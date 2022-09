Waarom je een te oude smartphone niet als beveiligingscamera moet gebruiken

Heb je nog een oude Android-smartphone liggen, dan word je vaak aangeraden er een beveiligingscamera van te maken. Daar moet je echter mee oppassen.

Pas op met een beveiligingscamera van een te oude Android-smartphone

Niets doen met een oude Android-smartphone is zonde. Het apparaatje zit vol met technologie en mogelijkheden, dat je alleen maar wegdoet omdat je een betere versie hebt gekocht. Je kunt er daarom voor kiezen om de smartphone op een andere manier te gebruiken. Bijvoorbeeld als fotolijstje of als beveiligingscamera.

Voornamelijk die laatste optie is populair. Met een beveiligingscamera heb je namelijk niet de beste videokwaliteit nodig. Zolang je onderscheid kunt maken tussen vormen en kunt zien of er iets beweegt, is er al veel mogelijk. Daarom hebben we je ook op Android Planet tips gegeven over hoe je jouw smartphone gebruikt als beveiligingscamera.

Toch is het belangrijk om goed na te denken voordat je dit doet. Zeker met oudere toestellen die geen beveiligingsupdates meer krijgen.

Waarom je voorzichtig moet zijn

Smartphones krijgen verschillende soorten updates. Er zijn software-updates die het besturingssysteem stabieler maken en waardoor je meer functies krijgt. Daarnaast zijn er beveiligingspatches die je smartphone veilig houden.

Als een telefoon geen nieuwe versie van Android meer krijgt, worden deze beveiligingsupdates vaak nog wel uitgerold. Dat is belangrijk, omdat hackers hun best doen om toestellen binnen te dringen en daarbij regelmatig nieuwe lekken vinden. Deze beveiligingspatches repareren deze lekken.

Beveiligingsupdates worden niet oneindig uitgerold. Samsung en OnePlus leveren minimaal vier jaar beveiligingspatches. Nokia-toestellen moeten het doen met drie jaar ondersteunt, terwijl Asus vaak maar twee jaar lang toestellen bijwerkt. Het verschilt dus nogal.

Het moment dat je smartphone geen beveiligingsupdates meer krijgt, is deze veel kwetsbaarder voor indringers van buitenaf. Daarmee loop je dus een risico dat niet alleen jij kunt zien wat er in je huis gebeurt, maar dat anderen ook mee kunnen kijken.

Maar ik heb niets te verbergen?

Iets wat je dan vaak hoort is: ik heb toch niets te verbergen, dus wat boeit dat nou? Maar als iemand mee kan kijken en mogelijk ook mee kan luisteren met je hele leven, dan kan voor veel problemen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan waar al je kostbare spullen liggen, wat voor dieven hele fijne informatie is. Tevens weten ze direct wanneer je wel of niet thuis bent.

Je kunt tevens gechanteerd worden met beelden die zijn opgenomen van jouw privésituatie, of met de informatie van de gesprekken die je voert in je eigen huis.

Wat moet ik dan doen?

Het is niet zo dat je Android-smartphones helemaal niet kunt gebruiken als beveiligingscamera’s, maar je moet wel met een paar belangrijke dingen rekening houden.

Zorg er allereerst voor dat je geen smartphone gebruikt die geen beveiligingsupdates meer krijgt. Om te controleren of dat nog het geval is ga je naar de instellingen en daarna ‘Over de telefoon > Android-versie’. Daar zie je hoe lang geleden je de laatste beveiligingsupdate hebt ontvangen. Beveiligingspatches worden maandelijks door Google uitgerold.

Daarnaast is het belangrijk om deze updates daadwerkelijk te installeren. Als je een smartphone gebruikt als beveiligingscamera kijk je er mogelijk niet zoveel meer naar om. Blijf regelmatig controleren op updates en installeer deze.

Andere dingen om met je smartphone te doen

Vertrouw je het niet helemaal meer om je oude smartphone te gebruiken als beveiligingscamera, maar wil je er wel iets mee doen? Geen nood, ook daar helpen we je mee met nog acht andere opties.