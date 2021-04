Geen haperende filmpjes meer in de trein door nieuwe zendmasten

Erger jij je vaak aan de slechte internetverbinding in het openbaar vervoer? Goed nieuws: ProRail heeft tachtig nieuwe zendmasten besteld die voor beter internet in de trein moeten zorgen.

Nieuwe zendmasten zorgen voor beter internet in de trein

Zit jij weleens in de trein naar een YouTube-filmpje te kijken dat plots begint te stotteren? Je bent niet de enige. Er zijn nog veel plekken langs het Nederlandse spoor waar het mobiele bereik te wensen overlaat.

Daar komt als het goed is binnen enkele jaren verandering in. ProRail heeft tachtig nieuwe zendmasten besteld bij telecombedrijf Cellnex. Als die er eenmaal staan, is het bereik op het Nederlandse spoornetwerk eindelijk volledig dekkend. Nooit meer haperende filmpjes dus.

De nieuwe zendmasten zorgen er niet alleen voor dat je zelfs op afgelegen plekken je favoriete Netflix-serie kunt streamen, maar vergroten ook de capaciteit. Dat is nodig, want ProRail verwacht dat het aantal treinreizigers in Nederland de komende twintig jaar met ongeveer 30 procent toeneemt. Bovendien groeit ook het internationale treinverkeer op middellange afstanden.

Cellnex werkt samen met providers als KPN en T-Mobile, die de zendmasten naar verwachting zullen huren. Uiteraard zijn de masten ook geschikt voor 5G, waardoor we straks overal supersnel kunnen internetten in de trein.

Zendmasten zorgen ook voor meer treinen op het spoor

Beter internet in de trein is natuurlijk heel mooi, maar het contract tussen ProRail en Cellnex heeft nog meer voordelen. De zendmasten zijn namelijk ook bedoeld om het nieuwe Europese spoorsysteem ERTMS uit te kunnen rollen. Dat moet ervoor zorgen dat er meer treinen tegelijk op het spoor passen, die bovendien sneller mogen gaan rijden.

De extra treinen zijn nodig om de genoemde toename van het aantal passagiers op te vangen. Ook kunnen de reistijden door ERMTS worden verkort. Daarmee wil ProRail de trein nog aantrekkelijker maken als alternatief voor de auto.