Er wordt een nieuwe functie getest in de Google Assistent. Zo kun je door middel van een stemcommando betalen met het slimme hulpje. Het gaat nu nog om een kleine test en deze betaalmogelijkheid is dus nog niet voor iedereen te gebruiken.

Betalen via Google Assistent

Betalen via Google Assistent wordt getest onder een kleine groep gebruikers, zo schrijft Android Police. Het is niet mogelijk om alle betalingen te doen via een slimme speaker of scherm met Android. Per dag kun je maar een bepaald aantal aankopen doen. Ook zijn er limieten ingesteld, waardoor je maar een bepaald bedrag per transactie kunt uitgeven.

De mogelijkheid om met de stem een betaling te doen, is een aanvulling op andere al bestaande mogelijkheden. Zo kun je vaak al een vingerafdruk of gezichtsherkenning gebruiken. De functie inschakelen kan voor sommige mensen via de Google Home-app. Na die geopend te hebben, kies je voor instellingen en ga je naar ‘Betalingen en beveiliging’. Daar is dan een mogelijkheid te zien om betalen via de Google Assistent te activeren. Op de redactie van Android Planet is de nieuwe mogelijkheid nog niet te zien.

Android Police heeft ook verschillende aankopen proberen te doen, maar vooralsnog is de functie erg beperkt. Dit is gecheckt bij Google, dat heeft laten weten dat de optie voor nu alleen te gebruiken is in de Play Store en bij specifieke restaurants.

Wanneer de functie voor iedereen wordt uitgerold, is ook nog de vraag. De website speculeert dat de zoekgigant de functie had willen presenteren tijdens Google I/O 2020. Deze grootse ontwikkelaarsconferentie is door de uitbraak van het coronavirus echter geannuleerd.

Dit kun je nog meer met Google Assistent

De slimme Google Assistent is ook te gebruiken op smartphones met Android of bijvoorbeeld in de auto. De Assistent kan niet alleen vragen beantwoorden zoals wat de tijd of weersverwachting is. Ook kun je makkelijk en snel muziek afspelen of je slimme lampen bedienen.

Inmiddels kan de Assistent ook websites in het Nederlands voorlezen en ook is de gevoeligheid ervan in te stellen. Zo stel je makkelijk in wanneer het slimme hulpje wel of juist niet wordt geactiveerd.

