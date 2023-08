‘Binnenkort kun je neuriënd een nummer vinden op YouTube’

YouTube is bezig met een nieuwe functie. Daarmee kun je zoeken naar muziek door de melodie te neuriën. Weten hoe ‘Hum to search’ werkt? Lees dan verder.

YouTube experimenteert met ‘Hum to search’

‘Hum to search’ – het betekent ‘neurie om te zoeken’ en de functie doet eigenlijk precies wat je denkt dat het doet. Zit jij met een liedje in je hoofd, maar lukt het maar niet om erachter te komen welk nummer het is? Dan zou je erachter kunnen komen met de nieuwe YouTube-functie.

Google heeft nog niet officieel aangekondigd dat de functie naar de dienst komt, maar is wel bezig met experimenten rondom muziekherkenning. Dat laten de zoekgigant weten op het YouTube Support-forum. De functie wordt momenteel getest onder een kleine groep gebruikers. Of en wanneer de functie naar alle YouTube-gebruikers komt, is niet bekend.

Hum to search werkt door middel van het microfoontje naast de zoekbalk van YouTube. Deze heeft tot nu enkel een spraak-naar-tekst-functie, maar zal in de toekomst ook luisteren naar melodieën in de omgeving. YouTube zegt na zo’n drie seconden een melodie te kunnen herkennen. Vervolgens worden gebruikers verwezen naar video’s en nummers die gebruikmaken van dat nummer.

Nu al een nummer neuriënd vinden?

YouTube is niet de eerste dienst die gebruikers nummers laat vinden door te neuriën. De functie zit ook in de bekende app Shazam. Met Shazam kun je nummers die je tegenkomt op een feestje, in een restaurant of op de radio herkennen door je telefoon bij de speakers te houden. Zit er een melodie in je hoofd, maar weet je geen titel of artiest? Dan kan Shazam ook op basis van een geneuriede melodie een nummer vinden.

YouTube is van Google. Het is daarom opvallend dat de ‘Hum to search’-functie niet al lang in de app is verwerkt. De slimme assistent van Google kan immers al een tijd geneuriede melodieën herkennen. Daarvoor vraag je de Google Assistent simpelweg: ‘Welk nummer is dit’ en neurie je vervolgens het liedje. Zolang je een beetje toonvast bent, weet Google je snel het antwoord te geven.

