Android Planet kiest: de 5 beste high-end smartphones van 2022

Nu het einde van het jaar nadert, is het tijd om de balans op te maken. Wat waren de beste high-end smartphones van 2022? Dat is ook in 2023 nog relevant, want deze toptoestellen zullen alleen maar voordeliger worden.

Beste high-end smartphones van 2022

Wie het beste van het beste wil, moet nog altijd flink in de buidel tasten. En dus hebben we bij Android Planet ook dit jaar weer veel toptoestellen van meer dan 500 euro aan de tand gevoeld. Na intensief overleg op de redactie zijn daar vijf telefoons uitgerold die zich onderscheiden van de concurrentie. Dit zijn volgens ons, in willekeurige volgorde, de beste high-end smartphones van 2022!

1. Google Pixel 7 (Pro)

2022 was een feestelijk jaar. Eindelijk besloot Google zijn Pixel-telefoons ook officieel naar Nederland te brengen. Daar zijn we blij mee, want de Google Pixel 7 Pro bleek in onze review een van de fijnste smartphones van de afgelopen 12 maanden te zijn. Hij beschikt over de beste camera’s van dit moment, heeft een fraai oled-scherm en prima speakers.

Er was wat controverse over de Tensor G2-chip, want die presteert minder goed dan dan de processoren in de smartphones hieronder. Op papier dan, want in de praktijk is de Pixel 7 Pro een loeisnelle telefoon die nooit hapert. Iets soortgelijks geldt voor de accuduur. In laboratoriumtests schijnt hij tegen te vallen, maar wij hebben aan het einde van de dag altijd nog tientallen procenten batterij over.

Tel daar de schone Android-software en het goede updatebeleid bij op en je hebt een mooi totaalpakket. Zeker als je de relatief bescheiden adviesprijs van 899 euro meetelt. De gewone Google Pixel 7 koop je zelfs voor 649 euro en is bijna net zo goed.

2. Samsung Galaxy S22 Ultra

Aan de toptoestellen van Samsung kun je je geen buil vallen. Ook de Galaxy S22 Ultra beviel ons zeer. De camera’s hebben het beste zoombereik op de markt en Samsung heeft bovendien de software verbeterd. Daardoor zijn de kleuren, vooral ‘s nachts, minder verzadigd dan voorheen.

De grootste vernieuwing van de S22 Ultra is dat je er nu een S Pen bij krijgt, die je bovendien in het toestel kunt bewaren. Dat is handig als je graag aantekeningen maakt tijdens college of mooie kunstwerken wil fabriceren op je telefoon.

Zoals je in onze review van de Galaxy S22 Ultra kunt lezen, waren we ook te spreken over de prestaties van deze smartphone. Toch stopte de Zuid-Koreaanse fabrikant een eigen processor in het toestel, die minder snel is dan de alternatieven van Qualcomm. We zijn dan ook blij dat Samsung bij de Galaxy S23 Ultra waarschijnlijk kiest voor een Snapdragon-chip.

3. Motorola Edge 30 Ultra

Motorola bracht lange tijd vooral goedkope smartphones uit, maar proefde de laatste jaren steeds vaker aan het high-end segment. De Motorola Edge 30 Ultra is het eerste echte moderne vlaggenschip en behoort tot de beste high-end smartphones van 2022.

Het toestel kan op bijna elk vlak mee met de top. Zo is de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip supersnel en zuinig en ververst het fraaie oled-scherm de pixels 144 keer per seconde, voor een erg vloeiend beeld. Bovendien laadt het toestel met 125 Watt lekker rap op.

Ook de 200 megapixel-camera is zowel op papier als in de praktijk een prima ding, al presteert de Google Pixel 7 Pro in het donker beter. We zijn ook blij dat Motorola het softwarebeleid, vaak een zwak punt van het bedrijf, heeft aangepakt. De Edge 30 krijgt drie grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingspatches. Het toestel ontving dan ook een mooie 8 in onze review.

4. Asus Zenfone 9

Er zijn amper nog Android-smartphones te koop die we ‘klein’ zouden willen noemen. De Samsung Galaxy S22 komt in de buurt, maar de Asus Zenfone 9 is met zijn 5,9 inch-scherm nog iets compacter. Vaak gaat dat formaat gepaard met een matige batterijduur, want in een kleine behuizing past nu eenmaal geen gigantische batterij.

Toch presteert de Zenfone 9 ook op dit gebied beter dan je zou denken. Dat is voor een groot deel te danken aan de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, die zoals gezegd ondanks zijn goede prestaties erg zuinig is. Zoals je in de review van de Asus Zenfone 9 kunt lezen, zijn we ook te spreken over het speelse uiterlijk en natuurijk het handzame formaat. De camera’s blinken niet uit, maar voldoen wel.

Eigenlijk heeft het toestel maar één echt minpunt: het softwarebeleid. Je krijgt updates naar Android 13 en 14, maar dan houdt het op. Ook ontvang je slechts twee jaar beveiligingspatches, waarvan inmiddels al bijna een halfjaar is verstreken. Dat kan en moet een stuk beter, zeker in dit prijssegment.

5. Xiaomi 12T Pro

Xiaomi bracht zoals gebruikelijk weer veel telefoons uit in de hogere prijsklasse. Daarvan beviel de Xiaomi 12T Pro ons dit jaar het best. Hij biedt een mooi totaalpakket met de snelle Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, een grote accu die supersnel oplaadt, een fraai scherm en een moderne 200 megapixel-hoofdcamera. Die zorgt voor veel detail in je foto’s. Voorbeelden daarvan zie je in onze review van de Xiaomi 12T Pro.

Helaas vallen de overige camera’s wel tegen. Een 8 megapixel-groothoeklens en een 2 megapixel-macrocamera kunnen eigenlijk niet op een smartphone die aanvankelijk 800 euro moest kosten. Bovendien ontbreekt een telelens om in te zoomen.

Daar staat wel weer een prima softwarebeleid tegenover. Je krijgt updates naar Android 13, 14 en 15 en mag vier jaar lang beveiligingspatches verwachten. Tel daar het strakke ontwerp bij op en je hebt één van de beste high-end smartphones van 2022.

Wat is jouw favoriete high-end smartphone?

Heb of ken jij nou een andere smartphone die in dit rijtje thuis had gehoord? Laat het vooral weten in de reacties onder dit artikel! Ondertussen kijken wij alweer vooruit naar volgend jaar. Binnenkort lees je op deze site onze verwachtingen voor 2023.

