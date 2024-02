Dit is de bestverkochte Android-smartphone van 2023

Ben je benieuwd wat de bestverkochte smartphone van 2023 was? We kunnen alvast verklappen: dat is een iPhone. En het Android-toestel dat het vaakst over de toonbank ging? Dat is een behoorlijke verrassing.

Bestverkochte smartphone van 2023

Op Android Planet bespreken we uiteraard alleen smartphones die Android als besturingssysteem hebben. Voor de bestverkochte smartphone van 2023 moeten we echter bij de concurrent uit Cupertino zijn. Volgens marktonderzoeker Canalys is dat namelijk de iPhone 14 Pro Max. Ook de rest van de top 5 bestaat uit iPhones.

Pas op nummer 6 treffen we een Android-toestel aan. Dat is de 4G-versie van de Samsung Galaxy A14, een bescheiden budgetsmartphone. Op nummer 9 komen we deze telefoon nog een keer tegen, maar dan de 5G-variant. Als we beide modellen bij elkaar optellen is de A14 in totaal 40 miljoen keer verkocht. Dat is nog meer dan de iPhone 14 Pro Max.

Top 10 shipped smartphone models worldwide in 2023 consisted of 7 Apple and 3 Samsung models. It marked the first year where a iPhone Pro model topped the annual ranking of most shipped smartphone models, reflecting the market's premium shift. pic.twitter.com/EWtUL7KHpX — Canalys (@Canalys) February 6, 2024

De enige andere Android-smartphone in de top 10 komt ook van Samsung: dat is de Galaxy A54, een midranger met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

De conclusie is dus dat high-end Android-toestellen het massaal afleggen tegen dure iPhones. In dit lijstje zijn toppers als de Galaxy S23 Ultra of de OnePlus 11 niet te vinden. Als mensen een premium smarphone kopen, kiezen ze vaak voor Apple. Wanneer ze iets goedkoper zoeken, komen ze bij Android uit. De enige midranger van het fruitmerk, de iPhone SE (2022), staat namelijk niet in deze lijst.

Meer over de Samsung Galaxy A14

De Samsung Galaxy A14 heeft een 6,6 inch-lcd-paneel met een verversingssnelheid van 90Hz. Daardoor zien beelden er soepeler uit dan op smartphones met een 60Hz-scherm. De bescheiden processor is vooral bedoeld voor simpelere taken als appen, mailen en browsen.

Dankzij de grote 5000 mAh-accu gaat het toestel lekker lang mee. Foto’s schiet je met de 50 megapixel-hoofdcamera of de 2 megapixel-macrolens. Die is bedoeld voor close-ups. De 4G-versie van de Galaxy A14 haal je inmiddels al voor € 145,- in huis.

Inmiddels heeft deze smartphone trouwens een opvolger: de Samsung Galaxy A15.

