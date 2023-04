Bezoek aan Gigaset: kijkje achter de schermen en in de fabriek

We zijn op bezoek geweest bij de Europese fabriek van Gigaset in Duitsland. Daar hebben we een kijkje achter de schermen gekregen. Het mooiste is dat onze (video)camera ook mee naar binnen mocht!

Gigaset bezoek van Android Planet

Android Planet heeft een bezoek gebracht aan de Duitse fabriek van fabrikant Gigaset in Bocholt, net over de Nederlandse grens. Tof is dat we alles mochten fotograferen én filmen. Dat betekent dat we niet alles zelf hebben gezien, maar jou ook een kijkje achter de schermen geven.

Gigaset is van verschillende markten thuis. Zo maken ze al jaren Dect-telefoons voor thuis of op kantoor. Ook richt het bedrijf zich op smart home-apparatuur. Zo verkoopt het bedrijf bijvoorbeeld slimme rookmelders, beveiligingscamera’s, deursensoren en meer.

Smartphones zijn ook een groot focuspunt van het merk, waarbij men trots is op de Duitse roots. De toestellen zijn veelal te koop in een lager prijssegment, maar bieden vaak wel interessante functies van duurdere modellen. Zo kun je denken aan verwijderbare accu’s, verwisselbare achterkantjes of smartphones die draadloos opladen.

Made in Germany

Het bedrijf is sinds 1941 actief en inmiddels te vinden in verschillende wereldsteden. Het merk is trots op de ‘Made in Germany’-stempel, wat staat voor kwaliteit en ook duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Denk daarbij onder andere aan het hergebruik van materialen, of het zoveel mogelijk vermijden van kunststof in verpakkingen.

Het bedrijf is werkzaam in 56 landen en heeft 900 medewerkers in dienst. Sinds 2016 is het bedrijf ook in de smartphonemarkt gestapt en zijn er verschillende telefoons uitgebracht. Het bedrijf zegt dat toestellen jarenlang mee moeten gaan dankzij de updatebelofte van vijf jaar aan beveiligingspatches. Qua Android-versies hopen we echter op verbeteringen, want toestellen krijgen slechts twee grotere upgrades.

Assemblage en testen

In Duitsland worden de toestellen volledig geassembleerd en getest. Vanuit het buitenland worden onder andere de moederborden, vingerafdruksensoren, covers en accu’s geleverd, die in Bocholt bij elkaar komen. Tijdens dit productieproces worden alle onderdelen netjes bij elkaar gebracht, wat gebeurt door een combinatie van menselijke handelingen en robots.

Ongeveer 70 procent van het productieproces is inmiddels geautomatiseerd. Door geautomatiseerde kwaliteitscontroles tussen elke productiestap wordt er daarbij gezorgd voor een laag uitvalpercentage.



Er zijn daarbij ook allerlei personalisatiemogelijkheden mogelijk, bijvoorbeeld door op de achterkant een logo van een bedrijf te graveren. Dat kan zelfs per individueel toestel, dus ook als je als normale consument een Gigaset-smartphone koopt. Verpakkingen kunnen ook naar eigen wens worden ontwikkeld, maar het is ook mogelijk om als bedrijf apps, ringtones of andere software te laten installeren.

Verschillende Gigaset-smartphones worden in elkaar geschroefd met één type schroef, wat fijn is voor de assemblage – maar ook eventuele reparaties. Een fijne bijkomstigheid is dat dit zorgt voor een lagere inkoopprijs en minder gedoe met opslag.



In de fabriek wordt niet alleen alles geassembleerd, maar vinden er ook uitvoerige testen plaats. Zo moeten producten jarenlang meegaan en in sommige situaties ook tegen een stootje of bijvoorbeeld water kunnen. In het testcenter wordt alles uitvoerig getest voordat de toestellen op de markt komen.

Wat gebeurt er met een smartphone als die duizenden keren uit een broekzak wordt gehaald? Wat heeft stof voor gevolgen voor een apparaat en blijft een toestel werken als ‘ie meerdere malen op een harde ondergrond valt? Dat en meer wordt allemaal getest in Bocholt. Verschillende Gigaset-smartphones hebben bovendien een IP-certificering, zodat ze tegen stof en water kunnen. Dat zijn echter zaken die door onafhankelijke keuringsinstanties worden bekeken.

Heb jij nog vragen?

Heb jij naar aanleiding van dit artikel of de video nog vragen over ons bezoek aan Gigaset? Laat het weten in de reacties! Natuurlijk zijn we bereikbaar via social media: Twitter, Instagram en Facebook of mail ons op redactie@bigspark.nl!