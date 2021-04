Opinie: sorry Android-fans, de beste tablet is en blijft een iPad

Wie de beste tablet van dit moment zoekt, kan beter geen Android-model nemen maar voor Apples iPad Pro-serie kiezen. Android Planet-redacteur Rens vertelt waarom en geeft aan wanneer een Android-tablet wél een slimme koop is.

De beste tablet draait niet op Android

Ik kan me voorstellen dat het wat gek klinkt. Een redacteur van een Android-website die stelt dat de beste tablet niet op Android draait maar op iPadOS, het besturingssysteem van Apple. Tijd om uit te leggen waarom ik vind dat de iPad het wint van Android-tablets. Ik gebruik de splinternieuwe iPad Pro 2021, ook bekend als de iPad Pro vijfde generatie, als voorbeeld.

Apple kondigde de iPad Pro 2021 officieel gisteren aan en brengt ‘m volgende maand uit in Nederland. De belangrijke verbeteringen in de nieuwe iPad Pro-serie maken de tablets nog sneller en completer dan hun voorgangers. Premium Android-tablets konden al lastig concurreren met de iPad Pro-reeks en ik verwacht dat die strijd dit jaar nóg moeilijker wordt.

M1-chip tilt iPad Pro naar nóg hoger niveau

De belangrijkste vernieuwing in de iPad Pro 2021-serie (11 en 12,9 inch) is de overstap naar Apples M1-processor. Die werd vorig jaar aangekondigd en verscheen als eerste in MacBook-laptops. De M1-chip maakt de MacBook een stuk sneller, energiezuiniger en stiller dan vergelijkbaar geprijsde Windows-laptops en zit nu ook in de iPad Pro.

Apple claimt dat de M1-processor de tablet tot vijftig procent sneller maakt dan zijn voorganger. De grafische prestaties zouden tot veertig procent verbeterd zijn. De nieuwste iPad is dus een stuk krachtiger dan de vorige, en die bleek al beduidend sneller dan concurrerende Android-tablets. Ik weet daarom zeker dat de iPad Pro 2021 de krachtigste tablet van het jaar is.

Dure Android-tablets verbleken ook bij de geheugencombinaties die Apple aanbiedt. Velen noemen de Samsung Galaxy Tab S7 Plus de beste Android-tablet van nu. De duurste Tab S7 Plus-uitvoering heeft 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte, vergelijkbaar met een premium smartphone als de Galaxy S21. De nieuwe iPad Pro daarentegen is in zijn beste configuratie vergelijkbaar met een dure laptop.

De tablet heeft maximaal 16GB werkgeheugen en een 2 TB-ssd, wat staat voor 2000GB opslagruimte. De iPad Pro is dus krachtiger en toekomstbestendiger, maar in deze uitvoering natuurlijk ook een stuk duurder dan de Tab S7 Plus. Uiteraard biedt Apple ook goedkopere modellen van de iPad Pro aan.

Mini-led-scherm en Thunderbolt

Twee andere verbeteringen in de iPad Pro 2021 zijn het mini-led-scherm en de Thunderbolt-ondersteuning. Features die nog niet in Android-tablets zitten en waarvan het onduidelijk is of en zo ja wanneer daar verandering in komt.

Het minil-ed-scherm zit overigens alleen in de 12,9 inch-versie van de iPad Pro en is gebaseerd op een lcd-scherm. Achter het scherm zitten heel veel kleine ledjes, waardoor het scherm feller kan en mooiere kleuren toont. Samsung levert al jaren dure Galaxy-tablets met een oled-scherm, dat energiezuiniger is en spetterende kleuren toont dan een lcd-scherm.

Ik ben erg benieuwd hoe het mini-led-display van de iPad Pro zich in de praktijk verhoudt tegenover het oled-scherm van de Galaxy Tab S7 Plus. Op papier kan het iPad-scherm een stuk feller, wat met name handig is als je de tablet buiten gebruikt.

De Thunderbolt-toevoeging aan de iPad Pro is mogelijk dankzij de nieuwe M1-processor en gaat via de usb-c-poort. Thunderbolt is een standaard die aangeeft dat de usb-c-poort geschikt is voor uiteenlopende features, waaronder het verbinden van een 4K-scherm en aansluiten van een dockingstation. Je kunt de nieuwe iPad Pro dus beter als een computer inzetten. Sommige dure Android-tablets kunnen overweg met een usb-c-dockingstation, maar missen de techniek om bijvoorbeeld verbinding te leggen met een monitor.

Meer fijne iPad Pro-features

Er zijn meer redenen waarom ik de iPad Pro 2021 een betere tablet vind dan de duurste Android-tablet. De iPad kun je veilig en gebruiksvriendelijk beveiligen met Face ID-gezichtsbeveiliging, een feature die ontbreekt op vrijwel alle Android-alternatieven.

Bovendien heeft de iPad Pro geavanceerde camera’s. Achterop zit bijvoorbeeld een LiDAR-scanner die diepte meet en de selfiecamera heeft een groothoeklens, zodat je minder snel uit beeld valt. De tablet kan je zelfs volgen als je een beetje heen en weer loopt. Zo blijf je langer (goed) zichtbaar voor je gesprekspartner. Deze slimme softwarefeature hoef je niet op Android-tablets te verwachten.

Betere software(-ondersteuning)

De laatste reden dat ik de iPad Pro de beste tablet vind, is dat Apple zijn softwarebeleid beter op orde heeft dan fabrikanten van Android-tablets. Apples iPadOS gaat slimmer om met het grote scherm van de tablet, werkt naadloos samen met andere Apple-producten en is bijzonder stabiel en gebruiksvriendelijk. Android werkt na al die jaren nog steeds wat onlogisch op een tablet en de aanpassingen van fabrikanten kunnen dit ongemak niet helemaal verhelpen.

Android-tablets krijgen tot slot minder lang updates dan een iPad. De dure modellen van Huawei en Lenovo ontvangen doorgaans maar twee jaar updates. Samsung geeft zijn premium Galaxy-tablets drie jaar versie-updates en vier jaar beveiligingsupdates, wat prima is. Met een iPad (ook een goedkoper model) ben je echter verzekerd van vier tot vijf jaar volledige updates.

De Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

Android-tablet voor eenvoudiger gebruik

Voor mij is het dus duidelijk: wie de beste tablet wil, raad ik een iPad Pro aan. Maar wat als je een ‘gewoon goede’ tablet zoekt voor het kijken van films, bewerken van wat Google Docs-documenten en internetten? Ook dan is een iPad, bijvoorbeeld de Air, een slimme keuze.

Android-tablets zijn ook het overwegen waard. Ik zou in dat geval kijken naar de Samsung Galaxy Tab S6 of Tab S7. De Lenovo IdeaPad Duet Chromebook is misschien nog wel een betere keuze. Deze Chrome OS-tablet draait gewoon Android-apps en -games, komt met een toetsenbordhoes en krijgt updates tot de zomer van 2028 (!).

Kun jij je vinden in deze opinie van Rens of ben je het helemaal met hem oneens? Laat je mening horen in de reacties onder dit artikel!

