Black Shark heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd waarmee het bedrijf zich weer volledig richt op gaming. De Black Shark 3 en 3 Pro zijn voorzien van high-end hardware en verschillende interessante snufjes.

Black Shark 3 Pro officieel

De Black Shark 3 Pro is het nieuwe topmodel van de fabrikant en uitgerust met een scherm van 7,1 inch. De resolutie bedraagt 3120 bij 1440 pixels en er is gekozen voor een amoled-paneel. Die combinatie zorgt ervoor dat alles duidelijk en goed te zien is, kleuren van het scherm afspatten en het contrast erg hoog is.

Dat model heeft ook fysieke schouderknoppen aan boord, te gebruiken in verschillende games. Ook is er een extra goede trilmotor aanwezig, waardoor de game-ervaring nog beter wordt. Tot slot is er ook een apart koelsysteem aan boord, waardoor de 3 Pro wat koeler blijft tijdens een intensieve gamesessie.

De Snapdragon 865-chip is het kloppende hart, samen met 8GB of 12GB werkgeheugen. Er is een 5000 mAh-accu aanwezig en er wordt een 65 Watt-snellader meegeleverd. Omdat er twee losse accu’s aanwezig zijn, kan het toestel nog sneller worden opgeladen. Opladen van 0 tot 100 procent duurt een kleine 40 minuten.

Er zijn drie camera’s aanwezig op de achterkant, geplaatst in een pyramidevorm. De hoofdcamera schiet plaatjes van 64 megapixel, terwijl er ook een groothoeklens aanwezig is. Daarmee maak je foto’s van 13 megapixel. Tot slot is er nog een 5 megapixel-camera aanwezig, waarmee diepte-informatie wordt vastgelegd voor portetfoto’s.

Specificaties Black Shark 3

De normale Black Shark 3 is voorzien van dezelfde chipset en hoeveelheid werkgeheugen. Wel komt daar ook een versie met 128GB opslag van op de markt, terwijl de 3 Pro alleen te krijgen is met 256GB.

Deze variant heeft een oled-scherm aan boord van 6,7 inch met een full hd-resolutie. Net als de 3 Pro heeft ook dit display een ververssnelheid van 90Hz. Dat zorgt ervoor dat het scherm per seconde 90 maal wordt ververst, wat zorgt voor een soepele ervaring.

Ook zijn er nog vier zones aanwezig in het scherm, die nog aanraakgevoeliger zijn. Deze kun je ook weer linken aan bepaalde acties in games. De Black Shark 3 heeft een accu van 4720 mAh en komt ook met een 65 Watt-snellader.

Prijs en beschikbaarheid Black Shark 3 (Pro)

De toestellen zijn nu alleen gepresenteerd voor de Chinese markt. De prijs voor het instapmodel van de Black Shark 3 is omgerekend 450 euro, terwijl de Black Shark 3 Pro omgerekend 600 euro moet opbrengen. Of en wanneer we ze ook in Europa gaan zien, is nog de vraag. De Black Shark 2 Pro was vanaf eind vorig jaar wel in Nederland te koop.