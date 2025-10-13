Dit zijn de drie beste robotstofzuigers voor elk budget

Zo’n apparaat dat zacht zoemend je huis schoonhoudt, is natuurlijk erg handig. Maar wat is nou de beste robotstofzuiger voor jouw budget? We zetten drie topexemplaren op een rij in drie verschillende prijsklassen.

Beste robotstofzuigers in drie prijsklassen

Er is niets lekkerder dan thuiskomen in een schoon huis. Een robotstofzuiger doet het zware werk, zodat jij alleen nog maar op de bank hoeft te ploffen. Maar zoals voor alle apparaten geldt dat ook deze huishoudelijke vriendjes in vele soorten en maten verkrijgbaar zijn. Met en zonder dweilfunctie bijvoorbeeld. En waar sommige robotstofzuigers makkelijk over een hoogpolig tapijt rijden, lopen andere vast.

Wat voor jou de beste robotstofzuiger is, hangt natuurlijk voor een belangrijk deel af van je budget. Daarom noemen we hieronder drie uitstekende exemplaren in verschillende prijsklassen.

iRobot Roomba Combo Essential

Zoals de naam al verraadt, is deze robotstofzuiger van iRobot er eentje die de essentiële eigenschappen goed onder de knie heeft. Zo zuigt hij niet alleen stof netjes op, maar heeft hij eveneens een dweilfunctie. Ook beschikt het apparaat over een speciaal borsteltje dat hoeken en randen meeneemt.

Daarnaast biedt de iRobot Roombo Combo Essential een prima accuduur van 120 minuten. Is de batterij bijna leeg? Dan keert de robot zelf terug naar zijn oplaadstation om bij te tanken. Bovendien bedien je hem eenvoudig via een app.

In vergelijking met zijn duurdere collega’s is deze iRobot minder goed in het ontwijken van rondslingerende spullen of bijvoorbeeld tafelpoten. Ook kan de dweilfunctie tekort schieten bij hardnekkige vlekken. Daar is de prijs ook naar, want deze robotstofzuiger haal je voor minder dan 200 euro in huis.

Xiaomi X20+

De Xiaomi X20+ staat duidelijk een stapje hoger. Zo beschikt deze robotstofzuiger over een basisstation waarin het stof na het zuigen automatisch gedeponeerd wordt. Je hoeft de bak maar eens per 75 dagen zelf te legen. Er is ook ruimte voor een waterreservoir van vier liter zodat het apparaat 280 vierkante meter kan dweilen zonder dat je er omkijken naar hebt.

Nog mooier: hij tilt de dweilen vanzelf op als ze vies zijn om bevuiling van je vloer te voorkomen. Ze worden vervolgens automatisch gereinigd en gedroogd in het basisstation. Dat kun je trouwens eenvoudig schoonmaken door de reinigingsbak uit te nemen.

Dankzij de hoge zuigkracht van 6000 Pa zijn ook dotten hondenhaar geen probleem voor de X20+. En met S-Cross groothoektechnologie brengt deze robot je kamer(s) nauwkeurig in kaart. Zo kan hij ook kleinere hindernissen ontwijken, zelfs in het donker. De maximale werktijd bedraagt 140 minuten. Als de batterij leeg is, keert het apparaat uiteraard vanzelf terug naar het basisstation om op te laden.

eufy X10 Pro Omni

Met de eufy X10 pro koop je een erg luxere robotstofzuiger. Zo beschikt hij over een uitgebreid reinigingsstation. Daarin is plaats voor drie liter water, zodat je een huis van 150 vierkante meter twee tot drie keer kunt dweilen. Bovendien leegt deze eufy het vuil automatisch in een stofzak van 2,5 liter. Die hoef je maar één keer per twee maanden te vervangen.

Daarnaast heeft de eufy X10 Pro Omni een zeer hoog vermogen, zodat hij zelfs dierenharen uit tapijten kan zuigen. Dankzij geavanceerde obstakeldetectie rijdt hij moeiteloos langs draden, tafelpoten en speelgoed. Zélfs ’s nachts. De dubbele dweilpads maken met 180 rotaties per minuut prima schoon en zijn zelfreinigend. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over bacteriën.

Deze robotstofzuiger is ook nog eens erg efficiënt, want met behulp van AI berekent hij automatisch de kortste route door je huis. Dankzij de eufy-app maak je in een handomdraai verboden zones en virtuele grenzen waar het apparaat niet overheen mag gaan.