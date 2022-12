Android Planet kiest: de 5 beste midrange-smartphones van 2022

Het jaar zit er bijna op en daarom is het tijd om terug te kijken naar 2022. Welke smartphones bliezen ons omver voor een middenklasse-prijs? We zetten onze favorieten hier voor je op een rijtje.

Dit zijn de beste midrange-smartphones van 2022

Er zijn weer een hoop smartphones uitgebracht in het afgelopen jaar, maar een vijftal springt er voor ons uit. We nemen ze in willekeurige volgorde met je door en vertellen waarom deze toestellen ons bevielen.

1. OnePlus Nord 2T

‘Beste keuze Prijs-kwaliteit’. Die stempel geven wij de OnePlus Nord 2T. Deze smartphone uit de goedkopere Nord-serie van de de Chinese smartphonefabrikant heeft prima hardware en een kleurrijk amoled-scherm. OnePlus ziet haar T-toestellen als licht verbeterde versies van de smartphones waarop ze gebaseerd zijn.

Dat is ook zeker het geval bij de Nord 2T. Het is duidelijk een verfijnde versie van de Nord 2. Zo brengt de processor een kleine snelheidsboost en laadt ‘ie iets sneller op. De smartphone biedt desondanks veel voor een middenklasse-prijs van ongeveer 300 euro en is daarom onze prijs-kwaliteitsfavoriet.

Je leest onze uitgebreide mening in de diepgaande OnePlus Nord 2T review.

2. Samsung Galaxy A53

Samsung heeft een groot aanbod aan middenklasse-smartphones en deze zijn ook erg populair in Nederland. Dit jaar vervolgde Samsung haar A-lijn met de Galaxy A53. Het is een smartphone met een helder amoled-scherm, veelzijdige camera’s en vijf jaar aan Android-updates.

Het toestel kreeg echter wat kritiek, aangezien hij op papier een stukje langzamer is dan zijn voorganger: de Galaxy A52s. De A53 weet echter uit te blinken in accuduur en de bouwkwaliteit is prima. Met een prijskaartje van zo’n 350 euro is de telefoon één van de meest degelijke opties van 2022.

Precies weten hoe het toestel in elkaar steek? Lees dan onze uitgebreide review van de Samsung Galaxy A53.

3. Poco F4

De eerste Pocophone F1 verbaasde iedereen met de specificaties die je kreeg voor de lage prijs. Nu – drie generaties verder – is die prijs-kwaliteitverhouding iets afgenomen, maar zijn de toestellen er niet veel minder op geworden. De Poco F4 beschikt namelijk over een helder amoled-scherm met 120Hz, dat ideaal is voor entertainment en gaming.

De chip in de Poco presteert – ondanks dat ‘ie een jaartje ouder is – vlot en kan alledaagse taken en zelfs 3D-games prima aan. De batterij gaat gemakkelijk een dag mee en de camera’s zijn scherp in de meeste situaties.

Het grootste heikelpunt van de Poco F4 is de software. MIUI 13 – de schil die over Android heen ligt – kost namelijk wat tijd om aan te wennen. Eenmaal bekend met de software vonden wij het een moderne en handige lay-out. Met een prijs van rond de 400 euro raden we deze middenklasser zeker aan.

Meer weten over de Poco F4? Bekijk dan onze review op Android Planet.

5. Motorola Edge 30

Motorola weet met de Edge 30 een complete smartphone te bieden voor relatief weinig geld. En hoewel hij misschien niet het meest moderne ontwerp heeft, zijn we tevreden met het mooie oled-scherm, de scherpe hoofdcamera en vlotte chip.

Het is handig om rekening te houden met het updatebeleid van Motorola. De Edge 30 krijgt namelijk maar twee grote Android-updates. De software is overigens wel erg opgeruimd en wijkt niet ver af van stock-Android, wat een fijn pluspunt is.

Voor een prijs van zo’n 400 euro past de Motorola Edge 30 mooi tussen ons rijtje van favoriete middenklasse-smartphones. Lees voor alle info onze diepgaande review van deze Edge 30.

5. Samsung Galaxy S21 FE

Met Samsungs FE-toestellen stript de fabrikant alle onnodige poespas van hun toptoestellen om kosten te besparen. Daardoor valt deze Galaxy S21 FE met een prijs van ongeveer 500 euro ineens in het middensegment. Het toestel hoorde naar verluidt al uit te komen in 2021, maar maakte pas in januari dit jaar zijn debuut.

Met een snelle chip, degelijke camera’s en een strak ontwerp is er weinig op de S21 FE aan te merken. De smartphone is volgens Android Planet écht een aanrader, zeker nu hij flink in prijs is gedaald.

Jaarafsluiting bij Android Planet

Wat was 2022 een interessant jaar voor de smartphone-markt. Wij zijn benieuwd: wat is jouw favoriete toestel die dit jaar verscheen? En wat zijn jouw verwachtingen voor 2023? Laat het ons weten in de reacties hieronder.

