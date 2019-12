De blauwlichtfilter die je smartphonescherm ‘s avonds roder maakt, helpt je niet beter in slaap te komen. Dat beweren onderzoekers in een nieuw rapport. Zij zeggen dat je zo’n blauwlichtfilter beter kunt uitschakelen en de helderheid van je display lager moet zetten.

De (on) zin van de blauwlichtfilter

Op bijna alle smartphones en tablets kun je ervoor kiezen de kleurtemperatuur van het scherm ‘s avonds geleidelijk te veranderen. De ‘normale’ weergave gaat gedurende de avond steeds minder blauw licht uitstralen, waardoor het display roder en/of geler oogt.

Dit omdat het blauwe licht ervoor zou zorgen dat je ‘s avonds moeilijker in slaap komt en slechter slaapt. Schermfuncties als Nachtmodus of Night Shift (iPhone) zijn daarom belangrijk voor wie ‘s avonds nog op zijn telefoon zit, zeggen veel wetenschappers én smartphonemerken.

Maar die claim klopt helemaal niet, stellen onderzoekers van de Universiteit van Manchester in een nieuw rapport. De onderzoekers deden tests met muizen en concluderen dat onze lichamen de kleur blauw juist associëren met de avond, en niet met de dag. Overdag ervaren we veel geel licht, vooral van lampen en de zon. Een smartphonescherm dat ‘s avonds steeds geler en/of roder oogt, zou de hersenen daarom stimuleren om wakker te blijven.

‘Blauwlichtfilter helpt niet’

De wetenschappers van de Universiteit van Manchester staan niet alleen. Eerder dit jaar schreef De Volkskrant al een kritisch artikel over het gebrek aan bewijs dat blauw licht ons wakker zou houden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erkent dat er vervolgonderzoek nodig is om harde conclusies te trekken.

Dat laatste zeggen de onderzoekers van de Universiteit van Manchester ook. Ze kunnen – nog – niet met zekerheid zeggen of de blauwlichtfilter nu echt zo slecht is, maar stellen op basis van dit onderzoek wel twijfels over het nut van zo’n functie. Wie zo’n blauwlichtfilter gebruikt, kan hem volgens de wetenschappers een tijdje uitzetten om te kijken of je verschil merkt.

Onderzoekers: zet je schermhelderheid lager

Een maatregel die meer impact heeft, is het aanpassen van de helderheid van je display. ‘s Avonds kun je de schermhelderheid het beste zo laag mogelijk zetten. Hoe hoger de helderheid, hoe feller het licht en hoe minder snel je in slaap komt, stellen de onderzoekers. Andere, oudere onderzoeken schrijven hetzelfde.

Maak jij gebruik van een blauwlichtfilter op je smartphone of tablet? Zo ja, wat zijn je ervaringen? Laat het weten in de comments hieronder.