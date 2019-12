Met zoveel streamingdiensten zijn er een hele hoop series te kijken, maar dit zijn volgens ons de vijf beste series van 2019.

Beste series 2019: alle streamingdiensten

Het afgelopen jaar hebben we een hele hoop films en series gekeken, via verschillende streamingdiensten. De strijd is echt losgebarsten en dat is goed nieuws voor ons. Iedereen doet namelijk hun best om de beste series te maken, om er zo voor te zorgen dat mensen abonnee blijven.

Het is opvallend dat met al die streamingdiensten zoals Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Prime Video en meer, de beste series toch nog steeds bij HBO vandaan blijven komen. Deze series zijn helaas nog steeds exclusief via Ziggo te zien. Hopelijk komt daar een keer verandering in, zodat iedereen kan genieten van deze kwaliteitsseries.

Naast onze selectie van de vijf beste series van het jaar is er natuurlijk nog veel meer tofs te kijken. Zo heeft The Mandalorian deze lijst niet gehaald, maar hebben we wel genoten van de eerste live action Star Wars-serie. Ook staat er niets van Netflix in ons lijstje, maar Stranger Things, Russian Doll en The Crown hebben het maar net niet gehaald. In een apart artikel gaan we nog in op het beste van Netflix in 2019. Ook nog een eervolle vermelding voor The Good Place en Pose, die beide dingen doen die je nog nooit op televisie hebt gezien.

5. Chernobyl (Ziggo)

De meeste mensen hebben wel gehoord van de ramp in Tsjernobyl in 1986, maar kennen de details niet. Wat is er toen echt gebeurd? Deze vijfdelige miniserie neemt een ijzingwekkend en sterk geacteerd kijkje naar de periode na de ramp. Met de mensen die verantwoordelijk waren, maar ook hen die er alles aan hebben gedaan om de effecten te minimaliseren. Hoewel de makers wat vrijheden hebben genomen in het verhaal, is er enorm veel research gedaan om de serie historisch gezien zo correct mogelijk te maken. Dat doet echter niets af aan de meeslependheid.

4. Euphoria (Ziggo)

Zendaya schittert in deze serie, over een meisje dat een overdose heeft overleefd en dan haar schoolleven weer moet oppakken. Al snel maakt ze kennis met een nieuw meisje op school dat haar op een hele andere manier high maakt. Deze serie schittert op verschillende manieren. Niet in de laatste plaats door het unieke camerawerk en de uitstekende soundtrack, maar ook de sterke personages en het acteerwerk. De eerste afleveringen is het even inkomen, maar zodra Euphoria op gang komt wil je dat het nooit stopt.

3. Years and Years (NPO Start Plus)

De toekomst ziet er soms duister uit, maar wat kan er nou praktisch echt gebeuren? De Britse serie Years and Years neemt een kijkje. De miniserie volgt vijftien jaar aan politieke ontwikkelingen na 2019, door te kijken welke effecten gebeurtenissen hebben op een specifiek gezin. Met onder andere de invloed van technologie, populistische politici, hoe er met vluchtelingen wordt omgegaan en meer. In zes afleveringen zit je aan het scherm gekluisterd.

2. Fleabag (Prime Video)

Het is vreemd gelopen met de serie Fleabag. Het eerste seizoen verscheen namelijk al in 2016 en werd redelijk goed ontvangen. Maar met het tweede seizoen dat dit jaar verscheen heeft Phoebe Waller-Bridge ons echt omver geblazen. Daarom tellen we Fleabag stiekem gewoon als een nieuwe serie. De show gaat over een jonge vrouw uit Londen die haar leven niet helemaal op rolletjes heeft. De relatie met haar zus is gecompliceerd, haar schoonmoeder is een monster (de leukste rol van Olivia Colman ooit!) en in het tweede seizoen voegt Andrew Scott zich bij de cast als de ‘sexy priest’. De serie is extreem slim geschreven, vaak hilarisch grappig en we hopen snel op meer.

1. Watchmen (Ziggo)

Wauw, waar moeten we beginnen met deze serie. Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) pakt voor HBO Watchmen op. Niet als hervertelling van de strip of de film, maar als vervolg ruim dertig jaar na het eind van de strip. Enkele bekende namen keren terug, maar de focus ligt deze keer op een nieuw personage: Angela Abar (Regina King) die een gemaskerde detective speelt in gevecht met een racistische beweging geïnspireerd door Rorschach.

De serie doet heel veel goed. Het weet succesvol een zeer geliefd verhaal op te volgen, dat zowel relevant is voor onze tijd als een zeer belangrijke geschiedenisles geeft over gebeurtenissen waar velen niets over weten. De serie geeft een context aan superhelden op een manier dat geen enkel ander verhaal doet. En niet in de laatste plaats is het acteerwerk fenomenaal. Met name door Regina King, Yahya Abdul-Mateen II, Jeremy Irons en Jean Smart, maar ook de rest van de cast is sterk. Deze serie mag je absoluut niet missen.

