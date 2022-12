Android Planet streamingawards: de 10 beste series van 2022 en meer

Wij hebben het afgelopen jaar zoveel gekeken, dat we jou exact kunnen vertellen wat de beste series en films van 2022 zijn. Dit zijn de Android Planet-streamingawards!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beste series 2022: en meer

Op de streamingmarkt gebeurde er een hoop het afgelopen jaar. Het belangrijkste is de toevoeging van drie grote nieuwe spelers: HBO Max, Viaplay en SkyShowtime. Voor sommigen een drama, omdat de abonnementen maar op blijven stapelen. Voor de ander een feestje, omdat er op deze manier nog meer series in Nederland te kijken zijn die eerder niet beschikbaar waren.

Er was een hele hoop te kijken op alle verschillende streamingdiensten. Voornamelijk qua series hebben we niets te klagen. Om de hoge kwaliteit te vieren, zetten we de tien beste series op een rij. Daarna zetten we ook nog enkele films en Nederlandse-producties in de spotlight.

Net als bij onze wekelijkse streamingtips, hebben we Apple TV Plus niet meegenomen in deze lijsten. Dat komt doordat Apple nog steeds geen Android-app heeft. Jammer, want als we deze series wel hadden meegerekend, hadden we mogelijk een andere nummer 1 gehad. Meer daarover lees je op onze zusterwebsite iPhoned.

De tien beste series van 2022

We hebben de tien beste series van 2022 uitgekozen. Dit zijn series die je kunt kijken op streamingdiensten die in Nederland beschikbaar zijn en die een eigen Android-app hebben.

Misschien ben je het niet eens met de volgorde van de lijst of mis je series die jij fantastisch vond. Laat daarom in de reacties weten wat jouw favoriete series en films van het jaar waren!

10. The Patient (Disney Plus)

Steve Carell speelt een therapeut die in de kelder van één van zijn patiënten wordt vastgeketend. Deze man blijkt een seriemoordenaar te zijn die wil stoppen met moorden. Daarvoor zoekt hij zijn heil bij therapie. Met Steve Carell in de hoofdrol verwacht je mogelijk een komedie, maar met The Patient bewijst de acteur (nogmaals) dat hij veel meer kan dat die lollige baas in The Office spelen.

Doordat de serie zich grotendeels in dezelfde kleine ruimte afspeelt, voel je jezelf als kijker ook opgesloten met deze personages. Dat is geen straf, want de dialogen zijn sterk en de spanning is om te snijden.

9. Heartstopper (Netflix)

Heartstopper is een serie over twee schooljongens die verliefd worden. Dat kan lastig zijn, omdat je bang bent dat de wereld je niet accepteert of omdat je wordt gepest. Die kant is zichtbaar in de serie, maar bovenal is Heartstopper heel heilzaam. Dit is een kleurrijke, liefdevolle serie die voelt als een warme knuffel.

8. The Bear (Disney Plus)

Dat de keuken van een broodjeszaak in Chicago zo stressvol kan zijn. Een getalenteerde, jonge chef krijgt in The Bear de leiding over de zaak en doet zijn stinkende best om er wat van te maken. De druk ligt hoog en dat merk je in elke minuut van deze show.

In de keuken is er nooit tijd genoeg, familiedrama komt altijd ongelegen en iedereen haat en houdt van elkaar met vurige passie. Waar Heartstopper voelde als een warme knuffel, doet The Bear meer denken aan een paniekaanval.

7. The Sandman (Netflix)

2022 was ook het jaar van de fantasy. Met onder andere House of the Dragon, dat goed was maar ook wel erg op Game of Thrones leek. The Lord of the Rings: The Rings of Power was plezierig, maar niet heel diepgaand. Een fijne verrassing bleek The Sandman op Netflix. Gebaseerd op het werk van Neil Gaiman vertelt deze serie over de god van de dromen, die wordt opgesloten en honderd jaar later ontsnapt.

