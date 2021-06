Overzicht: dit zijn de 5 beste Android-smartphones tot 250 euro

Wil je een betaalbare Android-smartphone waar je lang plezier van kan hebben? Android Planet test veel toestellen en geeft antwoord op de vraag wat de beste smartphone tot 250 euro is. In deze koopgids vind je de 5 beste modellen van de zomer van 2021.

Beste smartphone tot 250 euro

Een nieuwe, ‘gewoon goede’ smartphone hoeft echt geen honderden euro’s te kosten. Dankzij technologische verbeteringen koop je anno 2021 voor minder dan 250 euro al een toestel dat doet wat hij belooft en bij normaal gebruik jaren mee kan. Is zo’n telefoon wat je voor ogen hebt? Check dan onze top vijf van beste smartphone tot 250 euro, voor het laatst bijgewerkt in juni 2021. De lijst is in willekeurige volgorde.

1. Poco X3 Pro

Zoek je een betaalbare, maar zo snel mogelijke smartphone? Dan kom je uit bij de Poco X3 Pro. Dit model heeft een krachtige Snapdragon 860-processor, 6GB werkgeheugen en een grote accu.

De smartphone maakt ook indruk met zijn grote hoeveelheid opslaggeheugen (128GB) en het zeer vloeiende 120Hz-scherm. Ook prettig is dat Poco een krachtige 33 Watt-oplader meelevert die de accu snel oplaadt.

De Poco X3 Pro draait op Android 11 en krijgt twee jaar versie-updates (naar Android 12 en 13) en regelmatig beveiligingsupdates. Je bent verzekerd van software-ondersteuning tot april 2023.

Meer weten over de interessante smartphone? In de Poco X3 Pro review lees je wat Android Planet van het toestel vindt. Je vindt hier de laagste prijs van een losse Poco X3 Pro en natuurlijk kun je de Poco X3 Pro ook met abonnement kiezen.

2. Nokia G20

Met de Nokia G20 weet je zeker dat je jarenlang updates krijgt. Nokia installeert namelijk Android One-software op het toestel en dit betekent dat je twee versie-updates (naar Android 12 en 13) en drie jaar beveiligingsupdates ontvangt. De Nokia G20 is dus up-to-date tot juni 2024.

Extra fijn is dat je gebruikmaakt van stock-Android, zonder overbodige apps van een fabrikant. Het is Android zoals Android hoort te zijn.

De Nokia G20 is voorzien van een groot 6,5-inch-hd-scherm, een eenvoudige MediaTek-processor en 4GB werkgeheugen. Het opslaggeheugen meet 64GB. Nokia voorziet de smartphone van een forse 5050 mAh-accu, vier camera’s op de achterkant en een langzamere oplader.

Check de scherpste prijs van de Nokia G20 met abonnement. De adviesprijs van een losse Nokia G20 is 169 euro.

3. Motorola Moto G 5G Plus

De Motorola Moto G 5G Plus is een smartphone uit 2020, maar nog steeds een goede keuze. Hij heeft een mooi en groot 6,7-inch-scherm met vloeiende 90Hz-verversingssnelheid, is erg snel dankzij de Snapdragon 765G-processor en ondersteunt 5G-internet.

De Moto G 5G Plus schiet prima foto’s met de camera’s op de achterkant, gaat lang mee op een acculading en heeft 4GB werkgeheugen. Het opslaggeheugen bedraagt 64GB. Motorola verkoopt ook een duurder model met 6/128GB opslag.

Een aandachtspunt is de software. Motorola geeft de Moto G 5G Plus géén Android-versie-updates meer, dus je blijft hangen op Android 11. Wel rolt de fabrikant nog een tijdje beveiligingsupdates uit zodat je de smartphone veilig kan gebruiken.

Vergelijk hier de beste prijzen van een Motorola Moto G 5G Plus met abonnement of vind je hier de laagste prijs als je de Moto G 5G Plus los koopt.

4. Samsung Galaxy A32 4G

De Samsung Galaxy A32 is in twee uitvoeringen te koop, met 4G en 5G. Die verschillen in prijs, maar ook zeker ook in specificaties. Wij vinden de 4G-variant een betere keuze, omdat hij onder meer een mooier scherm heeft en tientallen euro’s goedkoper is.

De Galaxy A32 4G is voorzien van een 6,5-inch-oled-scherm met scherpe full-hd-resolutie en soepelere verversingssnelheid van 90Hz. Het toestel draait op een vlugge MediaTek-processor, heeft 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Prettig is Samsungs updatebeleid. De smartphone krijgt tot maart 2025 (!) beveiligingsupdates en kan in de tussentijd rekenen op updates naar Android 12 en 13. Het updatebeleid is beter dan gebruikelijk in dit prijssegment en dat maakt de Galaxy A32 4G een mooie kandidaat voor de beste smartphone tot 250 euro.

Hier vind je de laagste prijs van een losse Samsung Galaxy A32 4G. Je kan de Galaxy A32 4G ook met abonnement aanschaffen.

5. Xiaomi Redmi Note 10 5G

De Xiaomi Redmi Note 10 5G hoort bij de goedkoopste 5G-smartphones van dit moment. 5G is mooi meegenomen, maar wordt pas in het najaar van 2022 echt sneller dan 4G. Belangrijker is daarom dat de Redmi Note 10 5G een hele fijne smartphone is.

Het toestel heeft een mooi 6,5-inch-scherm met soepelere 90Hz-verversingssnelheid, draait op een rappe MediaTek-processor en heeft 4GB werkgeheugen. Het opslaggeheugen is minimaal 64GB opslagruimte.

De smartphone is voorzien van drie camera’s op de achterkant en een grote 5000 mAh-accu met vlotte oplader. Android 11 is geïnstalleerd en je kan rekenen op twee jaar versie-updates en beveiligingsupdates, dus tot juni 2023.

Check hier de laagste prijs van een losse Xiaomi Redmi Note 10 5G of vergelijk de Redmi Note 10 5G met abonnement.

Liever meer of minder uitgeven?

In dit artikel vind je de beste smartphone tot 250, maar misschien wil je wel meer of minder uitgeven aan je nieuwe toestel. Lees in dat geval zeker onze koopgids van de beste smartphones onder de 150 euro of vind in onze prijsvergelijker de beste midrange-smartphones (tot 500 euro) of high-end modellen (vanaf 500 euro).