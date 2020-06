Heb je een beperkt budget en zoek je een eenvoudige smartphone? Voor maximaal 150 euro haal je een prima toestel in huis. Android Planet zet de vijf beste smartphones onder de 150 euro op een rij.

De beste smartphones onder 150 euro

Een smartphone voor WhatsApp, simpele spelletjes en het volgen van het nieuws hoeft echt geen driehonderd euro of meer te kosten. Voor 100 tot 150 euro haal je al een prima toestel in huis. Niet alleen bespaar je zo geld, je vermijdt ook een BKR-registratie als je zo’n toestel met abonnement koopt. Dat is fijn, omdat een BKR-registratie negatieve invloed heeft op je kredietwaardigheid en daarom onder meer de hoogte van je hypotheek.

Welke betaalbare smartphones zijn het overwegen waard? Hieronder bespreken we in willekeurige volgorde de vijf smartphones onder de 150 euro die we aanraden. We actualiseren deze koopgids met regelmaat, voor het laatst in juni 2020.

1. Motorola One Macro

De Motorola One Macro is een fraaie smartphone met een 6,2 inch-hd-scherm en vingerafdrukscanner. Op de achterkant zit een driedubbele camera, wat uitgebreider is dan gebruikelijk. Het toestel heeft een rappe processor met een ruime 4GB werkgeheugen en liefst 64B opslaggeheugen. Dit kun je vergroten met een micro-sd-geheugenkaartje.

De smartphone draait op bijna stock-Android, maar onthoud dat Motorola’s updatebeleid niet zo goed is. Positiever is de accuduur van een lange dag tot drie dagen, afhankelijk van je gebruik.

Je kan de Motorola One Macro met abonnement kopen en natuurlijk is het ook mogelijk om de One Macro los aan te schaffen. Meer weten? Lees dan onze uitgebreide Motorola One Macro review.

2. Nokia 2.3

Met de Nokia 2.3 koop je een betaalbare smartphone met Android One-software als grootste troef. Het toestel draait stock-Android en krijgt twee jaar versie-updates en drie jaar regelmatig beveiligingsupdates. Die garantie biedt bijna geen enkele concurrerende smartphone. De Nokia 2.3 is dus voorbereid op Android 11.

De smartphone heeft een relatief groot 6,2 inch-hd-scherm en 13 megapixel camera, aangevuld met een dieptesensor. Zo maak je portretfoto’s. De accucapaciteit is met 4000 mAh opvallend groot, en genoeg voor twee tot drie dagen gebruik. Het opladen gaat helaas langzaam en via een verouderde micro-usb-poort. Een vingerafdrukscanner ontbreekt. De smartphone draait op een redelijke processor met een ruime 32GB opslaggeheugen.

De Nokia 2.3 is met abonnement verkrijgbaar. Heb je al een abonnement of sim only, dan kun je de Nokia 2.3 los kopen.

3. Xiaomi Redmi 8A

Misschien ken je Xiaomi niet, maar het Chinese merk behoort tot de grootste smartphonemerken ter wereld. Het bedrijf timmert ook in Nederland hard aan de weg. De Redmi 8A is een mooi voorbeeld van een toestel dat veel voor weinig biedt. De smartphone valt vooral op door zijn enorme 5000 mAh-accu; goed voor minstens twee dagen intensief gebruik. Als je het rustiger aandoet, is drie of vier dagen mogelijk.

In de doos zit een relatief snelle 10 Watt-stekker, maar als je zelf een 18 Watt-stekker regelt gaat het laden nog vlugger. De Redmi 8A heeft een 6,2 inch-hd-scherm, 12 megapixel-camera op de achterkant en draait op een redelijke processor. Het opslaggeheugen meet 32GB en dat is groot genoeg voor heel wat apps, spelletjes en foto’s. De smartphone krijgt een paar jaar updates van Xiaomi, al doet het merk hier geen harde uitspraken over.

Bekijk de scherpste prijzen voor een losse Xiaomi Redmi 8A of vind de beste deal als je de Xiaomi Redmi 8A met abonnement kiest.

4. Alcatel 1SE (2020)

De Alcatel 1SE (2020) is een voordelig toestel met prima specificaties. Het toestel draait op Android 10, beschikt over een vingerafdrukscanner en heeft drie camera’s op de achterkant. Met de driedubbele camera maak je naast normale foto’s ook wijde beelden (groothoek) en plaatjes van heel dichtbij (macro).

De 1SE (2020) is voorzien van een 6,22 inch-hd-scherm, forse 4000 mAh-accu en 32GB opslaggeheugen. Dit is voor normaal gebruik voldoende. Heb je meer opslagruimte nodig? Dan stop je een micro-sd-geheugenkaartje in de smartphone. Let erop dat het toestel naar behoren werkt, maar niet de snelste is.

5. Samsung Galaxy A20e

De Samsung Galaxy A20e is een complete smartphone met een scherp prijskaartje. De plastic behuizing is lekker licht en door het 5,8 inch-hd-scherm is de Galaxy A20e compacter dan veel concurrenten.

Het toestel heeft een vingerafdrukscanner en gaat dankzij de 3000 mAh-accu makkelijk een volle dag mee. Opladen verloopt vlug genoeg. De smartphone gebruikt twee camera’s achterop: een normale en groothoeklens voor foto’s waar meer op past.

Het opslaggeheugen is 32GB groot en dat is gebruikelijk in dit prijssegment. De Galaxy A20e is voorzien van Samsungs gebruiksvriendelijke OneUI-software en krijgt updates tot begin 2022. Het toestel gaat dus nog zeker een tijdje mee.

Bekijk de Samsung Galaxy A20e los of vergelijk de Galaxy A20e met abonnement.

Doorsparen: handig of niet?

In dit overzicht bespreken we de beste smartphones onder 150 euro. Ze bieden veel waar voor hun geld, maar maken natuurlijk compromissen om tot die lage prijs te komen. Afhankelijk van je wensen en budget kan het daarom lonen om een paar tientjes meer uit te geven en een toestel van zo’n 200 euro te kopen.

Zo’n smartphone is aanzienlijk sneller, heeft doorgaans meer en betere camera’s en een scherper full-hd-scherm. Bovendien krijgt een telefoon in dit prijssegment vaker en langer software-updates, waardoor hij meer toekomstbestendig is. Check in onze prijsvergelijker alle zogeheten budgetsmartphones of lees onze koopgids met de beste smartphones onder de 300 euro.