Android Planet-streamingtips: dit zijn de 15 beste tv-series van 2025

Voor tv-series was 2025 een topjaar. Android Planet zet de 15 beste tv-series van 2025 op een rij. Staat jouw favoriet er tussen?

Dit zijn de beste tv-series van 2025

We hebben ons het afgelopen jaar suf gestreamd om je nu te kunnen vertellen wat de beste tv-series van 2025 zijn. Natuurlijk mist er nog een hoop in deze lijst, maar er moeten keuzes gemaakt worden. Vind je dat er echt nog een andere show in had moeten staan? Laat dan van je horen in de reacties!

15. The Bear seizoen 4 (Disney Plus)

The Bear, over de stress in de keuken van een klein restaurant, is niet meer zo goed als het ooit was. Toch is het nog steeds beter dan veel andere series. Je komt weer thuis bij de personages waar je van bent gaan houden. Het vierde seizoen is nog steeds stressvol, maar ook een stuk liefdevoller.

14. Peacemaker seizoen 2 (HBO Max)

Het was even spannend of Peacemaker mee mocht gaan met het nieuwe DC-filmuniversum. Gelukkig wel, want wat is deze serie genieten. In dit seizoen belandt Peacemaker in een andere dimensie, waar alles perfect lijkt. Totdat je goed kijkt.

13. Boots (Netflix)

Boots gaat over een jongen die gay is en zich aansluit bij de mariniers, terwijl homoseksualiteit daar ten strengste verboden is. Dat resulteert in een komische, hartverwarmende en ook harde serie over identiteit en mannelijkheid.

12. Task (HBO Max)

De maker achter de uitstekende serie Mare of Easttown was dit jaar terug met een nieuwe serie: Task. Het gaat over een FBI-agent (Mark Ruffalo) die aan het hoofd wordt gesteld van een taskforce om een reeks gewelddadige overvallen te onderzoeken. Je moet er even inkomen, maar als de serie je vast heeft laat die je niet meer los.

11. Slow Horses seizoen 5 (Apple TV)

Elk seizoen van Slow Horses voelt als een cadeautje, omdat we weer enkele afleveringen met dit heerlijke team aan sukkels kunnen optrekken dat een groot gevaar moet stoppen. Met aan het hoofd nog altijd de scheten latende Jackson Lamb die stiekem hartstikke briljant is.

10. Stranger Things seizoen 5 (Netflix)

Eerlijk is eerlijk: op het moment van schrijven hebben we de laatste afleveringen van Stranger Things nog niet gezien, maar wat is dit weer ongelooflijk genieten zeg. Alle personages zijn nu op dezelfde plek om nu eens en voor altijd het kwaad te verslaan.

9. Common Side Effects (HBO Max)

Van de mensen achter animatieserie Scavengers Reign, vertelt Common Side Effects het verhaal over een paddenstoel die alle ziektes kan genezen, maar ook de farmaceutische industrie die het tegenhoudt omdat je niet kunt verdienen aan gezonde mensen. De serie heeft een hele eigen animatiestijl en eigen humor.

8. Alien: Earth (Disney Plus)

Als de man achter series zoals Fargo en Legion iets nieuws maakt, dan moet je opletten. Dat blijkt ook maar weer uit Alien: Earth. In deze serie stort een ruimteschip met Xenomorph-eieren en ander buitenaards spul neer op aarde. Ondertussen wordt in een lab de grens tussen synthetics en mensen opgezocht. Als deze werelden botsen zijn de gevolgen onvoorspelbaar.

7. The Rehearsal seizoen 2 (HBO Max)

In het eerste seizoen van The Rehearsal liet seriemaker Nathan Fielder mensen situaties oefenen door enorme sets te maken en acteurs in te huren. Dit tweede seizoen pakt het grootser aan, door als overkoepeld thema te onderzoeken of vliegtuigongelukken zijn te verminderen door de relatie tussen de piloot en copiloot te verbeteren. De stappen die Fielder daarvoor zet zijn te bizar voor woorden, maar dat is wel heerlijke televisie.

6. Severance seizoen 2 (Apple TV Plus)

Er zat veel te veel tijd tussen het eerste en tweede seizoen van Severance, maar het was het wachten waard. Deze serie vertelt over een kantoor waar de werknemers hun bewustzijn scheiden: eentje voor kantoor en eentje voor daarbuiten. In het kantoor wordt wanhopig gezocht naar antwoorden.

5. Andor seizoen 2 (Disney Plus)

Het eerste seizoen van Andor was uniek. Tijdens de coronaperiode hadden theateracteurs geen werk en gingen ze met elkaar de meest gelaagde Star Wars-productie ooit maken. Zou dat ook nog werken in een tweede seizoen? Ja, dat werkte absoluut nog een tweede keer. Het is onwaarschijnlijk dat Star Wars dit ooit nog weet te overtreffen.

4. The Studio (Apple TV)

Met Seth Cohen weet je nooit precies wat je kunt verwachten, maar geloof ons: ga zijn serie The Studio kijken. Deze serie gaat over een filmstudio, waar Matt Remick (Cohen) het nieuwe hoofd van wordt. Remick doet zijn best om er wat van te maken, maar hij belandt samen met zijn team in hilarische situaties.

3. Pluribus (Apple TV)

De maker van Breaking Bad en Better Call Saul doet science fiction, maar nog steeds in Albuquerque. Actrice Rhea Seehorn speelt een van de laatste mensen die niet is aangetast door een virus, waardoor iedereen vrolijk is en met elkaar in verbinding staat.

Voor een groot deel van de serie betekent dit dat ze er compleet alleen voor staat. Ze moet daarbij niet alleen zichzelf vermaken en omgaan met het verlies van haar partner, maar ook nog eens de wereld proberen te redden. Dat is genieten geblazen door het acteerwerk van Seehorn, maar ook de cinematografie verdient een prijs.

2. Adolescence (Netflix)

Een 13-jarige jongen wordt verdacht van de moord op een klasgenootje. Deze miniserie raakt allerlei belangrijke onderwerpen aan, zoals cyberpesten en manosfeer. Toch houdt het daar niet op, want Adolescence is ook qua televisiemaken één van de meest indrukwekkende series van het jaar. Elke aflevering bestaat uit één lang shot.

1. The Pitt (HBO Max)

Ken je 24 nog? De hitserie vertelde een verhaal in realtime: elke aflevering was een uur van een stressvolle gebeurtenis. In The Pitt is elk seizoen een shift in de minstens zo stressvolle setting van de eerste hulp in een druk ziekenhuis. De wachtkamer zit vol, levens staan op het spel en dan zijn er ook nog eens nieuwe stagiaires.

The Pitt trapt op het gas en laat niet meer los. Dat betekent dat je elke aflevering op het puntje van je stoel zit, meeleeft met de goed geschreven personages en bijna elke aflevering een traantje moet laten.

