Dit jaar zijn er heel veel goede toestellen uitgebracht en in dit overzicht zetten we de 5 beste high-end smartphones van 2020 op een rij. Ook in 2021 het kopen waard, want ze presteren nog steeds uitstekend en dalen aanzienlijk in prijs.

De beste high-end smartphones van 2020

Met high-end smartphones bedoelen we modellen vanaf 500 euro. Onder meer Samsung, Sony, Huawei, OnePlus, Oppo, Xiaomi en Motorola brachten dit jaar één of meerdere topmodellen uit. Android Planet heeft veel toestellen getest en zet in dit overzicht zijn 5 favoriete smartphones op een rij. In willekeurige volgorde, overigens.

1: Sony Xperia 5 II

Sony’s Xperia 5 II is vooral aan te raden als je een compacte smartphone met krachtige hardware zoekt. Het toestel is dankzij zijn langwerpige 6 inch-scherm prima met één hand te bedienen en weegt ook minder dan de concurrentie.

Het oled-scherm oogt fraai en heeft een 120Hz-verversingssnelheid, de prestaties zijn identiek aan die van grotere toestellen en de accuduur is uitstekend.

Sony laat bovendien een goede sier achter door de Xperia 5 II een koptelefoonpoort te geven. Deze feature vind je nog maar weinig op dure smartphones. De camera’s zijn ook indrukwekkend.

Sony kan winst boeken met zijn software. Die werkt naar behoren, maar bevat niet-verwijderbare reclame-apps en krijgt maar twee jaar updates. Lees hier onze uitgebreide Sony Xperia 5 II review. Hieronder zetten we de beste deals van de smartphone op een rijtje.

2: Samsung Galaxy S20

De Samsung Galaxy S20 is een populaire high-end topper en naar onze mening een betere deal dan de S20 Plus en S20 Ultra. De S20 is handzamer, goedkoper en biedt toch hele goede specificaties.

Het toestel is razendsnel, heeft een erg mooi 6,2 inch-oled-scherm en schiet kleurrijke foto’s met zijn drie camera’s op de achterkant. Daarnaast biedt ‘ie een lange accuduur, gebruiksvriendelijke software en drie jaar updates. Je kunt dus rekenen op Android 11, 12 en 13 en dat geldt niet voor alle concurrenten.

Meer weten? Hier vind je de Samsung Galaxy S20 review of bekijk je de videoreview. De scherpste deals bekijk je in onze vergelijker.

3: OnePlus 8 Pro

Met de OnePlus 8 Pro levert OnePlus voor het eerst een smartphone af die écht kan meekomen met de gevestigde orde. Het toestel is water- en stofdicht via een IP-certificaat, kan (heel snel) draadloos opladen en heeft een imponerend oled-scherm van liefst 6,78 inch. Dankzij de 120Hz-verversingssnelheid oogt het beeld ook lekker soepel.

OnePlus scoort verder punten met de betrouwbare cameraprestaties, de lange accuduur en de krachtige 30 Watt usb-c-oplader. Een Android 11-update rolde snel uit en de OxygenOS-schil blijft dichter bij stock-Android dan de softwareschillen van veel concurrenten.

Een tip: als je wilt besparen op draadloos opladen en een waterdichtheidscertificaat, is de OnePlus 8T het bekijken waard. Die is honderden euro’s goedkoper, maar blijkt in onze OnePlus 8T review zeker zijn mannetje te staan.

Ben je benieuwd wat we van zijn duurdere broer vinden? Lees dan vooral de OnePlus 8 Pro review of bekijk de videoreview. Hieronder vind je de beste deals.

4: Oppo Find X2 Pro

De Oppo Find X2 Pro kwam al in het vroege voorjaar uit, maar behoort zeker tot de beste high-end smartphones van 2020. De smartphone maakt indruk met zijn vliegensvlugge 65 Watt usb-c-oplader, die de accu in veertig minuten helemaal oplaadt.

Ook tof zijn het fraaie oled-scherm met 120Hz-verversingssnelheid, de royale hoeveelheid opslaggeheugen van 512GB en de geavanceerde camera’s. Met name de zoomcamera is een onderscheidend punt ten opzichte van andere high-end smartphones.

Oppo’s ColorOS-schil over Android heen ligt ons minder, maar werkt naar behoren. Positief is dat de fabrikant zijn updatebeleid aanzienlijk verbeterd heeft. Waar Oppo de afgelopen jaren lang nodig had om Android-updates beschikbaar te stellen, was het dit jaar het eerste merk dat Android 11 uitrolde.

In onze uitgebreide Oppo Find X2 Pro review praten we je verder bij. Hieronder vind je de beste deals van de Find X2 Pro, zowel los als in combinatie met een (sim-only) abonnement.

5: Xiaomi Mi 10 Pro

De Xiaomi Mi 10 Pro is Xiaomi’s beste smartphone van 2020 en een schot in de roos. Het toestel oogt futuristisch en chique en heeft een fraai 6,67 inch-oled-scherm met 90Hz-verversingssnelheid. Daarnaast is de smartphone voorzien van krachtige hardware en misschien wel de beste camera’s van het jaar. Met name het zoomen en de fotoprestaties in het donker zijn indrukwekkend.

Ook fijn is dat de Mi 10 Pro snel oplaadt, zowel via usb-c als draadloos. Xiaomi heeft als één van de eerste merken een Android 11-update uitgerold en laat hiermee zien dat het updates serieus neemt.

Het voornaamste nadeel van de smartphone is zijn verkrijgbaarheid. De Mi 10 Pro was goed in Nederland te koop, maar is na driekwart jaar nog maar mondjesmaat beschikbaar. Mogelijk heeft dit te maken met de aanstaande lancering van de Mi 11-serie.

Geen Huawei-smartphone

Dit overzicht mist een Huawei-smartphone, wat te wijten is aan de software van de fabrikant. Modellen als de Huawei P40 Pro en Mate 40 Pro zijn op alle vlakken uitstekend en concurrerend, maar komen vanwege handelsbeperkingen zonder de gecertificeerde Android-versie.

De software mist daarom Google-apps, heeft een incomplete appwinkel en Huawei kan geen updatebeleid garanderen. Om die redenen is het simpelweg lastig om een Huawei-smartphone aan te raden.

Meer uitstekende smartphones

High-end smartphones bieden de beste gebruikservaring, maar zijn ook prijzig. Wil je minder uitgeven aan je nieuwe toestel? Check dan zeker onze koopgids met de 5 beste mid-range smartphones van 2020 of ons jaaroverzicht van de 5 budgetsmartphones met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

