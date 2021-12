Round-up: dit zijn de 5 beste draadloze oordopjes van 2021

Met 2021 bijna achter de rug, blikt Android Planet terug op de fijnste gadgets van het jaar. In dit artikel zetten we de vijf beste draadloze oordopjes van 2021 op een rijtje. De modellen hebben verschillende prijzen, dus er zit voor iedereen wat bij.

De beste draadloze oordopjes van 2021

Draadloze oordopjes zijn enorm populair en drijven de bedrade oordopjes meer en meer naar de achtergrond. Steeds meer merken brengen TWS (true wireless) bluetooth oordopjes uit. Deze oordopjes werken met je Android-smartphone, maar ook met je computer en eventuele Apple-apparatuur. Android Planet somt de vijf beste draadloze oordopjes van 2021 op en houdt rekening met verschillende budgetten en gebruikswensen.

Goedkoop: Sony WF-C500

Wil je fijne draadloze oordopjes van een gerenommeerd merk, maar heb je een beperkt budget? Dan raden we de Sony WF-C500 aan. Deze compacte oordopjes dragen bijzonder prettig, kunnen tegen een regenbui en klinken beter dan de prijs doet vermoeden.

De accuduur bedraagt zo’n negen uur bij het luisteren van muziek. Het opbergdoosje laadt de oordopjes op. Je laadt het doosje zelf op via de usb-c-poort. De WF-C500 zijn bovendien geschikt voor de Google Assistent om spraakopdrachten uit te voeren.

Je koopt de Sony WF-C500 tijdelijk voor 66 euro bij MediaMarkt en Bol.com.

Ook voor Apple: AirPods 3

Als Android-gebruiker denk je misschien niet direct aan Apples AirPods, maar de nieuwe AirPods 3 zijn zeker het overwegen waard. Zeker als je naast je Android-toestel ook één of meerdere Apple-apparaten gebruikt, want daar werken de AirPods 3 naadloos mee samen. Dankzij de bluetooth-verbinding doen ze het ook goed met andere apparaten.

De AirPods 3 lijken qua ontwerp meer op de AirPods Pro dan op de vorige generaties AirPods. De geluidskwaliteit is ook verbeterd, de accu gaat langer mee en het opbergdoosje is nu ook geschikt voor draadloos opladen en MagSafe.

Nieuwsgierig geworden? Lees op zustersite iPhoned onze uitgebreide AirPods 3 review of bekijk de videoreview.

Je kan de Apple AirPods 3 voor 189 euro aanschaffen bij onder meer Belsimpel en Bol.com.

Sportief: JBL Reflect Flow

Je bent een enthousiast sporter en zoekt draadloze oordopjes die niet uit je oren vallen tijdens het hardlopen, fitnessen of fietsen? Dan zijn de JBL Reflect Flow een slimme keuze. Deze oordopjes hebben een handige haak, zodat ze extra stevig in je oren zitten.

De Reflect Flow kunnen tegen zweet en regen, gaan tien uur mee op een acculading en laden snel op in het – grote! – opbergdoosje. Dit doosje levert een extra accubeurt.

De geluidskwaliteit van de Reflect Flow laat zich niet vergelijken met veel duurdere oordopjes, maar zal wel in de smaak vallen van sporters. De oordopjes produceren namelijk lekker veel bas. Het voornaamste aandachtspunt van de JBL Reflect Flow is het formaat, want de ronde oordopjes zijn fors en passen daarom niet goed in elk type oor.

Koop de JBL Reflect Flow bij Amazon of Bol.com.

Sennheiser Momentum True Wireless 2

De Sennheiser Momentum True Wireless 2 zijn comfortabele oordopjes die lang meegaan op een acculading en erg prettig klinken. Ook handig is dat de oordopjes stevig in de oren blijven zitten tijdens een workout.

Sennheiser heeft een gratis Android-app waarmee je de geluids- en algemene instellingen van de oordopjes kan aanpassen.

Kom meer te weten over deze oordopjes in onze Sennheiser Momentum True Wireless 2 review.

Je kan de oordopjes voor 186 euro onder andere aanschaffen bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.

Premium: Sony WF-1000XM4

Als je het beste setje draadloze oordopjes van het moment wil, kom je uit bij de Sony WF-1000XM4.

Deze oordopjes bieden niet alleen fantastisch geluid, maar ook erg effectieve geluidsonderdrukking (ANC). Je hoort omgevingsgeluiden zoals medereizigers in het openbaar vervoer veel zachter en verder weg, bijvoorbeeld. Zo kun je je beter concentreren, wat ook thuis en in de kantoortuin van pas kan komen.

De Sony WF-1000XM4 gaan – met ANC geactiveerd – zo’n acht uur mee op een acculading en laden snel op in het opbergdoosje. Dat doosje laadt zelf op via usb-c of een draadloze oplader. Natuurlijk zijn ook deze oordopjes geschikt voor de Google Assistent.

Koop de Sony WF-1000XM4 bij Coolblue of Expert voor 249 euro.