Android Planet kiest: de 5 beste high-end smartphones van 2021

Na een boeiend jaar met veel concurrentie zet Android Planet de 5 beste high-end smartphones van 2021 onder elkaar. Toestellen die ook in 2022 het kopen waard blijven, want het blijven topmodellen en ze zullen alleen maar in prijs dalen.

Beste high-end smartphones van 2021

De redactie van Android Planet test veel smartphones van allerlei merken met uiteenlopende prijzen. In dit overzicht bespreken we onze vijf favoriete high-end smartphones van 2021, dus toestellen vanaf 500 euro. We publiceren ook overzichten met de beste budgetsmartphones en beste midrange smartphones van het jaar.

Kijk je liever? Check dan hieronder onze video waarin redacteur Wouter de vijf onderstaande toestellen kort bespreekt. Tijd om – in willekeurige volgorde – de toppers van dit jaar te benoemen.

1. OnePlus 9 Pro

Met de OnePlus 9 Pro haal je een fraaie high-end smartphone in huis met hele rappe hardware en een supersnelle oplader. Ook kun je met dit toestel imponerende foto’s schieten met de verschillende camera’s.

Aandachtspunten van de OnePlus 9 Pro zijn de kortere accuduur en dat OnePlus en Oppo hun software gaan samenvoegen. De nieuwe software-ervaring arriveert later per update op OnePlus-toestellen.

We hebben de smartphone eind november, acht maanden na zijn release, nog eens uitgebreid getest. In onze OnePlus 9 Pro review-update lees je hoe het toestel zich staande houdt.

2. Samsung Galaxy S21

De Samsung Galaxy S21 is de voordeligste telg van de drie, met de S21 Plus en S21 Ultra als grotere en duurdere varianten. Voor het grote publiek is de S21 de beste keuze vanwege zijn prijs-kwaliteitsverhouding.

Het toestel heeft een prachtig scherm, is relatief handzaam en even snel als de andere S21-modellen. Samsung laat ook een positieve indruk achter met zijn lange software-ondersteuning. Mede daarom kan de S21 nog jaren mee.

Begin december hebben de S21, toen tien maanden te koop, nog eens uitgebreid getest. In onze Galaxy S21 review-update lees je dan ook hoe goed de smartphone eind 2021 is.

3. Google Pixel 6 Pro

De Google Pixel 6 Pro is niet alleen Googles beste smartphone van 2021, maar de beste die het bedrijf tot dusver heeft afgeleverd. Eindelijk kan Google serieus concurreren met de welbekende concurrentie.

De Pixel 6 Pro heeft een uitstekend scherm, een vernieuwende en krachtige processor en drie indrukwekkende camera’s. Die blazen andere smartphonecamera’s weg, zeker in het donker en als het gaat om de portretmodus. Google biedt ook langere updates en rolt vijf jaar beveiligingspatches uit.

Je leest alles over de smartphone in onze uitgebreide Google Pixel 6 Pro review.

4. Oppo Find X3 Pro

De Oppo Find X3 Pro is Oppo’s topsmartphone van 2021 en een waardig alternatief voor de bekendere namen. Dat komt onder andere door het hele mooie scherm, het ruime opslaggeheugen (256GB) en de supersnelle oplader. Draadloos opladen kan ook erg vlot.

Het toestel heeft daarnaast bijzondere camera’s, inclusief een vernieuwende microscoopcamera. Die is niet voor iedereen even nuttig, maar wel een toffe feature. Oppo heeft zijn updatebeleid na de lancering van de Find X3 Pro aangescherpt van drie naar vier jaar. De smartphone kan dus nog lang mee.

Kom meer te weten over het toestel in onze uitgebreide Oppo Find X3 Pro review.

5. Samsung Galaxy S21 Ultra

Wil je de beste Samsung-smartphone van 2021, dan kom je uit bij de Galaxy S21 Ultra. Dat is ook meteen het grootste en duurste toestel, inclusief een fraai scherm en geavanceerde camera’s. Met name de dubbele zoomcamera is een hele handige toevoeging.

De S21 Ultra heeft ook een goede accuduur, is erg snel en krijgt nog jaren updates. In onze Samsung Galaxy S21 Ultra review-update raden we de smartphone daarom nog van harte aan.

Vooruitblikken op nieuwe smartphones

