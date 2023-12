Android Planet kiest: de 5 beste high-end smartphones van 2023

De jaarwisseling staat voor de deur en dus kijken we bij Android Planet terug op de afgelopen twaalf maanden. Wat waren de beste high-end smartphones van 2023? We zetten ze voor je op een rij!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beste high-end smartphones van 2023

Je hebt misschien geen premium smartphone nódig, want ook met een goedkoper toestel kun je tegenwoordig prima uit de voeten. Maar door de razendsnelle chips, goede camera’s en mooie materialen spreken ze wel tot de verbeelding.

En het goede nieuws is: als je even wacht, worden deze telefoons vanzelf voordeliger. Daarom zijn de beste high-end smartphones van 2023 ook in 2024 nog erg interessant. Dit zijn, in willekeurige volgorde, onze keuzes.

1. Asus Zenfone 10

Het gebeurt niet zo vaak, maar vrijwel alle geruchten over de Asus Zenfone 10 bleken achteraf niet te kloppen. Het scherm bleef gewoon 5,9 inch, waarmee dit de kleinste smartphone in zijn klasse is. Daar waren we blij mee, want grote toestellen zijn er al genoeg. Helaas hadden ook geruchten over een grotere accu en nieuwe 200 megapixel-hoofdcamera het bij het verkeerde eind.

Het enige echte kritiekpunt in onze review van de Asus Zenfone 10 is dan ook het gebrek aan vernieuwing. Dit toestel lijkt sterk op de Zenfone 9, maar dan met een (nog) snellere chip. Dat is verder geen groot probleem, want de combinatie van krachtige hardware, een compact scherm en een prima batterijduur blijft zeer aantrekkelijk. Ook krijg je nu vier jaar beveiligingsupdates; twee keer zo lang als bij zijn voorganger.

De adviesprijs van 799 euro vinden we redelijk. Inmiddels haal je de Zenfone 10 bovendien goedkoper in huis.

2. Samsung Galaxy S23 Ultra

Hoewel Samsung de Galaxy S23-serie flink duurder maakte, kunnen we niet om de S23 Ultra heen. Door het prachtige scherm, de uitmuntende beeldkwaliteit en uitstekende camera’s is het absoluut één van de beste high-end smartphones van 2023. De telelens waarmee je 10x inzoomt is nog steeds erg bijzonder. Hetzelfde geldt voor de ingebouwde S Pen, waarmee je (aan)tekeningen maakt.

Bovendien draait het toestel op een Snapdragon 8 Gen 2-chip in plaats van een tragere processor van Samsung zelf. De Galaxy S22 Ultra was absoluut niet langzaam, maar zijn opvolger presteert wel een stuk beter. Vooral in games is het verschil aanzienlijk. De nieuwe chip is ook nog eens een stuk zuiniger. Daardoor gaat de accu uren langer mee, zoals je kunt lezen in onze review van de Galaxy S23 Ultra.

De adviesprijs van deze telefoon was met 1399 euro bijzonder fors te noemen. Gelukkig dalen smartphones van Samsung doorgaans vrij snel in prijs. Inmiddels tik je hem honderden euro’s voordeliger op de kop. In 2024, als de Galaxy S24 Ultra verschijnt, wordt hij mogelijk nog goedkoper.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. OnePlus Open

Er gingen al jaren geruchten over een vouwbare smartphone van OnePlus. Dit jaar verscheen hij dan eindelijk en de OnePlus Open stelde zeker niet teleur. Natuurlijk draait hij op een zeer rappe Snapdragon 8 Gen 2-chip, het ontwerp bleek bijzonder stevig en er zit een relatief grote accu in.

Het toestel is bovendien iets dunner en lichter dan de vergelijkbare Samsung Galaxy Z Fold 5. Ook vinden we de schermen beter. Het display aan de buitenkant heeft een bredere beeldverhouding en is daardoor een stuk bruikbaarder. De helderheid ligt op maar liefst 2800 nits, waardoor aflezen in de zon geen enkel probleem is. De vouw in het binnenste scherm bleek verder nauwelijks zichtbaar.

De torenhoge prijs van de Open is duidelijk het belangrijkste nadeel. OnePlus zette het toestel in de markt voor 1799 euro. Daar is het op het moment van schrijven nog geen verandering in gekomen. Dat is ruim twee keer zo duur als de OnePlus 11, het ‘normale’ vlaggenschip van de Chinese fabrikant. Als geld geen bezwaar is, raden we het toestel echter van harte aan. Meer informatie lees je uiteraard in onze review van de OnePlus Open.

4. Google Pixel 8 (Pro)

Onze kaak viel op de vloer toen bekend werd dat Google de Pixel 8 en Pixel 8 Pro zeven jaar lang updates geeft. Daarmee heeft de zoekgigant in één klap verreweg het beste updatebeleid van alle grote smartphonefabrikanten.

In de review van de Pixel 8 en die van de Pixel 8 Pro schreven we meer lovende woorden over deze toestellen. Het ontwerp is moderner en de schermen kunnen een stuk feller dan die van hun voorgangers. Ook verbeterde Google de camera’s, waarbij veel nadruk ligt op AI. Het is nu kinderspel om objecten in een foto uit te gummen of de complete lucht te vervangen door een mooiere.

Voor de prestaties hoef je de smartphones niet te kopen. Ze voelen absoluut rap aan, maar zijn simpelweg minder snel dan de meeste concurrenten. Googles eigen Tensor G3-chip kan niet tippen aan de Snapdragons van Qualcomm. Ook de accuduur, hoewel ruim voldoende, behoort niet tot de top van de markt.

De Pixel 8 en Pixel 8 Pro zijn met een adviesprijs van 799 en 1099 euro duurder dan de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Hieronder vind je de beste prijzen van dit moment.

5. Nothing Phone (2)

Was de eerste Nothing Phone nog duidelijk een midranger, zijn opvolger behoort tot de beste high-end smartphones van 2023. Het 6,7 inch-oled-scherm is uitstekend en de Snapdragon 8 Plus Gen 1, hoewel al iets ouder, zorgt voor prima prestaties. De Nothing Phone (2) scoorde in onze review dan ook een welverdiende 8.

Nothing moet het vooral hebben van zijn unieke ontwerp. De hardware is zichtbaar door de transparante achterkant, waarop bovendien een heleboel ledjes zijn aangebracht. Die lichten op als je een telefoontje ontvangt of er een notificatie binnenkomt. De camera’s blinken misschien niet uit, maar schieten wel gewoon goede foto’s. Ook de accuduur is dik in orde.

De sprong naar high-end had uiteraard grote gevolgen voor de prijs. Die schoot omhoog naar 699 euro. Dat is echter nog steeds relatief voordelig voor een smartphone in deze klasse. Bovendien schaf je hem inmiddels een stuk goedkoper aan.

Wat is jouw favoriet?

Dat waren onze favorieten! Ben je het niet eens met één van onze keuzes? Of hebben we jouw favoriet juist overgeslagen? Laat het vooral weten in de reacties onder dit artikel. Wij kijken ondertussen vooruit naar 2024. Onze verwachtingen lees je binnenkort natuurlijk op Android Planet.

Niets missen? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.