Hoewel het overkoepelende verhaal niet de sterkste kant is van deze serie, blijkt dat vooral een vehikel om verschillende kleine verhalen te vertellen. Over de dood die mensen ontmoet in hun laatste moment, of over verborgen verlangens van mensen die hoe dan ook naar buiten komen.

6. Peacemaker (HBO Max)

Dat juist Peacemaker uit The Suicide Squad een eigen serie zou krijgen op HBO Max, konden maar weinig mensen begrijpen. De stemming veranderde gelukkig al snel toen bleek dat de serie waanzinnig leuk is. John Cena blijkt niet alleen perfect voor deze rol, maar ook de rest van de cast is top. In de serie moet Peacemaker samen met een groepje ongeregeld de strijd aan gaan met vlinders die mensen overnemen.

Eigenlijk hadden wel kunnen verwachten dat Peacemaker goed zou uitpakken, want niemand minder dan James Gunn staat aan het roer van de serie. Inmiddels heeft hij de controle gekregen over het hele cinematische universum van DC en hopelijk zien we daar nog veel meer van Peacemaker.

5. Stranger Things seizoen 4 (Netflix)

Terwijl er dit jaar veel nieuwe series bij zijn gekomen, blijft een nieuw seizoen van Stranger Things elke keer een bijzonder evenement. Het vierde seizoen stelde op geen enkel vlak telleur en dat is knap met zulke hoge verwachtingen.

Zelfs de lange duur van de afleveringen deerde niet, want het hele seizoen keek weg als één lange film, vol met onze geliefde personages, enkele nieuwe toevoegingen en spannende avonturen. We hebben nog steeds Running Up That Hill van Kate Bush in ons hoofd.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. The Rehearsal (HBO Max)

The Rehearsal is uniek. Deze serie start als een bijzondere manier om onzekere mensen te helpen met hun problemen, door situaties tot in den treure te oefenen. Daar is heel wat budget voor, want complete gebouwen worden nagemaakt en alle mensen in het leven van deze personen worden gecast als acteurs.

Na een paar afleveringen loopt de serie compleet uit de hand als maker Nathan Fielder een vrouw helpt om te ervaren hoe het is om een kind op te voeden. Niet alleen Nathan, maar ook jij als kijker raakt vervolgens volledig de draad kwijt over wat nog echt is en wat niet, en uit hoeveel lagen dit alles bestaat. En of dat überhaupt nog wat uitmaakt.

3. Better Call Saul seizoen 6 (Netflix)

Saul Goodman, de maffe advocaat uit Breaking Bad, kreeg zijn eigen serie. Zo’n spin-off kan toch nooit zo goed worden als het origineel? Na zes seizoenen Better Call Saul kunnen we volmondig zeggen dat deze serie minstens zo goed is en misschien wel beter.

Maker Vince Gilligan en acteur Bob Odenkirk hebben dit personage zeer succesvol uitgediept, met name via een reeks waanzinnige personages om hem heen. Met voorop Rhea Seehorn als het nieuwe personage Kim Wexler. Zonder haar had Better Call Saul lang niet zo sterk geweest.

2. The White Lotus (HBO Max)

Het eerste seizoen van The White Lotus was al ijzersterk, maar met het vervolg heeft maker Mike White zichzelf overtroffen. Seizoen 2 volgt een grotendeels nieuwe cast en een nieuwe locatie: een White Lotus-resort in Sicilië.

Toen bij de eerste aflevering bleek dat de intromuziek was veranderd, was dat even schrikken. Zeker omdat het origineel zo geliefd was. Maar als je verder luistert, blijken de makers deze muziek een hele eigen draai gegeven te hebben, waardoor het nog beter is. Dat bleek een voorbode voor het complete tweede seizoen van The White Lotus, over de slechte levens van rijke mensen in een luxe resort.

Aanvankelijk denk je dat het toch niet zo sterk is als het origineel, zeker omdat zetten worden herhaald: het start weer met een lijk. Maar dan kijk je verder en laat je jezelf overdonderen door de kwaliteit.

