Schrijf je in voor de beste Black Friday-deals en maak kans op een Google Nest Hub

Later deze maand is het weer tijd voor Black Friday. Dat is niet meer een enkele dag (vrijdag 26 november), maar een bomvolle periode met allerlei aanbiedingen. Welke deals de beste zijn, weet Android Planet als geen ander en daarom maken we voor jullie een ultieme selectie. De speciale nieuwsbrief ontvang je op vrijdag 26 november om 00.00 uur: precies op tijd dus voordat de gekte echt losbarst.

We kijken naar de beste smartphones, maar denk ook aan audio-, smarthomeproducten en andere goede aanbiedingen.

Meer over de Google Nest Hub

De nieuwste Google Nest Hub werd eerder dit jaar geïntroduceerd en is een slim scherm. Dankzij stemcommando’s kun je de digitale butler Google Assistent gebruiken voor allerlei zaken. Bestuur je slimme apparatuur, check het laatste nieuws of weerbericht of speel je favoriete muziek af via Spotify of YouTube Music.

Ook kun je filmpjes afspelen van bijvoorbeeld YouTube of een serie streamen van Netflix of Videoland. Daarnaast heeft het apparaatje een Soli-radarchip. Daardoor kun je met hand- en veegbewegingen enkele zaken bedienen. Handig tijdens het koken, want zo kun je mooi naar het volgende muzieknummer skippen zonder het apparaat vies te maken. De radar wordt ook gebruikt om je slaapgedrag te meten.

Benieuwd naar al onze ervaringen? Dan lees je de Google Nest Hub 2 review.

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan tot en met dinsdag 24 november, waarna we het formulier zullen sluiten.

De hele maand november staat verder in het teken van geld besparen.