Android Planet-streamingtips: Dit zijn de 10 beste (direct-naar-streaming) films van 2023

Naast de bioscopen, verschijnen er ook veel films direct op je streamingdiensten. In die categorie zetten we de tien beste films van 2023 voor je op een rij.

Beste films 2023: direct-naar-streaming

Als we het hebben over de beste films van het jaar, dan kijk je al snel naar de grote bioscoopfilms. Denk aan Barbie, Oppenheimer, John Wick: Chapter 4, The Boy and the Heron en Spider-Man: Across the Spider-Verse. Die lijstjes vind je overal.

Maar er verschijnen ook allerlei films direct op je favoriete streamingdiensten. Films die de bioscoop overslaan, maar daardoor niet minder je tijd waardig zijn. Om deze ‘direct-naar-streaming’ films eruit te lichten, zetten we de beste tien voor je op een rij.

Daarbij kiezen we alleen films van streamingdiensten die een Android-app hebben met Chromecast-functie, zoals we ook in onze wekelijkse streamingtips doen. Daardoor valt Apple TV Plus helaas buiten de boot.

10. Red, White and Royal Blue (Prime Video)

De zoon van de Amerikaanse president en een Britse prins moeten tijd met elkaar doorbrengen om hun ruzie te beslechten, maar dan worden ze verliefd. Red, White and Royal Blue is een heerlijk luchtige, romantische comedy zoals je ze niet vaak ziet.

9. No One Will Save You (Disney Plus)

De jonge Brynn woont alleen in een veel te grote woning. Zodra er vreemde lichten zijn te zien en er een alien door het huis loopt, moet ze alles op alles zetten om te overleven. In deze spannende film wordt nauwelijks gesproken, wat het extra speciaal maakt.

8. They Cloned Tyrone (Netflix)

Een drugsdealer, een pimp en een sekswerker stuiten op een ondergronds lab waar een kloon opduikt. Deze film gebruikt science fiction om iets te vertellen over racisme in de huidige wereld, met een ode aan de blaxploitationfilms uit de jaren zeventig. Met John Boyega, Jamie Foxx en Teyonah Parris.

7. Leo (Netflix)

Hagedis Leo leeft zijn hele leven in het klaslokaal van een basisschool. Zodra hij hoort dat hij nog een jaar te leven heeft, besluit Leo te ontsnappen. De hagedis ziet zijn kans schoon als hij elk weekend door een andere leerling mee naar huis wordt genomen, maar dan stuit hij onverwachts tegen een veel beter doel voor de rest van zijn leven. Leo is een verrassend mooie film uit het brein van Adam Sandler.

6. Air (Prime Video)

De film Air vertelt het verhaal van hoe Nike het voor elkaar kreeg om Michael Jordan te strikken, waarna de iconische Air Jordan-sneakers werden gemaakt. De uitstekende film over een groots moment in de sportgeschiedenis is geregisseerd door Ben Affleck, met Matt Damon in de hoofdrol.

5. The Wonderful Story of Henry Sugar / The Swan / The Rat Catcher / Poison (Netflix)

Omdat de vier korte films van Wes Anderson op Netflix dezelfde stijl en dezelfde cast hebben, rekenen we ze voor het gemak als één grote film. Hierin volg je vier verhalen van Roald Dahl, die aan je worden voorgelezen terwijl ze gebeuren. Dat is genieten geblazen, zeker door de topcast met onder andere Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley en Richard Ayoade.

4. Maestro (Netflix)

Bradley Cooper speelt niet alleen de hoofdrol in deze film over componist en dirigent Leonard Bernstein en zijn relatie met actrice Felicia Montealegre Cohn Bernstein, maar regisseerde deze ook. Dat heeft hij duidelijk gedaan vol enthousiasme en bewondering voor de persoon en zijn werk, met een speelse en mooie film als resultaat.

3. Leave the World Behind (Netflix)

Het begint met een rustige vakantie van een gezin in een luxe woning, maar dan valt het internet uit, slaat gps op hol en staan de eigenaren van het huis plots voor de deur. Er gebeuren bizarre dingen in de wereld, waar ze in het afgelegen huis weinig van meekrijgen. Het spannende Leave the World Behind is van Sam Esmail, die je kent van Mr. Robot, met in de cast onder andere Julia Roberts, Mahershala Ali, Kevin Bacon en Ethan Hawke.

2. Nimona (Netflix)

De jonge Nimona kan in verschillende beesten veranderen en ze wil niets liever dan het hulpje van een ultieme slechterik worden. Die slechterik denkt ze gevonden te hebben in soldaat Ballister Boldheart, die is beschuldigd van een misdaad die hij niet heeft begaan. Dit duo heeft elkaar nodig om de waarheid naar boven te halen. Het resultaat is een heerlijke animatiefilm, met een eigen stijl en een eigen stem.

1. Guy Richie’s The Covenant (Prime Video)

Jake Gyllenhaal speelt in deze film een sergeant die tijdens een missie iedereen in zijn team verliest, behalve zijn net aangestelde vertaler Ahmed. Nu ligt zijn leven compleet in de handen van deze man die hij nauwelijks kent. The Covenant is een waanzinnig spannende en sterke actiefilm.

Heb je de beste film van 2023 allemaal al gekeken? Geen probleem, want in het nieuwe jaar vind je op Android Planet elke week nieuwe kijktips. Schrijf je daarvoor in op onze gratis nieuwsbrief of download de Android Planet-app.