Dat is grotendeels te danken aan de uitstekende cast. Van Amerikaanse sterren zoals Jennifer Coolidge en Aubrey Plaza tot Italiaanse ontdekkingen zoals White Lotus-manager Valentina, gespeeld door Sabrina Impacciatore. We kunnen niet wachten op het derde seizoen.

1. Andor (Disney Plus)

De laatste tijd kom je aan Star Wars niet tekort. Disney kwam met series over The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi en Boba Fett, en animatieseries over jedi’s en clone troopers. Daardoor is er een kans dat je een beetje ‘Star Wars moe’ bent. Zeker omdat de kwaliteit van sommige producties veel te wensen overlaat. Het is daarom niet erg als je Andor hebt overgeslagen, maar het is nu hoog tijd om dat in te halen.

Andor is namelijk een hele bijzonder serie, die ook voor mensen die geen Star Wars-liefhebber zijn genieten is. Deels komt dat doordat deze serie niet draait om de bekende personages uit de films en er geen lightsabers of forcekrachten in zitten. Bovenal komt het door de kwaliteit. Van de cast en de sets tot het schrijfwerk.

Wie had gedacht dat een serie over een personage uit de film Star Wars: Rogue One, zo’n goed en gelaagd verhaal zou vertellen over rebellie, fascisme en opoffering. The Mandalorian was een goede Star Wars-serie. Andor is een goede serie dat ook Star Wars is.

Beste uit Nederland: Modern Love Amsterdam

Ook in Nederland werd er een hoop moois gemaakt. Deze series en films kunnen niet opboksen tegen het Amerikaanse geweld dat hierboven staat beschreven. Toch is het zonde om deze toffe dingen ook niet even uit te lichten. Van dramaseries zoals Sleepers en Mocro Maffia, naar Nederlanders die dwaze avonturen in het buitenland beleven in Ik Vertrek XL en het tweede seizoen van B&B Vol Liefde.

Het beste uit Nederland van dit jaar is nog maar net uit: de Prime Video-serie Modern Love Amsterdam. Met een hoop talent voor en achter de camera’s, worden er zes verhalen vertelt over liefde in Amsterdam. De afleveringen zijn niet lang waardoor sommige verhaallijnen wat gehaast voelen, maar alsnog hebben we hier van genoten.

Meer uit Nederland

Sleepers (Videoland)

B&B Vol Liefde seizoen 2 (Videoland)

Anne+ de film (Netflix)

Mocro Maffia seizoen 4 (Videoland)

Ik Vertrek XL (NPO)

Ik weet je wachtwoord (Videoland)

Beste film: RRR (Netflix)

De streamingdiensten richten zich duidelijk op series, want er zijn maar weinig kwaliteitsfilms verschenen die niet eerst in de bioscoop te zien waren.

Eentje die eigenlijk niet exclusief van Netflix is, maar voor de release niet in de Nederlandse bioscopen te zien was, is filmfeest RRR. Dit spektakel vertelt een verhaal over twee vrienden die samen strijden tegen de slechte Britten. Dat gebeurt met een duizelende afwisseling van doldwaze actiescènes, dans, drama en humor.

Is dat altijd even goed geacteerd? Nee. Wel is het extreem vermakelijk van begin tot eind, terwijl je van de ene in de andere verbazing valt. RRR maakt van films maken en kijken een feest.

P.S.: Deze tekst is geschreven voordat Glass Onion: A Knives Out Mystery en White Noise op Netflix verschijnen. Deze films hebben we dus nog niet kunnen kijken.

Meer films

Pinocchio (Netflix)

Prey (Disney Plus)

All Quiet on the Western Front (Netflix)

The Guardians of The Galaxy: Holiday Special (Disney Plus)

Enola Holmes 2 (Netflix)

Meer kijktips

Ook in 2023 houden we je wekelijks op de hoogte van de nieuwste kijktips. Abonneer je daarvoor op onze nieuwsbrief of download de gratis Android Planet-app. De nieuwste edities van onze streamingtips vind je hieronder.