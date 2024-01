Deze 10 nieuwe series ga je in 2024 streamen

Wat kun je in 2024 zoal verwachten op je streamingdiensten? We kijken vooruit naar de tien nieuwe series waar we het meeste van verwachten.

Beste nieuwe series 2024: deze ga je streamen

In verband met de stakingen in Hollywood eerder in 2023 hebben veel series vertraging opgelopen. Het voordeel daarvan is dat 2024 een bijzonder mooi seriejaar wordt. Enkele titels om naar uit te kijken zijn bijvoorbeeld het laatste seizoen van Stranger Things, het tweede seizoen van House of the Dragon en het derde seizoen van Bridgerton.

Maar, er komen ook stapels nieuwe series in 2024 uit. In dit artikel lichten we de series uit waar we het meeste van verwachten.

10. Agatha Darkhold Diaries (Disney Plus)

Na het uitstekende WandaVision krijgen we eindelijk meer te zien van Kathryn Hahn in de rol van slechterik Agatha Harkness. Door de gebeurtenissen in Westview is Agatha haar krachten kwijtgeraakt en nu verzamelt ze mensen om haar heen om die weer terug te krijgen. Met onder andere Aubrey Plaza, Patti Lupone en Joe Locke.

Release: 2024

9. The Acolyte (Disney Plus)

Disney Plus gaat rap verder met het maken van Star Wars-series. The Acolyte is zonder meer de meest interessante toevoeging, omdat deze zich ver voor de Star Wars-films afspeelt.

Dat betekent dus eindelijk eens een heel ander moment in de geschiedenis van dit universum! Met in de cast onder andere Lee Jung-jea (Squid Game), Carrie-Anne Moss (The Matrix) en Manny Jacinto (The Good Place).

Release: 2024

8. Bodem (NPO)

In Bodem volg je het chaotische leven van de vrijgezelle Cat. Caberetiere Eva Crutzen (Tropenjaren, De Promenade) speelt niet alleen de hoofdrol, maar doet ook de regie en schrijft het script.

Release: begin 2024

7. The Regime (HBO Max)

Kate Winslet is na het uitstekende Mare of Easttown terug bij HBO Max, met The Regime. Deze serie speelt zich grotendeels af in een paleis, waar een autoritair regime begint in te storten. Een unieke serie die het serieuze en komische uitstekend lijkt te combineren, met onder andere Hugh Grant en Matthias Schoenaerts.

Release: lente 2024

6. True Detective: Night Country (HBO Max)

De eerste grote release van het nieuwe jaar is een nieuw seizoen van True Detective. Aangezien elk seizoen een eigen verhaal vertelt, met een eigen cast, rekenen we deze gewoon mee als nieuwe serie. Deze keer speelt niemand minder dan Jodi Foster de hoofdrol.

Release: 14 januari 2024

5. Máxima (NPO)

Dramaserie Máxima vertelt het verhaal van onze koningin, met onder andere de ontmoeting met Willem-Alexander en de ingewikkelde relatie met haar familie. De Argentijnse Delfina Chaves speelt Máxima, terwijl Martijn Lakemeijer in de rol van Willem-Alexander stapt. Uiteraard speelt de rest van het Nederlandse koningshuis ook een rol. Een beetje The Crown dus, maar dan Nederlands.

Release: Voorjaar 2024

4. 3 Body Problem (Netflix)

Een nieuwe serie van de makers van Game of Thrones gebaseerd op een populaire boekenreeks: als dat maar goed gaat. Toch hebben we enorm veel zin in deze grote Netflix-serie. 3 Body Problem gaat over de keuze van een vrouw in 1960 dat effecten heeft in de huidige tijd.

Release: 21 maart 2024

3. Mr. & Mrs. Smith (Prime Video)

Ken je de film Mr. & Mrs. Smith nog met Angelina Jolie en Brad Pitt in de hoofdrollen? Dat verhaal wordt opnieuw verteld in een gelijknamige serie met Donald Glover. Twee spionnen krijgen nieuwe identiteiten als het getrouwde stel Mr. & Mrs. Smith. Terwijl ze levensgevaarlijke missies uitvoeren, krijgen ze ook gevoelens voor elkaar.

Release: 2 februari 2024

2. Master of the Air (Apple TV Plus)

Na Band of Brothers en The Pacific zijn Steven Spielberg en Tom Hanks terug met een nieuwe serie gebaseerd op de Tweede Wereldoorlog. Deze keer ligt de focus op de piloten van de Bloody Hundredth. Mannen die geholpen hebben bij meer dan driehonderd verschillende missies, waarbij velen niet zijn teruggekeerd. Waar blijft die Android-app, Apple?

Release: 26 januari 2024

1. Fallout (Amazon Prime Video)

De makers van Westworld komen in 2024 met een serie gebaseerd op de extreem populaire gamereeks Fallout van Bethesda Games. Net als de speler in de games, stapt het hoofdpersonage in de serie uit een ‘vault’ om een postapocalyptische wereld binnen te stappen, in een retrofuturische alternatieve geschiedenis.

Release: 12 april 2024

