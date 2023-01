Deze 3 betaalbare smartphones hebben tóch goede camera’s

Wie zegt dat je een fortuin uit moet geven om mooie foto’s te maken? In dit artikel bespreken we drie smartphones die betaalbaar zijn, maar toch over goede camera’s beschikken.

Betaalbare smartphones met goede camera’s

Wie de allerbeste camera’s wil, moet behoorlijk diep in de buidel tasten. Maar wat als je budget iets kleiner is? Gelukkig zijn er ook in de lagere prijsklassen een aantal telefoons te vinden die prima foto’s maken. We noemen drie betaalbare smartphones van maximaal 350 euro die toch over goede camera’s beschikken.

1. Google Pixel 6a

We zouden dit lijstje ook kunnen inkorten tot één toestel. Wie mooie foto’s wil schieten met een klein budget kan het best naar de Google Pixel 6a kijken. Dat is overigens opmerkelijk, want de camera’s van dit vlotte toestel zijn op papier niet erg indrukwekkend. Je krijgt een 12 megapixel-hoofdcamera en een 12 megapixel-groothoeklens. Beiden hebben een verouderde sensor die al jaren meegaat.

Dat deze smartphone toch zulke fijne foto’s maakt, heeft alles te maken met Googles uitstekende camerasoftware. Die zorgt voor mooie kleuren, een realistische belichting en een puik contrast. Zo kon het gebeuren dat de bescheiden Google Pixel 6a eind vorig jaar zelfs een bekende smartphonetest won van veel duurdere toestellen.

2. OnePlus Nord 2T

Er zijn een paar redenen denkbaar om niet voor de Pixel 6a te gaan. Het 6,1 inch-oled-scherm is bijvoorbeeld behoorlijk klein. Dat van de OnePlus Nord 2T is met 6,43 inch een stukje groter én heeft een hogere verversingssnelheid van 90Hz. Daardoor zien beelden er soepeler uit.

Met de 50 megapixel-hoofdcamera van de Nord 2T schiet je prima plaatjes, ook bij weinig licht. Dat is in dit geval niet zozeer te danken aan de software, maar juist aan de hardware die OnePlus gebruikt. Dit toestel heeft voor zijn prijs namelijk een behoorlijk grote sensor. Het is dezelfde camera die ook in de veel duurdere OnePlus 10T zit.

Daarnaast beschik je over een 8 megapixel-groothoeklens voor wijde plaatjes en 2 megapixel-monochroomsensor voor zwart-witfoto’s. Die zijn van mindere kwaliteit, al kun je zeker met de groothoeklens best een leuke fotootje maken voor Instagram.

3. Samsung Galaxy A53

Ga je liever voor een smartphone van Samsung, bijvoorbeeld door het uitstekende updatebeleid? Dan is de Galaxy A53 de beste keuze. Hij heeft een goede 64 megapixel-hoofdcamera, redelijke groothoeklens en een handige 5 megapixel-macrocamera. Daarmee maak je close-ups van bijvoorbeeld bloemen of insecten. Veel telefoons in deze prijsklasse hebben zo’n camera, maar de resolutie is vaak slechts 2 megapixel. Met dit exemplaar schiet je veel scherpere foto’s, al moet je geen wonderen verwachten.

Die bekijk je op het fraaie 6,5 inch-oled-scherm dat over een erg hoge verversingssnelheid beschikt van 120Hz. Een nadeel heeft de Galaxy A53 helaas ook. Het is namelijk de traagste smartphone uit dit lijstje. Dagelijkse taken gaan ‘m prima af, maar het spelen van zware games kun je wel vergeten.

Opvolgers staan al te trappelen

Dat waren ze, de beste betaalbare smartphones met goede camera’s. Dat deze toestellen relatief goedkoop zijn, heeft overigens deels met hun leeftijd te maken. Achter de schermen wordt al aan opvolgers gewerkt. Later dit jaar verwachten we de Google Pixel 7a, OnePlus Nord 3 en Samsung Galaxy A54 te zien.

Of je daarop moet wachten? Dat is moeilijk te zeggen. We weten nog niet welke verbeteringen deze telefoons op cameragebied met zich meebrengen. Wat we wél met enige zekerheid kunnen zeggen: ze zullen, zeker net na de release, duurder zijn dan de smartphones hierboven.

