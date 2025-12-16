De 5 beste high-end smartphones van 2025: Android Planet kiest

Wie diep in de buidel wil tasten, heeft de keuze uit fantastische telefoons. Maar wat waren in 2025 nou de beste high-end smartphones? We zetten onze favorieten voor je op een rij!

Beste high-end smartphones van 2025

In de duurste categorie smartphones vind je naast de hoogste prijskaartjes ook de snelste chips, beste camera’s, dikste accu’s en als je geluk hebt de langste software-ondersteuning. Voor mensen die de hele dag met hun toestel bezig zijn, én een dikke portemonnee hebben, zijn het geweldige telefoons.

Maar wat zijn nu de beste high-end smartphones van 2025? Na lang beraad op de burelen van Android Planet zijn we tot dit vijftal gekomen.

OnePlus 15 (en 13)

OnePlus bracht dit jaar niet één, maar twee vlaggenschepen uit. In januari de OnePlus 13 en in november al zijn opvolger: de OnePlus 15. De 14 sloeg men naar verluidt over omdat 4 in China een ongelukgsgetal is.

In onze review van de OnePlus 13 gaven we dat toestel een zeldzame 9. Met geweldige hardware en prima camera’s voor een redelijke prijs (inmiddels € 649,-) heeft deze telefoon een erg goede prijs-kwaliteitverhouding.

De OnePlus 15 is in veel opzichten nog een stapje beter. Hij heeft een nieuw (en wat ons betreft erg fraai) ontwerp, een snellere chip en gigantische accu van 7300 mAh. Daar staat tegenover dat de camera’s juist iets minder goed zijn. Als je die erg belangrijk vindt doe je met de 13 daarom nog steeds een prima koop. Toch liever de 15? Hieronder vind je de beste prijzen.

OnePlus 15 prijzen vergelijken Met abonnement € 45,50 p/m Bekijk abonnementen abo Los nieuw € 948,- Bekijk prijzen

Realme GT 8 Pro

Realme is in Nederland nog geen heel bekend merk, maar daar zou de komende jaren weleens verandering in kunnen komen. Het bedrijf brengt erg goede smartphones uit tegen een relatief lage prijs. Het nieuwste paradepaardje, de Realme GT 8 Pro, kreeg in onze review een mooie 8,5.

Hoewel de adviesprijs met 899 euro relatief laag is voor een high-end smartphone beschikt hij over de snelste chip van dit moment: de Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ook het 6,79 inch-oled-scherm is erg fraai en heeft een heel hoge helderheid. Stop daar een accu van 7000 mAh bij (die je snel oplaadt met 120 watt) en je hebt een prima totaalpakket.

De hoofdcamera en groothoeklens zijn ongeveer hetzelfde als bij de OnePlus 15 hierboven, maar de Realme heeft een veel betere 200 megapixel-telelens waarmee je prima kunt zoomen. De camera’s zijn bovendien afgesteld door het bekende camerabedrijf Ricoh, waardoor je mooie filters tot je beschikking hebt. Uniek is dat je het camera-eiland zelf kunt vervangen.

Het updatebeleid, vier nieuwe versies van Android en vijf jaar beveiligingspatches, is iets ondergemiddeld, maar verder behoort de GT 8 Pro absoluut tot de top. Dit zijn de beste deals van dit moment.

Realme GT 8 Pro prijzen vergelijken Met abonnement € 41,50 p/m Bekijk abonnementen abo Los nieuw € 819,- Bekijk prijzen

Samsung Galaxy Z Fold 7

Eerlijk gezegd vonden we de Galaxy S25-smartphones een beetje tegenvallen. Ze kregen allemaal een 7,5 of lager in onze reviews. Toch sprong een ander toestel van Samsung er dit jaar wél uit. De Galaxy Z Fold 7 is met afstand de beste foldable die het bedrijf ooit maakte. De schermen zijn groter, maar belangrijker: het toestel is veel dunner dan zijn voorganger.

Daardoor kun je hem dichtgeklapt nu ook comfortabel gebruiken als ‘normale smartphone’. Hij voelt dan niet overdreven dik of zwaar aan. Tel daar de snelle chip en de nieuwe 200 megapixel-camera bij op en je hebt een uitgebalanceerd toestel. Met zijn adviesprijs van 2100 euro is de Fold 7 peperduur, maar gelukkig kun je hem inmiddels al voor vele honderden euro’s minder aanschaffen.

Perfect is de Fold 7 overigens nog niet. De accu (4400 mAh) blijft vrij krap en zowel de groothoeklens als telelens is niet erg bijzonder. Wie graag een groot scherm op zak heeft, doet met deze smartphone echter een prima koop. Meer info vind je uiteraard in onze uitgebreide review.

Samsung Galaxy Z Fold 7 prijzen vergelijken Met abonnement € 74,- p/m Bekijk abonnementen abo Los nieuw € 1.417,- Bekijk prijzen

Xiaomi 15 Ultra

Wie de allerbeste camera’s wil, moest dit jaar bij de Xiaomi 15 Ultra zijn. Vooral de nieuwe 200 megapixel-telelens, met zijn grote sensor, schiet spectaculair goede foto’s. Ook de hoofdcamera, hoewel die niet nieuw is, blijft uitstekend. De app biedt bovendien lekker veel mogelijkheden, waaronder de keuze uit foto’s met een levendige of juist nostalgische uitstraling.

Natuurlijk draait de 15 Ultra ook op een snelle Snapdragon 8 Elite-chip, heeft hij een vrij grote accu en een prachtig helder oled-scherm. Toch is het niet de allerbeste keuze als je nauwelijks fotografeert. Het toestel is door het camera-eiland namelijk behoorlijk zwaar en log. Ook valt het updatebeleid gezien de heftige adviesprijs van 1500 euro tegen: je krijgt ‘slechts’ vier grote Android-upgrades.

Wie wel graag kiekjes schiet, en licht bepakt op vakantie wil, kan echter niet om de Xiaomi 15 Ultra heen. Bekijk de voorbeeldfoto’s in onze review en overtuig jezelf. Gelukkig is het toestel inmiddels ook iets goedkoper te krijgen, zoals je hieronder ziet.

Xiaomi 15 Ultra prijzen vergelijken Met abonnement € 57,- p/m Bekijk abonnementen abo Los nieuw € 1.059,- Bekijk prijzen

Google Pixel 10 Pro XL

Wie het pure Android wil beleven, moet nog steeds bij Google zelf zijn. De Pixel 10 Pro XL is een fijne high-end smartphone met een zeer helder scherm, goede camera’s en vooral heel veel AI. Niet alle functies zijn even nuttig, maar ze werken vaak wel beter dan bij de concurrentie. Bovendien geniet je van een uitstekend updatebeleid. Het toestel wordt, net als zijn kleinere broertje, zeven jaar volledig ondersteund.

In de dagelijkse praktijk zul je niet snel merken dat de Pixel 10 XL een stuk trager is dan de ander toestellen in onze lijst met beste high-end smartphones van 2025. De interface werkt soepel en je schakelt snel tussen apps. Als je 3D-games speelt of andere zware taken uitvoert, zul je wel merken dat de Tensor G5-chip het wat zwaarder krijgt.

Diezelfde chip is ook verantwoordelijk voor de ondergemiddelde accuduur. Veruit de meeste mensen zullen het einde van de dag wel halen, maar dan moet het toestel echt aan de lader. Kun je daarmee leven? Dan is de Pixel 10 Pro XL een prachtige smartphone. Je leest meer in onze review. Dit zijn momenteel de laagste prijzen: