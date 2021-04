Met een smartwatch kun je naast de tijd ook je gezondheid en meldingen van je smartphone in de gaten houden. Maar welk model kun je het beste nemen? Android Planet zet de vijf beste smartwatches voor Android-gebruikers op een rijtje.

Beste smartwatches voor je Android-toestel

April staat op Android Planet in het teken van wearables, waar ook smartwatches onder vallen. Op zo’n slim horloge, dat je aan je smartphone koppelt, zie je uiteraard veel meer dan de tijd. Smartwatches tonen notificaties, houden je mentale en fysieke gezondheid bij en bieden allerlei slimme features.

Maar lang niet elke smartwatch is een goede koop als je een Android-toestel gebruikt. Zo werkt de Apple Watch alleen met de iPhone en zijn er ook genoeg middelmatige slimme horloges die wél geschikt zijn voor Android. Reden genoeg om de beste smartwatches voor je Android-smartphone op een rij te zetten. In willekeurige volgorde, want het ideale model voor jou past misschien minder bij iemand anders.

1. Samsung Galaxy Watch 3

Samsung hoort bij de grootste smartwatchfabrikanten en verkoopt al jaren uitstekende modellen. De Galaxy Watch 3 is het nieuwste en beste horloge van dit moment. Hij kost zo’n 275 euro en is te koop in verschillende maten. Het grotere model is meer geschikt voor de bredere mannenpols.

De Galaxy Watch 3 heeft een robuust ontwerp, een mooi oled-scherm en fysieke draaibare ring rond het display. Door aan de ring te draaien, navigeer je eenvoudig door de software. Je kunt het scherm natuurlijk ook met je vingers bedienen. Het Tizen-besturingssysteem is door Samsung ontwikkeld en niet te vinden op concurrerende smartwatches. Het horloge toont meldingen van je smartphone, kan apps installeren uit een aparte app-winkel en Samsungs Health-app is uitgebreid en fraai vormgegeven.

Hoewel de smartwatch veel sportfuncties heeft, werken twee (het meten van je bloeddruk en maken van een hartritmefilmpje) alleen als je een Samsung-smartphone hebt. Dat is een aandachtspunt. De Galaxy Watch 3 werkt verder wel ‘gewoon’ met Android-smartphones van andere merken en Apple’s iPhone.

De accuduur van de Galaxy Watch 3 is met twee dagen niet indrukwekkend, maar goed genoeg. Als je een lange accuduur heel belangrijk vindt, ben je beter af met de Huawei Watch GT 2 Pro – die zo aan bod komt.

De Samsung Galaxy Watch 3 kost zo’n 275 euro en is verkrijgbaar bij onder andere Samsung zelf, Coolblue en Belsimpel.

2. Amazfit GTS 2

Amazfit is niet de meest bekende aanbieder van smartwatches, maar wel degelijk een speler om rekening mee te houden. Het bedrijf is verwant aan het grote Xiaomi en doet goede zaken met de GT2-serie. Die bestaat uit twee horloges met een rond of vierkant scherm. De vierkante Amazfit GTS 2 kost zo’n 160 euro en voor de GTR 2 met rond display betaal je een tientje meer.

De GTS 2 doet qua ontwerp denken aan de Apple Watch, heeft een ingebouwde muziekspeler en draait op een eigen besturingssysteem. Het horloge is lekker snel, heeft allerlei sensoren om je gezondheid te monitoren en kan notificaties van je telefoon tonen. Antwoorden kan echter niet. De bijbehorende Zepp-app werkt naar behoren, maar is minder logisch dan de apps van concurrerende merken.

Een sterker punt van het horloge is zijn accuduur. Bij normaal gebruik gaat de Amazfit GTS 2 zonder problemen een week mee op een acculading. Dat lukt weinig concurrerende modellen. Als je waarde hecht aan een lange accuduur, is de GTS 2 één van de beste smartwatches voor Android.

De Amazfit GTS 2 is onder meer te koop bij Belsimpel voor zo’n 140 euro of Amazon (150 euro)

3. Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei maakt al jaren smartwatches, waarvan de Watch GT 2 Pro het nieuwste en beste model is. De verkoopprijs valt met 215 euro mee als je kijkt wat het horloge biedt. Een luxe titanium behuizing met een kleurrijk en scherp oled-scherm van saffierglas, veel sportregistratiemogelijkheden en een uitzonderlijk lange accuduur van bijna twee weken bij normaal gebruik.

Opladen gaat bovendien snel en draadloos via een Qi-oplader. Je kunt de smartwatch bijvoorbeeld op de draadloze oplader van je smartphone leggen en – ook handig – eenvoudig extra opladers aanschaffen.

De Watch GT 2 Pro draait op Huawei’s zelfontwikkelde LiteOS, dat alle basisfeatures heeft en ook meldingen van je smartphone toont. Antwoorden kan jammer genoeg niet. Wel kun je muziek van bijvoorbeeld Spotify op het horloge bedienen. Huawei’s Gezondheid-app toont alle statistieken van het horloge op overzichtelijke wijze, maar biedt helaas geen koppelingen met andere sportdiensten.

Je kunt de Huawei Watch GT 2 Pro vanaf 205 euro kopen bij Belsimpel, Bol.com (208 euro) of bij Coolblue voor 239 euro.

4. Fossil

Hoewel veel fabrikanten een eigen besturingssysteem op hun smartwatches installeren, biedt Google ook een besturingssysteem aan dat merken mogen gebruiken. Deze Wear OS-software vind je onder meer terug op horloges van Fossil, dat een groot assortiment van dergelijke smartwatches voert. Eén daarvan is de Fossil Carlyle Gen 5 Display FTW4026. Niet de meest pakkende naam, maar het 299 euro kostende model is wel één van de beste smartwatches voor Android.

De smartwatch laat de meldingen van je smartphone zien, waar je op kunt antwoorden met je stem of getypte berichten. Heb je je toestel in de buurt en word je gebeld, dan kun je het gesprek voeren via het horloge. Ook handig is dat de Fossil Carlyle Gen 5 de Google Assistent heeft ingebouwd, zodat je via stembediening vragen stelt en opdrachten geeft. De accu van het horloge gaat een lange dag mee, maar elke nacht even opladen is vereist.

Wie overigens denkt dat Wear OS stilstaat, heeft het mis. Google introduceerde onlangs de mogelijkheid om de ‘tegels’ van Wear OS te veranderen en volgens de geruchten brengt Samsung later dit jaar zijn eerste Wear OS-smartwatch uit. Desalniettemin is het besturingssysteem zeker verder te verbeteren, met name qua stabiliteit en stroomverbruik.

De Fossil Carlyle Gen 5 is onder andere verkrijgbaar bij MediaMarkt en Bol.com voor 239 euro.

5. Fitbit Versa 3

De Fitbit Versa 3 is een 199 euro kostende smartwatch die zich focust op het in kaart brengen van je mentale en fysieke gezondheid. Daar heeft het horloge een reeks sensoren voor aan boord. Statistieken zie je terug op het mooie oled-schermpje of in de duidelijke Fitbit-app. De accu gaat een paar dagen mee.

Een interessante feature is dat je met de Versa 3 kan betalen bij pinapparaten die contactloos betalen ondersteunen. Houd het horloge simpelweg tegen het pinapparaat en klaar. Voorwaarde is wel dat jouw bank Fitbit Pay aanbiedt.

Je kunt de Fitbit Versa 3 bijvoorbeeld kopen bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.

