Android Planet kiest: de 5 beste midrange smartphones van 2023

Wat kocht je dit jaar met een budget van 250 tot 500 euro? In dit artikel zet Android Planet de beste midrange smartphones van 2023 voor je op een rij.

De beste midrange smartphones van 2023

Voor een goede telefoon hoef je allang geen 1000 euro meer uit trekken. Ook in de middenklasse vind je uitstekende toestellen met een goed scherm, een snelle processor en heel redelijke camera’s. We lopen de beste midrange smartphones van 2023 met je langs. Die zijn ook in 2024 nog interessant, zeker als de prijzen verder dalen!

1. OnePlus Nord 3

De OnePlus Nord 2T was een vrij minimale upgrade ten opzichte van zijn voorganger, maar met de OnePlus Nord 3 pakte het Chinese bedrijf flink uit. Hij heeft een veel groter 6,74 inch-oled-scherm en de verversingssnelheid is omhoog gegaan van 90 naar 120Hz. Daardoor is het bijna een high-end toestel, al moet je natuurlijk wel fan zijn van het enorme formaat.

De MediaTek Dimensity 9000-chip zit ook in de OnePlus Pad en laat zich omschrijven als een erg rappe middenklasser. Tijdens normaal gebruik zul je nauwelijks verschil merken met duurdere smartphones. Ook de hoofdcamera presteert prima, maar de andere camera’s zijn minder bruikbaar.

In onze review van de OnePlus Nord 3 lees je meer over deze telefoon. Denk aan de batterij en de meegeleverde, krachtige 80 Watt-lader.

2. Samsung Galaxy A54

De Samsung Galaxy A54 is met zijn 6,4 inch-scherm beduidend handzamer dan de OnePlus Nord 3. Het display is kwalitatief gelijkwaardig. Het gaat om een 120Hz- oled-paneel met fraaie kleuren en een uitstekend contrast. Helaas is de Exynos 1380-chip in dit toestel wel een stuk langzamer. Zeker als je graag gamet of bijvoorbeeld foto’s bewerkt is het verschil best groot.

Zoals je in onze review van de Galaxy A54 kunt lezen, heeft de smartphone een erg goede hoofdcamera. Van de groothoeklens en macrocamera hoef je veel minder te verwachten. Een pluspunt ten opzichte van veel concurrenten is Samsungs uitstekende updatebeleid. Je krijgt vier grote nieuwe versies van Android en mag vijf jaar lang beveiligingspatches verwachten.

3. Google Pixel 7a

Ook de Google Pixel 7a is zeker één van de beste midrange smartphones van 2023. Hij had aanvankelijk een te hoge prijs om in deze categorie mee te mogen doen, maar is inmiddels gelukkig flink gezakt. De Tensor G3-chip presteert in deze klasse uitstekend en qua camera’s verslaat Google alle andere toestellen in dit artikel met gemak. Vooral de 64 megapixel-hoofdcamera is erg goed.

Minpuntjes zijn er ook, zoals je in onze review van de Pixel 7a kunt teruglezen. Zo laadt het toestel erg traag op. En het 6,1 inch-oled-scherm is weliswaar lekker compact, maar biedt met 90Hz een lagere verversingssnelheid dan veel concurrenten. Daar staat dan weer een prima updatebeleid tegenover. Je krijgt namelijk drie nieuwe versies van Android en vijf jaar lang beveiligingsupdates.

4. Xiaomi 13T

Terug naar de grote smartphones. De Xiaomi 13T heeft een 6,67 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Bijzonder is de hoge maximale piekhelderheid van 2600 nits. Daarmee is dit display een stuk feller dan de andere telefoons die we hier bespreken. Ook op zonnige dagen kun je je appjes dus prima aflezen.

De gebruikte MediaTek Dimensity 8200 Ultra is een snelle midrange-chip die je gemakkelijk door vrijwel alle taken loodst. Ook het spelen van niet al te zware spellen is goed te doen. Xiaomi levert bovendien een 67 Watt-lader mee, die de 5000 mAh-accu in 42 minuten volledig vult.

De Xiaomi 13T is de enige smartphone in dit overzicht met een telelens. Die haalt het beeld ‘slechts’ 2x dichterbij, maar heeft wel een hoge resolutie van 50 megapixel. Datzelfde geldt voor de hoofdcamera. Wijdere kiekjes schiet je met de 12 megapixel-groothoeklens.

5. Motorola Edge 40 Neo

We gaven de Motorola Edge 40 Neo in onze review een welverdiende 8. Het is een toestel dat weinig fout doet. Hij heeft een mooi, waterdicht design en een prima 6,55 inch-oled-scherm met een zeer hoge verversingssnelheid van 144Hz. De MediaTek Dimensity 7030-processor is op papier geen racepaard, maar zorgt toch voor heel redelijke prestaties. Datzelfde geldt voor de 50 megapixel-hoofdcamera en de 13 megapixel-telelens.

Er kleven twee nadeeltjes aan de Edge 40 Neo. De accuduur is niet meer dan gemiddeld en het updatebeleid kunnen we zelfs matig noemen. Je krijgt slechts twee nieuwe versies van Android en ontvangt drie jaar lang beveiligingsupdates. Daarmee hobbelt Motorola achter de concurrentie aan.

Wat is jouw favoriete midrange smartphone?

Dat waren onze vijf beste midrange smartphones van 2023! Heb je een toestel gemist in dit artikel of ben je het niet met onze keuzes eens? Laat het vooral weten in de reacties!

