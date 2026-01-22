Zo lang duurt het tot bioscoopfilms thuis te streamen zijn

Benieuwd wanneer je een nieuwe bioscoopfilm thuis kunt streamen op je favoriete streamingdienst? We leggen uit hoe lang je moet wachten.

Bioscoopfilm streamen: zo lang moet je wachten

Doorgaans doorloopt de release van nieuwe films een vast ritme. Eerst zijn ze exclusief in de bioscoop te bekijken. Vervolgens worden ze in het digitale winkelschap van bijvoorbeeld Google TV, Pathé Thuis of Prime Video gezet, waar je de film kunt huren of kopen.

Pas daarna komt de film op een streamingdienst te staan, zodat je zonder extra kosten (behalve je abonnement op die dienst) de films kunt kijken. De ene film is sneller te streamen dan de andere film. We leggen uit hoe het precies zit.

Films van de bedrijven achter streamingdiensten

Als de studio achter een film van hetzelfde bedrijf is als een streamingdienst, dan weet je precies waar je aan toe bent. Elke film van Disney (inclusief Marvel, Star Wars en de Avatar-films) komt uiteindelijk naar Disney Plus. Elke film van Warner Bros. (zoals DC, Dune, The Lord of the Rings) komt naar HBO Max. De films van Universal (How to Train Your Dragon, Minions, Wicked) staan standaard op SkyShowtime.

Bij Disney duurt het circa 100 dagen tot een film op Disney Plus te zien is. Soms is een film sneller te zien, als de bioscoopbezoeken tegenvallen. Op SkyShowtime zit er wat meer variatie in de verschijningsdata van Universal-films. Zo zijn sommige films na een paar maanden al te zien, terwijl het bij andere films zo een half jaar duurt.

Warner Bros. heeft eerder de belofte gedaan om zijn films 45 dagen na de bioscooprelease op HBO Max te plaatsen, maar dat idee is losgelaten om toch meer geld te verdienen aan bioscoopbezoekers, en daarna aan mensen die de film willen huren of kopen. Je moet nu zo’n 90 dagen wachten.

Toch kan dit in de nabije toekomst veranderen. Netflix is bezig met Warner Bros. te kopen en wil films zo snel mogelijk via streaming beschikbaar maken. Eerder stelde Netflix voor om hier 17 dagen voor te rekenen, maar daar kwam veel kritiek op. Daarom zet Netflix de tijd nu op 45 dagen, zoals Warner Bros. eerder heeft beloofd.

Films waar de rechten van gekocht moeten worden gekocht

Daarnaast zijn er allerlei films van andere studio’s waar een streamingdienst eerst de rechten van moet kopen. De ene keer is een streamingdienst er snel bij om de rechten van een film te claimen, terwijl je de andere keer zo een jaar (of langer) moet wachten.

Er worden wel steeds meer deals gemaakt door streamingdiensten. Zo heeft Netflix na het succes van Kpop Demon Hunters een deal gesloten met Sony Pictures om zijn films exclusief te kunnen streamen. Daar horen onder andere de derde Spider-Verse-film en de The Legend of Zelda-film van Nintendo bij.

Films van streamers zelf

Streamingdiensten maken ook steeds vaker zelf films. Soms kiezen ze ervoor om deze eerst exclusief in de bioscoop te laten zien. Denk aan Apple met F1 The Movie. De film was in juni 2025 in de bioscoop te zien en pas sinds december 2025 op Apple TV te streamen.

Soms zijn films van Netflix een paar weken eerder in bioscopen te zien dan op de streamingdienst zelf. Dat was bijvoorbeeld bij de nieuwste Knives Out-film het geval.

En hoe zit het met kopen en huren?

Doorgaans zijn films na 45 dagen verkrijgbaar om te kopen of huren. Toch staat dit niet vast. Zo wordt een succesvolle film vaak langer in de bioscoop gehouden om meer geld te verdienen. Als een film flopt, zul je die eerder op onder andere Google TV en Prime Video vinden.

Conclusie

Samengevat komt het er dus op neer dat je naar de bioscoop gaat als je de film zo snel mogelijk wil zien op een zo groot mogelijk scherm. Of je wacht circa 45 dagen om de film te kunnen huren of kopen. Als je nog eens zo’n 45 dagen wacht, staat de film waarschijnlijk op een streamingdienst en hoef je niet extra te betalen. Hoeveel geduld heb jij?

