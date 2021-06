Dit zijn de 5 beste waterdichte Android-smartphones van dit moment

Met een waterdichte smartphone hoef je je geen zorgen te maken om een regenbui, een spontane duik in het zwembad of de beruchte val in het toilet. In dit overzicht zet Android Planet de beste waterdichte smartphones van 2021 op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Beste waterdichte smartphones op een rij

Niets is vervelender dan een smartphone die stukgaat door waterschade. Met een waterdichte telefoon verklein je die kans aanzienlijk. Zo’n toestel is van binnen voorzien van speciale rubberen deeltjes en meer technieken die het water buitenhouden. Vaak zijn dergelijke smartphones ook bestand tegen stof, inclusief zand.

Waar een waterdichte smartphone een paar jaar terug klepjes nodig had voor de koptelefoonaansluiting en usb-aansluiting, zijn de meeste moderne modellen onzichtbaar waterdicht. Je hoeft dus niet met klepjes te pielen.

Ben je benieuwd naar het aanbod van waterdichte modellen? Hieronder vind je in willekeurige volgorde de beste waterdichte smartphones van 2021. Onderaan lees je onze uitleg over waterdichte toestellen en tips om waterschade aan je smartphone te voorkomen.

Betaalbaar: RugGear RG655

Als je een voordelige maar waterdichte smartphone wil, is de RugGear RG655 het overwegen waard. Deze smartphone stamt uit de zomer van 2019 en krijgt daarom niet lang updates meer, maar blijft voorlopig goed werken.

De RG655 heeft een 5,5 inch-hd-scherm, eenvoudige specificaties en laadt op via een oude micro-usb-poort. Voordelen zijn de scherpe prijs en het feit dat de smartphone bijzonder stevig is. Het ‘bouwvakkerstoestel’ kan tegen water, stof, extreme temperaturen en is valbestendig.

Samsung is de grootste smartphonefabrikant ter wereld en verkoopt ook meerdere waterdichte modellen. De Galaxy Xcover 5 is één van de goedkoopste toestellen en krijgt vier jaar updates: tot maart 2025. Een Enterprise Edition-variant die bijna even duur is, ontvangt zelfs nog een jaar langer updates.

De Galaxy Xcover 5 is water- en stofdicht en kan als zogeheten bouwvakkerssmartphone ook tegen een val op een harde ondergrond en extreme temperaturen. Het toestel heeft simpele specificaties, een 5,3 inch-scherm en draait op Android 11. Vanwege zijn scherpe prijs en lange software-ondersteuning hoort de Xcover 5 zonder twijfel bij de beste waterdichte smartphones van nu.

Niet stuk te krijgen: Cat S62 Pro

CAT maakt ook waterdichte smartphones, waar de S62 Pro een duurder model van is. Het toestel valt in de categorie ‘bouwvakkerssmartphone’ en kan daarom ook tegen stof, zand, een val en hele hoge (en lage) temperaturen.

Interessant is de ingebouwde FLIR-warmtecamera in de smartphone om de temperatuur van objecten om je heen te meten. De CAT S62 Pro draait inmiddels op Android 11 en krijgt beveiligingsupdates tot juli 2023.

Handzaam: Sony Xperia 10 III

Met de Sony Xperia 10 III haal je een handzame, slanke en relatief lichte smartphone in huis. Het toestel is desalniettemin volledig water- en stofdicht. Interessant is het langgerekte 6 inch-scherm, waarop je dankzij de 21:9-verhouding films zonder randen kijkt. Het display is relatief klein en kun je daardoor goed met één hand bedienen.

De Xperia 10 III heeft drie camera’s achterop, veel opslaggeheugen (128GB) en krijgt updates tot de zomer van 2023. Meer weten? Check dan onze Sony Xperia 10 III review.

Beste waterdichte smartphone: Samsung Galaxy S21

Wil je een water- en stofdichte smartphone met uitstekende specificaties? Dan is de Samsung Galaxy S21 een solide keuze. Dit toestel heeft een stevige kunststof behuizing, een prachtig 6,2 inch-oled-scherm, krachtige hardware en drie goede camera’s op de achterkant.

Samsung garandeert dat de S21 updates krijgt naar Android 12, 13 en 14 en rolt beveiligingsupdates uit tot januari 2025. Dat is lekker lang. Meer weten? Check dan onze uitgebreide Samsung Galaxy S21 review.

Waterdichte smartphones uitgelegd

Een water- en stofdichte smartphone is doorgaans voorzien van een IP-certificering. Die bestaat uit twee cijfers na de ‘IP’, waarbij het eerste cijfer de stevigheid van het toestel aangeeft en het tweede de waterbestendigheid. In onze uitleg van waterdichte smartphones lees je uitgebreid over deze IP-certificaties.

Ook geven we in dit artikel tips om waterschade te voorkomen. Een interessante is bijvoorbeeld dat je je toestel het beste zo min mogelijk meeneemt in het zwembad, want een officiële zwembad-certificering bestaat niet. En is je niet-waterdichte smartphone in het water gevallen, dan leggen we uit wat je kan doen. Die tips kun je ook toepassen op een iPhone, al zijn moderne modellen als de iPhone 12-serie waterdicht.