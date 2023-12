Android Planet-streamingtips: Dit zijn de 15 beste series van 2023

Android Planet kiest uit alle streamingdiensten de vijftien beste series van 2023 om met je Chromecast te streamen. Lees (en kijk) je mee?

Beste series 2023: deze moet je gezien hebben

Op Android Planet geven we je wekelijks nieuwe kijktips om te streamen via je Chromecast. Nu blikken we terug naar het allerbeste van 2023.

Hierbij kiezen we series die in 2023 zijn uitgebracht op een Nederlandse streamingdienst, die een eigen app heeft op Android met de mogelijkheid om via een Chromecast te streamen. Helaas valt Apple TV Plus daardoor af, terwijl deze streamingdienst ook topseries heeft. Daarover lees je meer bij onze zustersite iPhoned.

Natuurlijk is er een grote kans dat je het niet eens bent met onze keuze voor de vijftien beste series van 2023. Laat daarom vooral in de reacties weten welke show je mist!

15. The Fall of the House of Usher (Netflix)

Na The Haunting of Hill House en Midnight Mass, heeft seriemaker Mike Flanagan weer een topserie geproduceerd met The Fall of the House of Usher. Hierin krijg je mee hoe de kinderen van een ceo door een bovennatuurlijke kracht één voor één het loodje leggen. De manieren waarop is elke keer weer een verrassing en de conclusie is heerlijk.

14. Liebes Kind (Netflix)

In de Duitse serie Liebes Kind duiken een gehavende vrouw en een meisje op. In het ziekenhuis proberen zusters en detectives te achterhalen wat er is gebeurd, terwijl de kijker beelden ziet van hoe deze moeder en dochter, samen met nog een zoontje, in een bunker zaten opgesloten waar ze door een onbekende man vast werden gehouden. Liebes Kind is enorm spannend tot het eind.

13. Rain Dogs (HBO Max)

Costello Jones wordt samen met haar dochtertje op straat gezet, waardoor deze serie direct heel duister start. Maar in de loop van de acht afleveringen worden we meegenomen in de vindingrijkheid, kracht en vriendschappen van deze personages.

12. Mrs. Davis (HBO Max)

Mrs. Davis is zonder meer de meest verrassende en originele serie van het jaar, waarin een non het opneemt tegen een kunstmatige intelligentie die de wereld in haar greep heeft. Je weet nooit waar de serie heen gaat en wat je kunt verwachten, met als constante factor dat je actrice Betty Gilpin in alles wil volgen.

11. Loki (Disney Plus)

Marvel had dit jaar met Secret Invasion één van de meest tegenvallende series van het jaar, maar met het tweede seizoen van Loki een van de beste series. Van de uitstekende cast en de toffe aankleding van de TVA, tot het spannende verhaal waarin het leven van Loki een bijzondere richting op gaat.

10. Santos (NPO)

Glenn is net uit de gevangenis en probeert op het rechte pad te blijven, terwijl zijn vriendin Yola constant door haar criminele familie de verleiding krijgt om slechte keuzes te maken. Santos is een hele sterke serie uit Nederland, met een mooie rol voor de stad Rotterdam.

9. Fellow Travelers (SkyShowtime)

Fellow Travelers vertelt een liefdesverhaal dat decennialang wordt gevolgd. Van de jaren vijftig, waarin liefde tussen mannen ten strengste verboden was, richting de tijd van disco en ook de aidscrisis. De chemie tussen acteurs Matt Bomer en Jonathan Bailey spat van het scherm.

8. Beef (Netflix)

Wat start met een onprettige interactie op een parkeerplaats, gaat helemaal de verkeerde kant op als twee mensen elkaar niet kunnen loslaten. Deze sterke serie overtuigt vooral door hoofdrolspelers Steven Yeun en Ali Wong.

7. Barry (HBO Max)

Wat is Barry in de loop van de jaren enorm veranderd. Wat begon als een komische show over een huurmoordenaar die een nieuwe passie vindt bij een acteergroep, is in dit laatste seizoen een harde dramaserie geworden die beter is dan ooit. Een applaus voor onder andere komedie-acteurs Bill Hader en Henry Winkler die de kijker moeiteloos in deze genrewijziging meenemen.

6. How to With John Wilson (HBO Max)

In elke aflevering van How to With John Wilson word je meegenomen naar New York, in een onvoorspelbaar uitje vol vreemde plekken en bijzondere mensen. Dit laatste seizoen is weer onverminderd sterk, met niet alleen een kijkje naar buiten maar ook naar binnen.

5. Poker Face (SkyShowtime)

Natasha Lyonne speelt in Poker Face iemand die heel goed weet als iemand liegt en belandt toevallig in het ene na het andere moordmysterie. Met losstaande afleveringen is dit een serie waar je heel fijn zo nu en dan in kan stappen. Hopelijk worden er nog veel seizoenen gemaakt.

4. Reservation Dogs (Disney Plus)

Een vriendengroep wil niets liever dan vertrekken uit het reservaat waar ze hun hele leven wonen. Aan het eind van het tweede seizoen leek dat te lukken, maar dit derde en laatste seizoen komen ze er achter dat het leven iets anders in petto heeft. Reservation Dogs is een serie die humor en drama vlekkeloos weet af te wisselen, met een groep personages die we nu al missen.

3. The Last of Us (HBO Max)

Liefhebbers van de game The Last of Us zagen een verfilming niet zitten, want de game was al zo goed. Toch heeft HBO het voor elkaar gekregen, door zowel heel trouw te zijn aan het bronmateriaal als vrijheid te nemen om het verhaal uit te breiden met bijvoorbeeld de uitstekende derde aflevering.

2. Succession (HBO Max)

Het is zo spijtig dat we afscheid moeten nemen van alle personages uit Succession, waar we zoveel mee hebben beleefd. Maar het komt juist doordat we deze mensen zo goed kennen, dat dit laatste seizoen een genot was. De spanning loopt hoog op, waarbij niemand meer weet wie ze kunnen vertrouwen. HBO heeft Succession een bevredigend einde gegeven en dat is heel erg knap.

1. The Bear (Disney Plus)

Het eerste seizoen van The Bear ging over de stressvolle keuken van een broodjeszaak in Chicago, waarin de chefs extreme hoge eisen stellen aan zichzelf en het eten. In het tweede seizoen zijn niet alleen de chefs ambitieuzer, maar de seriemakers ook. De broodjeszaak wordt omgebouwd tot een luxe restaurant, en de broodjesmakers vechten door hun trauma’s heen en leren nieuwe skills om de beste versies van zichzelf te worden.

Het tweede seizoen van The Bear is een triomf, met als hoogtepunten een kerstdiner en aflevering over het schoonmaken van vorken. Als je het hebt gezien, weet je wat ik bedoel. Ik zou graag een lijstje plaatsen met de ongekend goede gastrollen in dit seizoen, maar het is beter om jezelf te laten verrassen.

