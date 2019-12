Elke maand geven we je tips over wat je op Netflix kunt kijken. Nu blikken we terug: wat was het beste van Netflix in 2019?

Android Planet kiest: Het beste van Netflix 2019

Netflix is de grootste dienst voor het kijken van series en films. Wekelijks wordt er zoveel toegevoegd, dat je het overzicht soms kwijtraakt. Daarom geven we op Android Planet elke maand vijf tips met de series en films die je echt niet mag missen. Nu blikken we terug.

In deze lijst leggen we, in tegenstelling tot de maandelijkse tips, meer de focus op producties van Netflix zelf. Daarvan weten we namelijk zeker dat ze ook in 2020 nog beschikbaar blijven. Zo heb je tijd zat om al deze fantastische series en films te kijken. Check ook onze keuzes voor de vijf beste series van andere streamingdiensten.

Beste nieuwe serie: Russian Doll

Nu Orange is the New Black eindelijk voorbij is, kan onder andere Natasha Lyonne wat nieuws doen. In Russian Doll speelt ze Nadia Volvokov, een jonge vrouw die maar dood blijft gaan waarna de tijd wordt teruggedraaid. Dat klinkt als Groundhog Day, maar Russian Doll gaat een hele andere kant op. Dat is constant verrassend, leuk en we willen er veel meer van.

→ Vind Russian Doll op Netflix

Runner-up: Sex Education

Sex Education was een andere welkome verrassing dit jaar. Asa Butterfield speelt in deze serie een seksueel gefrustreerde jongen die een sekstherapeut als moeder (Gillian Anderson) heeft. Het tweede seizoen kan niet snel genoeg komen.

→ Vind Sex Education op Netflix

Beste nieuwe seizoen: The Crown

Dat praktisch de volledige cast van The Crown vervangen zou worden voor het derde seizoen was even schrikken, zeker omdat Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby en de rest het zo goed deden. Die angst was nergens voor nodig, want de nieuwe cast met vooraan Olivia Colman is minstens zo sterk. Het is zoals voorheen puur genieten geblazen.

→ Vind The Crown op Netflix

Runner-up: Stranger Things

Ook Stranger Things viel dit jaar positief op, met een zeer leuk nieuw seizoen. De personages beleven in losse groepjes een levensgevaarlijk avontuur tot het allemaal samenkomt in een bevredigende conclusie.

→ Vind Stranger Things op Netflix

Beste animatie: Love, Death + Robots

Qua animatie kan het niet beter dan Love, Death + Robots. Elke aflevering van deze 18-delige serie is namelijk door andere mensen gemaakt. Zowel met andere verhalen als andere stijlen. Het gedeelde thema van liefde, dood en robots zorgt ervoor dat het toch als een geheel aanvoelt.

→ Vind Love, Death + Robots op Netflix

Runner-up: Klaus

Netflix heeft de kwaliteit van zijn films dit jaar flink onder handen genomen. Onder andere met de eerste animatiefilm: Klaus. Een bijzonder leuke kerstfilm over het ontstaan van de kerstman.

→ Vind Klaus op Netflix

Beste realityserie: Tidying Up With Marie Kondo

Mogelijk ben je het alweer vergeten, maar begin 2019 gingen we massaal ons huis opruimen vanwege de kleine Japanse dame Marie Kondo. Geeft iets geen vreugde? Dan bedank je het en gooi je het weg. De rest stop je netjes weg in doosjes of vouw je op voor in de kast. De impact van deze serie was zo groot, dat we bijna een jaar later nog hebben over ‘spark joy’.

→ Vind Tidying Up With Marie Kondo op Netflix

Runner-up: Our Planet

Ook Our Planet liet mensen achter met dingen om over na te denken. Deze natuurdocumentaire met prachtige beelden, liet op harde wijze zien wat er gebeurt met onze planeet als de opwarming doorzet.

→ Vind Our Planet op Netflix

Te vroeg gestopt: The OA

Veel series stoppen te vroeg. Dit jaar was er geen annulering zo pijnlijk als die van The OA. Eerlijk gezegd was het al bijzonder dat deze originele serie een tweede seizoen kreeg, maar na die cliffhanger hebben we gewoonweg meer nodig.

→ Vind The OA op Netflix

Runner-up: Santa Clarita Diet

Ook Santa Clarita Diet had een verrassend einde dat we graag vervolgd hadden willen zien. Hopelijk blijft Timothy Olyphant komedie doen.

→ Vind Santa Clarita Diet op Netflix

Beste film: Marriage Story

Netflix was nooit echt goed in films, maar dit jaar is daar verandering in gekomen. De beste Netflix-film van het jaar is wat ons betreft Marriage Story. Het is een simpel verhaal over een getrouwd stel dat gaat scheiden en de mensen die daar omheen staan, maar het acteerwerk en filmwerk is niets minder dan fenomenaal.

→ Vind Marriage Story op Netflix

Runner-up: The Irishman

Het was een lastige keuze tussen Marriage Story en deze 3,5 uur durende Scorsese-film met een waanzinnige cast. Hopelijk zet Netflix deze nieuwe kwaliteit in 2020 voort.

→ Vind The Irishman op Netflix

