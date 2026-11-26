Bang dat je met het grote aanbod op de verschillende streamingdiensten iets goeds mist? Geen nood, Android Planet vertelt waarom Blade Runner 2099 en nog zes series een must watch zijn.

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Blade Runner 2099 streamen (en meer kijktips)

Blade Runner 2099 speelt zich vijftig jaar na de film Blade Runner 2049 af, wat je waarschijnlijk al had begrepen door de titel. Hierdoor kun je de serie prima aanzetten zonder de films gezien te hebben. Wel kan de serie in de eerste afleveringen wat verwarrend aanvoelen, maar dat ligt dan aan de stijl en niet aan je kennis.

De originele Blade Runner ging over een wereld waarin synthetische mensen worden gemaakt voor gevaarlijke taken. Deze replicants zijn niet van echt te onderscheiden, maar leven een stuk korter dan echte mensen. In deze serie wordt de boel omgedraaid. In Los Angeles hebben de replicants na een burgeroorlog de overhand en zijn het juist de mensen die nare klusjes moeten oplossen om te kunnen overleven. Blade Runners jagen in deze nieuwe realiteit op rebellen.

In de serie volg je Cora (Hunter Schafer), een vrouw die haar broer probeert te redden en dat enkel kan doen als ze zich voordoet als een emotieloze replicant en zelfs een Blade Runner. Daarnaast volg je Olwen (Michelle Yeoh), een Blade Runner die nog maar acht dagen te leven heeft en haar eigen geheim met zich meedraagt.

De serie heeft een uitstekende sfeer, vol met de technologie die je misschien uit de Blade Runner-films kent, een waanzinnige soundtrack en een hoop creatieve keuzes rond belichting en setdesign.

Blade Runner 2099 kijk je op Prime Video.

Prime Video Amazon Mobile LLC 8.4 (5.856.242 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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Black Doves (seizoen 2)

Kun je liefde en vriendschap combineren met het bestaan als spion? Helen, gespeeld door Keira Knightley, is inmiddels de vrouw van de Britse minister president, waardoor ze in een unieke positie zit om gevoelige informatie te verzamelen. Als haar handler echter verdwijnt en haar beste vriend in de gevangenis belandt, is het lastig vol te houden.

Naast Knightley speelt ook Ben Whishaw een fantastische rol, als een spion die een hechte vriendschap met Helen sluit. Zelf raakt hij ondertussen verliefd op een knappe werknemer van het hotel waar hij woont, terwijl hij best weet dat liefde niet stand kan houden in dit bestaan.

Black Doves is een heerlijke vlotte spionnenserie, vol met grappige personages, spannende actiescènes en natuurlijk allerlei cliffhangers. De prettige aankleding is de kers op de taart.

Black Doves kijk je op Netflix.

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Netflix Netflix, Inc. 9.4 (17.076.408 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

The Lord of the Rings: The Rings of Power (seizoen 3)

De prequelserie op de The Lord of the Rings-films is niet zo warm ontvangen als Amazon waarschijnlijk had gehoopt. Zeker met het enorme budget dat er voor het filmen van de serie, over de opkomst van schurk Sauron en het smeden van de ringen, was gereserveerd.

Toch is het Amazon te prijzen dat er wordt doorgezet en gelukkig maar, want als jij je niet blindstaart op hetgeen wat misschien niet klopt in deze serie kun je genieten van een heel ander tijdperk in Midden-Aarde.

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Dit derde seizoen draait voor een groot deel om de frustraties bij Sauron die de ‘one ring’ wil smeden, terwijl dat maar niet lukt. Er gaat daarbij veel aandacht naar de Nazgnagôl, mannen die verleid worden door de macht van Saurons ringen en gekleed in zwarte gewaden de opdrachten van hun meester opvolgen. Dit zijn uiteraard de voorlopers van de Nazgûl waar Frodo en zijn Fellowship later mee te maken krijgen. The Rings of Power is een feest voor elke LOTR-fan, of als je gewoon houdt van een fijne fantasyserie.

The Lord of the Rings: The Rings of Power kijk je op Prime Video.

Prime Video Amazon Mobile LLC 8.4 (5.856.242 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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Cunk on Cinema

Britse komiek Diane Morgan is terug als documentairemaker Philomena Cunk, die erom bekend staat dat ze niets weet over de onderwerpen waar ze over praat. Toch gaat ze tegenover de slimste experts zitten om met een strak gezicht de domste vragen te stellen.

Met afleveringen van een kwartiertje ben je zo door dit seizoen over de geschiedenis van film heen, maar de grapdichtheid is zo groot dat je toch na elke episode even moet bijkomen.

Cunk on Cinema kijk je op Netflix.

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Netflix Netflix, Inc. 9.4 (17.076.408 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Dexter: Resurrection (seizoen 2)

Seriemoordenaar Dexter blijft maar op ons beeldscherm verschijnen en in dit tweede seizoen van de nieuwe Resurrection-serie keren nog meer bekende gezichten terug. Natuurlijk moet er ook weer flink op los gemoord worden.

Dexter: Resurrection kijk je op SkyShowtime.

SkyShowtime: Films en series SkyShowtime 8.8 (147.511 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

The Body

Het is 2004, de tijd van klaptelefoons, traag internet en MSN. Een groep Katholieke schoolmeisjes organiseert tijdens een stiekem feest een soort satanistisch ritueel met drugs, maar het nieuwste lid van het dansteam reageert daar niet goed op. Als deze meid dood lijkt te zijn, worden er keuzes gemaakt met grote gevolgen. Denk aan Euphoria, maar dan met een vleugje horror.

The Body kijk je op Netflix.

Netflix Netflix, Inc. 9.4 (17.076.408 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Alle streamingdiensten op een rij

Check ook ons overzicht met alle streamingdiensten op een rij en wat er aan hebt. Met zoveel diensten is streamer hoppen de beste optie. Let wel op, want de enshittification van streamingdiensten is in volle gang.