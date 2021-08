De 5 beste smartphones tot 500 euro: de keuzes van Android Planet uitgelicht

Op zoek naar een complete smartphone waar je jaren mee vooruit kunt? Dan heb je genoeg aan een model van maximaal 500 euro. Android Planet zet de 5 beste smartphones tot 500 euro op een rij.

De beste smartphones tot 500 euro

Smartphones zijn er in alle prijsklassen en ze worden steeds beter. En dat betekent dat betaalbare modellen steeds meer waar voor hun geld bieden. Zo hebben veel midrange-toestellen – de prijsklasse tot 500 euro – inmiddels features die eerst voorbehouden waren aan topmodellen.

Denk aan een vloeiend 120Hz-scherm, een krachtige processor en de mogelijkheid om draadloos op te laden. Omdat er veel verschillende midrange-modellen te koop zijn, weet je misschien niet welke boven het maaiveld uitsteken.

De redactie van Android Planet test zoveel mogelijk smartphones en zet hieronder – in willekeurige volgorde – de vijf beste smartphones tot 500 euro onder elkaar.

1. Samsung Galaxy A52 5G

De Samsung Galaxy A52 5G hoort bij de populairste Android-smartphones van het moment en dat is terecht. De telefoon is opvallend compleet en heeft veel pluspunten, met minimale minpunten.

Zo is de A52 5G voorzien van een kleurrijk oled-scherm en is de behuizing water- en stofdicht. De smartphone is lekker snel, biedt een lange accuduur en laadt vlot op. Ook prettig zijn de veelzijdige camera’s en het ruime opslaggeheugen van 128GB.

Een ander pluspunt is de software: Samsung levert de A52 met Android 11, belooft drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. Je bent dus tot de lente van 2025 verzekerd van updates.

Lees ook onze Samsung Galaxy A52 review of bekijk hier de videoreview. In onderstaande prijsvergelijker vind je de laagste prijs van een losse Samsung Galaxy A52 5G. Natuurlijk kun je de A52 5G ook met abonnement kiezen.

2. Poco F3

De Poco F3 is één van de snelste toestellen in zijn klasse en biedt verder ook fijne specificaties. Hij mag zich daarom met recht één van de beste smartphones tot 500 euro noemen. Het toestel draait op de krachtige Snapdragon 870-processor, aangevuld met 6GB of 8GB werkgeheugen. De opslagruimte bedraagt respectievelijk 128GB of 256GB.

Het scherm van de Poco F3 is met 6,67 inch lekker groot en het oled-display levert mooie kleuren. Poco stopt een grote 4520 mAh-accu in de smartphone en levert een krachtige snellader mee.

Het toestel heeft drie camera’s op de achterkant, draait op Android 11 en krijgt zeker twee jaar versie- en beveiligingsupdates. Je bent dus tot minimaal april 2023 up-to-date met de smartphone.

Meer weten? Check dan hier onze uitgebreide Poco F3-review. Je vindt hier de laagste prijs van een losse Poco F3 en kan de Poco F3 ook met abonnement kopen.

3. OnePlus Nord 2

Met de OnePlus Nord 2 haal je een verrassend complete smartphone in huis die ook nog eens supersnel oplaadt. Dat is te danken aan de 65 Watt-oplader, die de grote 4500 mAh-accu in een half uurtje van 0 naar 100 procent brengt.

De smartphone is gemaakt van glas, heeft een 6,43 inch-oled-scherm en minstens 8GB werkgeheugen. Dat is opvallend veel voor een toestel in dit prijssegment. De Nord 2 gebruikt drie camera’s op de achterkant, draait op een krachtige Dimensity 1200-processor met 5G-ondersteuning en is voorzien van Android 11.

OnePlus garandeert updates naar Android 12 en 13 en rolt beveiligingsupdates uit tot de zomer van 2024.

Nieuwsgierig geworden? Lees verder in onze uitgebreide OnePlus Nord 2 review of bekijk de videoreview. De laagste prijs van een losse OnePlus Nord 2 vind je in de prijsvergelijker. Natuurlijk kun je de OnePlus Nord 2 ook met abonnement in huis halen.

4. Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Wil je een complete en krachtige smartphone, maar vind je de meeste modellen in dit prijssegment te groot en/of te zwaar? Dan is de Xiaomi Mi 11 Lite 5G het bekijken waard. Dit toestel is met 159 gram één van de lichtste moderne smartphones en slechts 6,81 millimeter dik.

De Mi 11 Lite 5G heeft een fraai oled-scherm van liefst 6,55 inch, 6GB werkgeheugen en een vlotte Snapdragon 780-processor. Er is ook een Mi 11 Lite 4G te koop, met een lagere prijs maar ook mindere specificaties. Het 5G-model is daarom een betere koop.

De smartphone draait op Android 11 en krijgt minimaal twee jaar updates, dus zeker tot de lente van 2023.

Vind via onze prijsvergelijker de laagste prijs van een losse Xiaomi Mi 11 Lite 5G of de Mi 11 Lite 5G met abonnement.

5. Samsung Galaxy S20 FE 4G

De Samsung Galaxy S20 FE is een goedkopere variant van de S20 en biedt een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Het toestel heeft een prachtig 6,5 inch-oled-scherm, snelle processor en lange accuduur. Reken ook op drie goede camera’s, de mogelijkheid om draadloos op te laden en langdurige software-ondersteuning.

Samsung garandeert na de eerdere Android 11-update namelijk nog Android-updates naar versies 12 en 13 en belooft beveiligingsupdates tot de herfst van 2024.

Je kan de S20 FE in twee uitvoeringen kopen: met 4G en met 4G én 5G. Omdat 5G nog een tijd even snel blijft als 4G en de 5G-versie een stuk duurder is, raden wij de meeste mensen de 4G-variant aan.

Lees ook onze uitgebreide Samsung Galaxy S20 FE review of vergelijk de beste deals van de S20 FE met abonnement. Natuurlijk kun je de Galaxy S20 FE ook los aanschaffen.

