update naar Android 14. Dat is mager. Wel mag je drie jaar beveiligingspatches verwachten.

2. OnePlus Nord CE 3 Lite

Ook de OnePlus Nord CE 3 Lite heeft een Snapdragon 695-chip aan boord, die zoals gezegd toegang biedt tot het 5G-netwerk. OnePlus is minder scheutig met werkgeheugen en opslagruimte dan Motorola: het gaat om respectievelijk 8GB en 128GB. Dat is alsnog ruim voldoende voor de meeste gebruikers.

Het scherm van de Nord CE 3 Lite is met 6,72 inch erg groot. De ververssnelheid ligt weer op 120Hz, maar het gaat wel om een lcd-paneel. Dat zal iets valer ogen dan het oled-scherm van de Moto G84 en heeft weer een vrij lage maximale helderheid.

Daar staan wel wat pluspunten tegenover. Zo laad je de 5000 mAh-accu met 67 Watt op. Dat is zeker in deze prijsklasse razendsnel. Na een halfuur zit de accu al voor 80 procent vol. Bijzonder is ook de 108 megapixel-hoofdcamera, die vooral overdag gedetailleerde foto’s schiet. Aan de dieptesensor en 2 megapizel-macrocamera het je helaas bijzonder weinig. Een groothoeklens ontbreekt.

Ook de Nord CE 3 Lite draait op Android 13, waar de OxygenOS-skin van OnePlus overheen ligt. Je krijgt bij dit toestel twéé grote upgrades en zit dus goed tot en met Android 15. Er rollen drie jaar lang, tot de lente van 2026, beveiligingsupdates uit.

3. Xiaomi Redmi Note 12S

Met zijn 6,43 inch-scherm is de Xiaomi Redmi Note 12S juist redelijk compact. De ververssnelheid ligt op 90Hz. Dat is minder rap dan de smartphones hierboven, maar zorgt nog altijd voor redelijk soepele beelden. De piekhelderheid van 1000 nits is in deze prijsklasse behoorlijk hoog.

De Note 12S draait op een Mediatak Helio G96-chip. Die is trager dan de Snapdragon 695, wat je vooral zult merken tijdens multitasken of gamen. Wel stopt Xiaomi er 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte bij. Dat is netjes, want dit toestel is goedkoper dan de Motorola en OnePlus die we eerder bespraken.

Naast de 108 megapixel-hoofdcamera geeft Xiaomi je ook een 8 megapixel-groothoeklens voor wijdere kiekjes. Daar zit weer een 2 megapixel-macrolens bij waar je door de lage resolutie niet zoveel aan hebt. De 5000 mAh-accu laadt op met maximaal 33 Watt.

De Redmi Note 12S draait op Android 13 en krijgt updates naar Android 14 en 15. Daarnaast belooft Xiaomi drie jaar, tot de lente van 2026, beveiligingsupdates uit te brengen.

4. Samsung Galaxy A14 5G

Met zijn huidige prijs van € 147,- is de Samsung Galaxy A14 een zeer voordelig toegangskaartje tot het universum van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Hij biedt ondersteuning voor het 5G-netwerk en heeft een groot 6,6 inch-scherm. Dankzij de ververssnelheid van 90Hz oogt het beeld behoorlijk vloeiend, maar het gaat wel om een lcd-paneel. De kleuren zijn daardoor minder mooi dan op duurdere smartphones van Samsung.

Ook is het toestel met zijn MediaTek Dimensity 700-chip een stuk trager. Voor simpele taken als appen en mailen voldoet de processor, maar erger jij je snel aan haperingen? Dan kun je misschien toch beter naar een ietsje duurder toestel kijken. Er is een magere 4GB RAM en 64GB opslag aanwezig.

Op fotografiegebied is alleen de 50 megapixel-hoofdcamera het vermelden waard, want met de dieptesensor en 2 megapixel-macrolens kun je weinig. Selfies hebben een resolutie van 13 megapixel. De 5000 mAh-accu vul je met maximaal 15 Watt.

Samsung installeert Android 13 op de smartphone en legt daar zijn eigen One UI-schil overheen. Je mag twee updates verwachten naar Android 14 en 15. Beveiligingsupdates rollen uit tot de lente van 2027. Dat is gezien de lage prijs uitstekend.

5. Motorola Edge 30 Neo

Motorola bracht de Edge 30 Neo stiekem al eind 2022 uit, maar als jij het niet verder vertelt, doen wij dat ook niet. Het is voor zijn huidige prijs namelijk een zeer interessant toestel. Met een scherm van 6,28 inch is hij (veel) kleiner dan de andere smartphones in dit artikel. Het gaat bovendien om een prima oled-display met een hoge verversingssnelheid van 120Hz en dunne randen. Dat zorgt voor een modern uiterlijk.

De Snapdragon 695 kwamen we al twee keer eerder tegen in dit artikel. Zolang je geen al te intensieve dingen doet met je smartphone, zoals 3D-games spelen, kun je er prima mee uit de voeten. Er zit 8GB werkgeheugen bij en 256GB opslagruimte. Met de 64 megapixel-hoofdcamera schiet je prima foto’s, de 13 megapixel-groothoeklens is minder goed maar alsnog prima.

De accu is met 4020 mAh kleiner dan die van veel andere smartphones. Omdat hetzelfde geldt voor het scherm kun je toch een heel redelijke batterijduur verwachten. Je laadt hem met 67 Watt bovendien snel weer op. Zelfs draadloos laden is mogelijk, al gaat dat met 5 Watt juist erg langzaam. Toch zien we deze feature zelden op smartphones met deze prijs.

De Motorola Edge 30 Neo draait momenteel op Android 13 en krijgt alleen nog een update naar Android 14. Je mag tot de herfst van 2025 beveiligingsupdates verwachten.

Wat is jouw favoriete budgetsmartphone?

