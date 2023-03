Opinie: Verificatie op sociale apps zou altijd gratis moeten zijn

Verificatie achter een betaalmuur zetten leek op een zoveelste bizarre actie van Elon Musk, maar nu volgen Instagram en Facebook ook. Dat gaat de verkeerde kant op.

Verificatie op sociale apps moet gratis blijven

Elon Musk heeft de afgelopen maanden een reeks opvallende keuzes gemaakt als baas van Twitter. Denk aan de hoeveelheid mensen die er zijn ontslagen en de populaire Twitter-apps van derde partijen die niet meer werken. Ook de beslissing om verificatie van accounts voortaan achter het abonnement Twitter Blue te plaatsen, kon op veel kritiek rekenen.

Voorheen werden individuën door Twitter geverifieerd. Denk aan beroemdheden, organisaties, politici en journalisten. Het verificatiesysteem was niet heel duidelijk, maar mensen die vonden dat ze geverifieerd moesten worden, konden zichzelf aanmelden. Een klein aantal kreeg dan daadwerkelijk een blauw vinkje.

Het idee van deze verificatie was dat je als gebruiker zeker wist dat de persoon of organisatie die twitterde zichzelf was. Musk was het hier niet mee eens, want die stoorde zich eraan dat journalisten en mediabedrijven een vinkje hadden en anderen niet. De ceo van Twitter heeft namelijk geen hoge pet op van de pers. Recentelijk worden alle e-mails gericht aan press@twitter.com daarom automatisch beantwoord met een emoji van een drol.

press@twitter.com now auto responds with 💩 — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2023

Twitter Blue

De oplossing van Musk was om verificatie onderdeel te maken van Twitter Blue. Sinds begin deze maand is dit abonnement ook in Nederland verkrijgbaar. Voor iets meer dan 8 euro per maand krijg je onder andere de mogelijkheid om geplaatste tweets te bewerken, langere video’s te plaatsen, sms als tweestapsverificatie te gebruiken en je krijgt een blauw vinkje. Dit vinkje betekent dus niet dat jij bent wie je zegt dat je bent, maar enkel dat je maandelijks betaalt.

De verwachting was dat dit bij Twitter zou blijven, maar deze week lanceerde Meta ook betaalde verificatie voor Instagram en Facebook in de Verenigde Staten. Australië en Nieuw-Zeeland waren al iets eerder aan de beurt als test en Nederland volgt ongetwijfeld binnenkort.

Meta verkoopt het abonnement, dat 15 dollar per maand kost voor smartphones en 12 dollar per maand voor web, als een manier je te beschermen tegen mensen die zich als jou voordoen. In de praktijk komt het neer op een vinkje bij je naam: het nieuwe statussymbool voor de socialmediagebruiker die zichzelf beter wil voelen dan de rest.

Ben jij nog het product?

Nu Twitter en Meta hier succes mee hebben, is de kans groot dat andere platformen volgen. Tot nu toe was je als gebruiker van deze apps zelf het product door gerichte advertenties. Inmiddels wordt het apps steeds moeilijker gemaakt om je te bespieden voor het aanbieden van die advertenties, dus willen ze direct aan je verdienen.

Maar verificatie is niet een statussymbool. Verificatie is een essentieel onderdeel van de veiligheid van deze platformen. Het vinkje wordt nu gepresenteerd als de bescherming van specifieke personen, terwijl je juist al je gebruikers zou moeten beschermen. Het probleem is niet dat een politicus wordt nagedaan, wat vervelend is voor die politicus. Het probleem is dat deze neppe politicus leugens verspreidt en dat wordt geloofd.

Met de razendsnelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie om mensen met het grootste gemak na te kunnen doen, zal de verspreiding van nepnieuws en scams alleen maar groeien. Verificatie is daar één van de belangrijkste wapens tegen. Dat achter een betaalmuur plaatsen is niets minder dan onverantwoord.

