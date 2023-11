Dit zijn in 2023 de beste smartphones onder 100 euro

Een nieuwe telefoon hoeft niet duur te zijn. Heb je een klein budget? Lees dan snel verder. In dit artikel lopen we de drie beste smartphones onder de 100 euro met je langs!

De beste smartphones onder 100 euro

Geweldige camera’s, een superscherp display en de snelste chip ter wereld: het is allemaal erg leuk, maar niet noodzakelijk. Ook voor heel weinig geld koop je een telefoon waarmee je kunt appen, mailen en zelfs een fotootje schieten.

Je doet natuurlijk wel concessies. Deze toestellen zien er ouderwets uit, zijn niet al te snel en krijgen weinig software-updates. Vind je dat niet erg? Lees dan snel verder. In dit artikel zetten we de beste smartphones onder de 100 euro voor je op een rij.

1. Xiaomi Redmi 12C

Met de Xiaomi Redmi 12C haal je een enorme telefoon in huis. Het scherm heeft name een grootte van 6,71 inch. De resolutie is met 1652 bij 720 pixels wel vrij laag, maar in deze prijsklasse meer dan prima.

Datzelfde geldt voor de MediaTek Helio G85-chip. Daar kun je goed mee bellen, appen en iets opzoeken op het internet, maar je moet natuurlijk geen zware games gaan spelen. De versie die minder dan 100 euro kost, heeft 3GB RAM en 32GB opslagruimte. Eventueel voeg je meer opslag toe via een micro-sd-kaartje.

Je koopt de Redmi 12C momenteel voor € 77,99. Er zijn ook varianten met meer RAM en opslag, maar daar moet je uiteraard dieper voor in de buidel tasten.

De accu is met 5000 mAh lekker groot, maar opladen gaat met 10 Watt erg traag. Foto’s schiet je met de 50 megapixel-camera, die wordt bijgestaan door een dieptesensor voor mooiere portretten. Selfies hebben een lage resolutie van 5 megapixel en zullen dus weinig details bevatten.

Uit de doos draaide de Redmi 12C op Android 12. Inmiddels heeft het toestel een update gehad naar Android 13. Je mag later ook Android 14 verwachten en Xiaomi belooft beveiligingspatches tot het voorjaar van 2025. Dat is voor deze prijs heel acceptabel.

2. Motorola Moto E13

De Moto E13 van Motorola is met 6,5 inch iets kleiner, al zijn de randen rond het scherm vrij fors. De resolutie bedraagt 1600 bij 720 pixels. Voor deze prijsklasse kunnen we daar niet over klagen, maar bedenk je wel dat duurdere smartphones vaak een stuk scherper zijn. Voor de E13 betaal je momenteel € 78,-.

Motorola koos voor een Unisoc T606-chip. Die is nog iets trager dan de MediaTek-processor in de Xiaomi hierboven. Er is ook slechts 2GB RAM aanwezig, maar wel 64GB opslagruimte. Die kun je eventueel weer uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

Een groot verschil met de Redmi 12C is dat de Motorola Moto E13 op Android 13 Go draait. Dat is een uitgeklede versie van het besturingsysteem, die speciaal gemaakt is voor smartphones met bescheiden specificaties. Hoewel de hardware dus niet zo snel is, mag je toch een redelijk vloeiende ervaring verwachten.

De accu is weer 5000 mAh groot en laadt op met maximaal 10 Watt. Achterop zit een 13 megapixel-camera, selfies hebben een resolutie van 5 megapixel. Je kiest uit de kleuren zwart, blauw en zwart.

3. Nokia C02

Met de Nokia C02 ga je terug in de tijd. De forse randen boven en onder het scherm doen denken aan hoe duurdere smartphones er tien jaar geleden uitzagen. Ook het display zelf heeft een ouderwets kleine diagonaal van 5,45 inch. Maar misschien vind je dat juist wel prettig, want het toestel is daardoor relatief compact. De resolutie bedraagt 1440 bij 720 pixels.

De telefoon heeft een simpele quadcore-processor met 2GB werkgeheugen en 32GB opslag. Die kun je weer uitbreiden met een micro-sd-kaartje van maximaal 256GB. De accu is om twee redenen bijzonder. Allereerst is hij met 3000 mAh behoorlijk klein, al zouden we ons daar door het kleine scherm niet te veel zorgen over maken. Verder kun je hem zelf vervangen, wat we tegenwoordig bijna nooit meer zien.

Dankzij de IP52-certificering kan de smartphone tegen een spat water. De camera’s zijn zeer bescheiden. Achterop vind je een 5 megapixel-lens, de selfiecamera heeft een resolutie van slechts 2 megapixel. Geen toestel voor fotografen dus.

Je koopt deze Nokia vanaf € 89,-. Het toestel draait op Android 12 Go en krijgt vermoedelijk geen update naar versie 13. Wel mag je tot de lente van 2025 beveiligingspatches verwachten.

Maandthema: geld besparen

