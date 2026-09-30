Bètaversie van Android 17 maakt HiLight op Pixel 11 Pro een stukje nuttiger

Toen de nieuwste Google Pixel-telefoons uitkwamen, was het de vraag in hoeverre de HiLight echt nuttig zou zijn. In onze reviews van de toestellen waren wij nog niet heel enthousiast, maar daar kan verandering in komen.

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HiLight toont nu meldingen van berichten

Wie onze reviews van de Google Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold heeft gelezen, bespeurt enige teleurstelling over de HiLight. Dit kleurenlampje werd groots door Google aangekondigd, maar blijkt in de praktijk nog weinig meerwaarde te bieden.

We spraken daarom onze hoop uit dat Google hier in de toekomst meer aandacht aan zou besteden, want de potentie om iets van de HiLight te maken, is er wel degelijk. Daar lijkt nu een eerste stap in te zijn gezet.

De website 9to5Google heeft namelijk in de bètaversie 6.1 van Android 17 QPR2 (tweede kwartaalupdate) ontdekt dat je de HiLight ook kan activeren als je een bericht binnenkrijgt van een van je favoriete contacten. Dit geldt specifiek voor de Pixel 11 Pro.

Hoe stel je dit in?

Na het updaten naar de nieuwste versie ga je naar de instellingen op je Pixel 11 Pro en zoek je naar ‘Systeem’ en vervolgens naar ‘HiLight’. Onderaan in dat menu vind je de optie om binnenkomende berichten van favoriete contacten een kleurtje toe te wijzen waarin de HiLight oplicht.

9to5Google meldt dat dit al werkt voor berichten die gebruikers ontvangen via Google Messages, maar mogelijk ook via WhatsApp. De HiLight knippert bij ieder bericht twee keer in de kleur van je keuze. Deze handige functie had wat ons betreft eigenlijk al vanaf dag één beschikbaar moeten zijn voor de Pixel 11 Pro-serie. Maar, beter laat dan nooit.

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Zelf aan de slag als tester

Met bètaversie 6.1 zitten we weer wat dichter bij de definitieve versie van Android 17 QPR2. Een stabiele versie hiervan wordt ergens in december verwacht. Tot die tijd zijn er de tussentijdse versies die sommige Google Pixel-eigenaren kunnen testen.

Wil je dit ook, dan dien je je aan te melden voor het Android-bètaprogramma voor Pixel. Na het inloggen met een Google-account zie je automatisch of jouw Pixel-telefoon hier geschikt voor is. Is dat zo, dan kun je het toestel inschrijven voor het bètaprogramma en ontvang je de testversies vervolgens als normale software-update.