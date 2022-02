De beste smartphones onder de 250 euro volgens Android Planet

Als je op zoek bent naar een nieuwe Android-telefoon, is de kans groot dat je door de bomen het bos niet meer ziet. De keuze is enorm, maar wat zijn in 2022 de beste toestellen? Android Planet zet de vier beste smartphones onder de 250 euro op een rij.

Smartphone onder 250 euro: onze favorieten in 2022

Een smartphone onder de 250 euro kopen is onder andere interessant bij een sim only-abonnement of om een BKR-registratie te vermijden. Fabrikanten weten dit en brengen massaal toestellen uit in deze prijsklasse, waardoor het aanbod groot is. Onlangs bespraken we de vier beste budgetsmartphones van dit moment en dat doen we nu ook met toestellen onder de 250 euro.

1. Samsung Galaxy A32 4G

Een slimme keuze in dit prijssegment is de Samsung Galaxy A32 4G. Niet te verwarren met de Galaxy A32 5G, want die is duurder maar – gek genoeg – minder goed. Wij raden daarom met klem de 4G-versie aan.

Dit toestel heeft een fijn 6,4 inch-scherm, veel opslaggeheugen (128GB) en een lange accuduur. Prettig is Samsungs uitgebreide softwareondersteuning. De Galaxy A32 4G kan rekenen op updates naar Android 12 en Android 13 en ontvangt vier jaar beveiligingsupdates. Dat is langer dan de concurrentie.

Check de beste aanbiedingen voor een Samsung Galaxy A32 4G met abonnement. Een losse Galaxy A32 4G haal je voor zo’n 249 euro in huis.

2. Motorola Moto G60s

De Motorola Moto G60s is een betaalbare smartphone die vooral opvalt door zijn snelle oplader. In de doos zit een 50 Watt-oplader en die laadt de accu in een half uurtje van nagenoeg leeg naar zo’n 75 procent.

Ook prettig is de accuduur van anderhalf tot twee dagen. De Moto G60s heeft ook een groot 6,8 inch-scherm met een soepele 120Hz-ververssnelheid en prima specificaties.

De software is een aandachtspunt, want Motorola’s updatebeleid is korter dan de concurrentie. Nieuwsgierig geworden naar het toestel? Lees verder in onze uitgebreide Motorola Moto G60s review.

Check de beste aanbiedingen voor de Motorola Moto G60s met abonnement. Heb je al een fijn (sim-only)abonnement? Je kan de Motorola Moto G60s ook los aanschaffen voor zo’n 199 euro.

3. Oppo A74 4G

Oppo timmert aan de weg in Nederland, zowel qua naamsbekendheid als qua productportfolio. De Oppo A74 4G is een goede smartphone voor een scherpe prijs en verdient daarom een plekje in dit overzicht. Het toestel beschikt over een mooi 6,5 inch-scherm, gaat minimaal anderhalve dag mee op een acculading en krijgt drie jaar updates.

Meer weten? Lees verder in onze review van de Oppo A74, waarin we ook de A54 en A94 bespreken. Goed om te weten: er is ook een Oppo A74 5G te koop. Dit model is duurder en heeft deels andere specificaties.

Bekijk de beste aanbiedingen voor een Oppo A74 4G met abonnement of neem de Oppo A74 4G los voor zo’n 199 euro.

4. Poco M4 Pro

Met de Poco M4 Pro koop je een voordelige smartphone met veel features. Poco is een merk dat bij het grote Xiaomi hoort. De Poco M4 Pro blinkt uit met zijn lange accuduur van twee dagen en laadt lekker snel op (met 33 Watt). Het scherm, de specificaties en het updatebeleid zijn ook dik in orde.

In onze Poco M4 Pro-review lees je de belangrijkste plus- en minpunten van de smartphone. Zo vinden we de camera’s wat tegenvallen.

In onze prijsvergelijker zetten we de beste deals voor een Poco M4 Pro met abonnement op een rij. Je kan de Poco M4 Pro ook los kopen voor zo’n 239 euro.

Wil je toch liever een andere Android smartphone? Dan kan je een smartphone vergelijken in onze koopgids.