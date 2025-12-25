2 jaar Ziggo Internet & TV nu met gratis Samsung Smart TV cadeau!

Android Planet-streamingtips: de 10 beste films van streamingdiensten uit 2025

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
25 december 2025, 10:00
4 min leestijd
Android Planet-streamingtips: de 10 beste films van streamingdiensten uit 2025

Naast bioscoopfilms worden er ook steeds meer films door onze favoriete streamingdiensten gemaakt. Dit zijn de tien beste streamingfilms uit 2025.

Beste films streamingdiensten 2025

Topfilms zoals One Battle After Another en Sinners worden overal al geëerd. Op Android Planet zijn we vooral van het streamen, dus lichten we de beste films uit die door de streamingdiensten zelf zijn gemaakt. Deze heb je mogelijk gemist, maar zijn je tijd meer dan waard. 

10. Lost Bus (Apple TV)

In dit waargebeurde verhaal zie je hoe een buschauffeur (Matthew MacConaughey) alles op alles zet om een groep kinderen te redden uit een verwoestende bosbrand. Dat is razend spannend en doet denken aan rampenfilms van vroeger, zoals Dante’s Peak. 

The Lost Bus — Official Trailer 2 | Apple TV
Apple TV

Apple TV

Apple

Gratis via Google Play

9. Jay Kelly (Netflix)

Een Amerikanse steracteur (George Clooney) en zijn manager (Adam Sandler) reizen naar Europa om over het leven na te denken. Beiden zitten te diep in hun carrières, waardoor hun privélevens het slachtoffer zijn. Is het te laat om dat te veranderen? Een mooie film, met zelfs een Nederlands tintje.

Jay Kelly | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

8. F1: The Movie (Apple TV)

F1: The Movie van Apple is stiekem een enorme reclame voor de F1. Toch kijkt de film ook lekker weg, voornamelijk door de twee charismatische acteurs die de hoofdrollen vertolken: Brad Pitt als een veteraan in het vak die na dertig jaar weer terugkeert naar de racebaan, en Damson Idris als nieuw talent. 

F1® The Movie | Main Trailer
Apple TV

Apple TV

Apple

Gratis via Google Play

7. Come See Me in the Good Light (Apple TV)

Apple had dit jaar nog een film die de moeite meer dan waard is, maar dan in een hele andere categorie. In deze emotionele documentaire volg je de inmiddels overleden dichter Andrea Gibson, die ondanks diens strijd met kanker hoop en plezier vindt bij diens partner. Een prachtig eerbetoon aan de liefde. 

Come See Me In The Good Light — Official Trailer | Apple TV
Apple TV

Apple TV

Apple

Gratis via Google Play

6. Frankenstein (Netflix)

Het verhaal van dokter Frankenstein en het monster dat hij tot leven heeft gewekt is natuurlijk al vaak verteld, maar de interpretatie van regisseur Guillermo del Toro voelt toch fris. Met name door Jacob Elordi als het monster. 

Frankenstein | Guillermo del Toro | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

5. The Perfect Neighbour (Netflix)

The Perfect Neighbour is niet voor niets één van de meest besproken documentaires van het jaar. In de docu kijk je mee met de camera’s van politieagenten, die regelmatig langskomen bij een vrouw die zichzelf als de perfecte buurvrouw neerzet. Ze heeft problemen met de kinderen in de buurt en dat loopt compleet uit de hand.

The Perfect Neighbor | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

4. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (Netflix)

Wakker worden, filmliefhebber! Het derde Knives Out-moordmysterie is weer eentje om van te genieten. Detective Benoit Blanc (Daniel Craig) moet de moord op een priester oplossen. Dat zorgt voor een serieuzere film dan Glass Onion, het vorige deel in deze reeks. Toch slaagt regisseur Rian Johnson weer in een heerlijke whodunnit

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

3. Predator: Killer of Killers (Disney Plus)

Na het succes van de film Prey, is er besloten om het Predator-universum verder uit te breiden via een animatiefilm. In verschillende locaties en momenten in de geschiedenis zijn Predators op zoek naar de beste krijgers van de wereld.

Het lijken losstaande verhalen die goed op zichzelf staan, totdat ze samenkomen in een strijd tussen mens en Predator. Alles valt dan op z’n plek.

Predator: Killer of Killers | Official Trailer | Hulu
Disney+

Disney+

Disney

Gratis via Google Play

2. Train Dreams (Netflix)

Na het zien van de trailer is al direct duidelijk dat Train Dreams bijzonder is. De film is namelijk gemaakt met extra aandacht voor elk shot. Train Dreams vertelt het verhaal van een houthakker die regelmatig langere tijd van huis vertrekt om te werken, om zo zijn dochtertje een toekomst te geven. Als je deze film een kans geeft, blijft die nog lang hangen.

Train Dreams | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

1. K-Pop Demon Hunters (Netflix)

Je kon dit jaar onmogelijk om Kpop Demon Hunters heen. De liedjes uit de film waren zelfs op de Nederlandse radiozenders te horen, omdat ze de hitlijsten bestormden. Toch had niemand dit succes aan zien komen.

In de film volg je een Kpop-band bestaande uit drie meiden die stiekem ook demonenjagers zijn. Ze gebruiken hun muziek en fans om een barrière in stand te houden tussen de normale wereld en die van de demonen. Totdat demonen zich als jongensband vermommen en de fans afpakken.

Zelfs als je niets met Kpop hebt, is de film aan te raden. Het is leuk geanimeerd, heeft een mooie boodschap en voor je het weet ben je toch aan het meezingen. 

KPop Demon Hunters | Official Trailer | Netflix
Netflix

Netflix

Netflix, Inc.

Gratis via Google Play

Streamingtips

Volg Android Planet voor elke week nieuwe streamingtips. Check de nieuwste edities hieronder.

Bron afbeelding: Netflix
