Benieuwd hoe de binnenkant van de OnePlus 8 Pro eruit ziet? Een bekende YouTuber heeft het toestel volledig uit elkaar gehaald. Hij toont onder andere de verschillende camera’s, accu en grote spoel die nodig is om het toestel draadloos op te laden.

Video: binnenkant OnePlus 8 Pro

De video is geplaatst door de bekende YouTuber JerryRigEverything, die eerder al een duurzaamheidstest uitvoerde met de OnePlus 8 Pro. In deze tweede video wordt het hele toestel uit elkaar gehaald. Daarbij wordt met chirurgische precisie, een zuignap en heat gun eerst de glazen achterkant verwijderd.

De grote koperen spoel in het toestel valt direct op en die is nodig om het toestel draadloos op te laden. Het onderdeel wordt vergeleken met de spoel van de Samsung Galaxy S20 Ultra, die een stuk kleiner is. Dat heeft vast en zeker te maken met het sneller draadloos kunnen opladen van de OnePlus 8 Pro.

Vervolgens wordt het toestel verder uit elkaar gehaald. Zo zien we onder andere de verschillende camera-lenzen en de accu. Volgens stickers in het toestel is deze niet te verwijderen, maar dat lukt echter vrij makkelijk. Daarnaast zijn er verschillende kleine stickertjes in het toestel te vinden. Die verkleuren als er water het toestel binnendringt, ondanks dat de OnePlus 8 Pro wel officieel stof- en waterdicht is.

“De mooiste binnenkant van 2020”

Andere verwijderbare onderdelen zijn onder andere de tray voor de simkaarten, de usb c-poort, de selfiecamera en het moederbord. Wat opvalt is dat er twee dotjes koelpasta onder het moederbord te vinden zijn. Eén daarvan maakt verbinding met de koperen heatpipe, de andere met het aluminium frame aan de achterkant. Zo kan het toestel genoeg warmte kwijt, tijdens intensief gebruik.

Vervolgens wordt ook het 120Hz-scherm eraf gehaald, waarbij weer hitte nodig is. Dan is onder andere de vingerafdrukscanner te zien, die onder het scherm verstopt is. Het toestel bevat aan de binnenkant verschillende laagjes grafiet, die ook zorgen voor afvoer van de warmte. Tot slot sluit de YouTuber de video af door te zeggen dat de binnenkant van de OnePlus 8 Pro de mooiste is van een smartphone die hij tot nu toe in 2020 uit elkaar heeft gehaald.

Meer over de OnePlus 8 Pro

Alles over dit nieuwe toptoestel van OnePlus vind je in ons aankondigingsartikel. Ook onze eerste indrukken van de OnePlus 8 Pro staan al online. Wil je jouw eigen toestel wat meer op de 8 Pro laten lijken? Download dan de officiële achtergronden van het toestel.

