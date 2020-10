Dit zijn de nieuwe beveiligingsfuncties in Google Chrome 86

Google introduceert een aantal nieuwe beveiligingsfuncties met de release van Chrome 86. Zo komt de internetbrowser van Google onder andere met verbeterde wachtwoordbeveiliging. Lees hier meer over de nieuwste beveiligingsfuncties.

Chrome 86: betere beveiliging en meer gebruiksvriendelijkheid

Met Chrome 86 voegt Google een een aantal op beveiligingsfuncties toe aan de webbrowser voor Android en iOS. Enkele functies zijn al enige tijd beschikbaar op de desktopversie van Chrome. De belangrijkste nieuwe functies lichten we hieronder toe.

Wachtwoord controle

Allereerst lichten we Wachtwoord controle toe. Deze functie analyseert of je opgeslagen inloggegevens aangetast zijn door lekken of hackers. Wanneer je wachtwoord niet meer veilig is, kun je deze na een melding direct veranderen.

Tijdens de analyse haalt Google jouw opgeslagen inloggegevens op. Deze versleutelde gegevens worden vervolgens vergeleken met een lijst van aangetaste gebruikersnaam en wachtwoord combinaties. Door het versleutelen van alle gegevens is de analyse veilig en zonder inbreuk op je privacy.

Verbeterd veilig surfen

Een tweede functie die nu ook op je Android- of iOS-toestel beschikbaar is, is Verbeterd veilig surfen. Gebruikers worden gewaarschuwd wanneer ze op het punt staan een onveilige website te bezoeken. Het kan dan gaan om een phishing-website of een website met malware. Een site met malware kan je computersysteem verstoren of gevoelige informatie verzamelen.

Gebruikers zijn niet verplicht om de optie Verbeterd veilig surfen in te schakelen, maar Google benadrukt wel nog eens de ernst. Het bedrijf claimt namelijk dat ruim twintig procent van de gebruikers wel eens hun wachtwoord op een phishing-site achterlaat.

Google Chrome beschermt gebruikers tegen phishing-pogingen

Google ziet het gebruik van HTTP-inhoud op HTTPS-sites als een potentieel veiligheidsrisico voor gebruikers. Het verschil tussen deze twee sites zit hem in de S van secure. HTTPS staat voluit voor Hyper Text Transfer Protocol Secure en is net als HTTP een manier om gegevens te versturen via het internet. In HTTPS worden gegevens versleuteld en dit is een stuk veiliger.

Bij het browsen op sites zal Chrome voortaan waarschuwen als er een niet-beveiligd formulier aanwezig is. Deze waarschuwing is weer een extra poging om gebruikers te beschermen tegen phishing.

Google bevestigt dat er in toekomstige versies van de internetbrowser meer beveiligingsfuncties voor Android en iOS verschijnen.

