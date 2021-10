De beste slimme deurbel van 2021: 5 modellen op een rij

Naast steeds meer voordeuren hangt een slimme deurbel. Als jij er ook een op het oog hebt, wil je vast en zeker weten wat de beste slimme deurbel van 2021 is. Android Planet raadt vijf modellen aan met uiteenlopende sterke punten.

Dit zijn de 5 beste slimme deurbellen van 2021

Met een slimme videodeurbel naast je voordeur zie je altijd wie er aanbelt. Dankzij de ingebouwde microfoon en luidspreker kun je ook een gesprek voeren met de pakketbezorger, buren of andere bezoeker.

Goed om te weten is dat sommige videodeurbellen alleen bedraad werken, terwijl andere modellen weer alleen op een accu functioneren. Maar weinig slimme bellen kunnen overweg met je bestaande gong, dus in veel gevallen moet je een speciale gong van de fabrikant aanschaffen.

Het derde aandachtspunt is dat sommige merken je verplichten een maandelijks abonnement te nemen om alle features van de bel te kunnen gebruiken. Omdat zo’n abonnement gemiddeld drie euro kost, betaal je op jaarbasis nog eens meer dan veertig euro voor je bel. Een abonnement is nooit verplicht, maar dan komt een bel dus niet helemaal uit de verf.

De redactie van Android Planet heeft dit jaar allerlei slimme deurbellen getest. Onderstaande vijf modellen – in willekeurige volgorde – raden wij aan in 2021.

1. Ring Video Doorbell Pro 2

De Ring Video Doorbell Pro 2 is de beste slimme deurbel van het moment, zo vinden wij. De bel is eenvoudig te installeren, maakt scherpe en realistische video-opnames (overdag én in het donker) en biedt duidelijke gesprekskwaliteit via zijn microfoons en luidspreker.

Ook prettig is de gebruiksvriendelijke Ring-app, waarmee je onder andere kunt instellen dat je Philips Hue-verlichting reageert als iemand aanbelt. Omdat de Video Doorbell Pro 2 een goede camera en veel sensoren heeft, kun je ‘m ook als betrouwbare beveiligingscamera gebruiken.

Aandachtspunten van deze videodeurbel zijn het feit dat hij alleen bedraad werkt (via je belbedrading of een Ring-stekker), hij niet werkt met je bestaande gong en je een Ring Protect-abonnement van drie euro per maand nodig hebt om beelden terug te kunnen kijken.

Houd er ook rekening mee dat de bel goed samenwerkt met Amazon- en Ring-apparatuur, maar minder met de Google Assistent. De adviesprijs van de Ring Video Doorbell Pro 2 is met 249 euro bovendien fors.

Interesse in de Ring Video Doorbell Pro 2?

2. Google Nest Doorbell

Wil je een goede videodeurbel die uitstekend samenwerkt met Google-apparaten? Dan is Googles eigen Nest Doorbell dé bel die je wil bekijken. Deze bel werkt via de Google Home-app, kan zijn livebeeld tonen op een Nest Hub en Nest-speakers als gong laten functioneren.

De bel zelf is snel op te hangen omdat hij op een accu werkt, filmt met een grote kijkhoek en hij schiet duidelijke beelden. De accu moet je om de paar maanden opladen. Handig is de slimme Google-software, die je via een melding kan laten weten of er iemand aanbelt of er een pakketje voor de deur staat.

Aandachtspunten zijn de eenvoudige montage (waardoor de bel relatief snel los te wrikken en te stelen is), de lagere filmresolutie en het feit dat je een maandelijks Nest Aware-abonnement van vijf euro nodig hebt om beelden terug te kunnen kijken. De Google Nest Doorbell kost 199 euro.

Google Nest Doorbell aanschaffen:

3. Arlo Wire Free Video Doorbell

De Arlo Wire Free Video Doorbell is een slimme deurbel die werkt op een accu. De batterij gaat een paar maanden mee, daarna laad je hem op. Vanwege de draadloze werking is de bel makkelijk te installeren. Let op: Arlo verkoopt ook een bedrade bel met een andere naam.

Ook handig aan de Wire Free Video Doorbell is dat hij een ingebouwde sirene heeft die afgaat als er ongure types bij je huis rondlopen. Om valse meldingen en paniek te voorkomen, stel je zelf in of je gebruik wil maken van de sirenefunctie en zo ja op welke manier.

Prettig aan de deurbel is dat wanneer er iemand aanbelt, je smartphone overgaat alsof er iemand belt en je op het scherm ziet wie er voor de deur staat. Deze aanpak is erg duidelijk en maakt de bel gebruiksvriendelijk. Houd er wel rekening mee dat je een Arlo Secure-abonnement (drie euro per maand) nodig hebt om alles uit het apparaatje te halen.

De verkoopprijs van de Arlo Wire Free Video Doorbell verschilt per webwinkel. Op moment van schrijven bieden meerdere partijen de bel aan voor 159 euro.

De Arlo Wire Free Video Doorbell aanschaffen kan hier:

4. Eufy by Anker Video Doorbell Battery Slim

De Eufy Video Doorbell Battery Slim is een betaalbare deurbel die draadloos werkt dankzij de accu. De batterij gaat ongeveer drie maanden mee en laadt daarna op via het stopcontact.

Handig aan de bel is dat hij met een gong voor in het stopcontact komt. Dat is nodig omdat de Eufy-bel niet compatibel is met je bestaande gong.

De bel biedt goede video- en audiokwaliteit, kan als beveiligingscamera functioneren en heeft eigen opslaggeheugen. Opgenomen videofragmenten kun je daarom meteen terugkijken, zonder dat je een maandelijks abonnement hoeft te nemen. Dit is een flink pluspunt ten opzichte van veel concurrenten.

Eufy’s deurbel heeft als voornaamste aandachtspunt dat de app regelmatig te lang nodig heeft om het livebeeld op te halen. Een pakketbezorger is mogelijk alweer vertrokken tegen de tijd dat de app laat zien wie er aanbelt. Misschien kan Eufy dit probleem verhelpen met een software-update.

De Eufy Video Doorbell Battery Slim is op moment van schrijven te koop vanaf 79 euro.

De Eufy Video Doorbell Battery Slim check je onder andere bij:

5. Ring Video Doorbell Wired

De beste slimme deurbel onder de 100 euro is de Ring Video Doorbell Wired. Hij heeft een adviesprijs van 59 euro, maar is regelmatig voor een tientje minder te koop.

Deze bel is eenvoudig te installeren, biedt prima beeld en werkt ook als beveiligingscamera. Het belangrijkste is dat de bel gewoon goed naar behoren werkt en een mooie kennismaking is met het concept van de slimme videodeurbel.

Als je overtuigd bent van dit concept, kun je later altijd nog een betere en duurdere bel kiezen.

Houd er bij de Ring Video Doorbell Wired rekening mee dat de bel alleen bedraad werkt, minder goed samenwerkt met Google Assistent-producten en een Ring Protect-abonnement vereist om beelden terug te kunnen kijken. Dit abonnement kost drie euro per maand.

Ring Video Doorbell Wired aanschaffen kan hier: