Blijft Huawei smartphones maken nu dochtermerk Honor verkocht is? De directeur van Huawei ontkent dat de fabrikant overweegt (een deel van) zijn smartphoneafdeling te verkopen.

Blijft Huawei smartphones maken?

De Amerikaanse regering onder leiding van president Trump zette Huawei in mei 2019 op een zwarte lijst, omdat het bedrijf een gevaar zou vormen voor de nationale veiligheid. Sindsdien mag Huawei geen zaken meer doen met Amerikaanse bedrijven. Huawei kan moeilijker aan smartphoneonderdelen komen, moet een Android-versie zonder Google-certificering gebruiken en heeft moeite om toestellen te updaten naar nieuwe Android-versies.

De smartphoneverkopen van Huawei zijn sinds 2019 ingezakt, met name in Europa. Dochtermerk Honor werd ook geraakt door de handelssancties, zelfs zo erg dat Huawei onlangs besloot om Honor te verkopen.

Daarna kwamen er geruchten naar buiten dat Huawei ook zou overwegen om (een deel van) zijn eigen smartphonetak te verkopen. Android Planet-redacteur Rens schreef daarom een opinie-artikel waarin hij zich afvraagt of Huawei gaat stoppen met smartphones, of dat het bedrijf vertrouwen houdt in een betere toekomst.

Huawei wil praten met president Biden

Dat laatste blijkt uit een gesprek tussen Huawei-directeur Ren Zhengfei en internationale media. Hij ontkent de geruchten dat Huawei van zijn smartphoneafdeling af wil. “Wij zullen onze smartphoneafdeling nooit verkopen”, beklemtoont Zhengfei.

Nu Trump weg is, hoopt Zhengfei op een gesprek met de nieuwe president Joe Biden. De directeur pleit voor een ‘reset van de relaties tussen de Verenigde Staten en Huawei’ en ‘nieuw beleid’ van Biden. Samengevat hoopt de directeur dat Biden besluit om Huawei van de zwarte lijst te halen, zodat het bedrijf weer samen kan werken met Google en andere techbedrijven. Eerder legden we al uit waarom Joe Biden belangrijk is voor Huawei’s toekomst.

Bidens regering heeft nog niet gereageerd op de open hand van Huawei. Hoewel de president meermaals heeft aangegeven voorstander te zijn van maatregelen tegen het Chinese bedrijf, heeft hij nog niet bevestigd dat hij Huawei op de zwarte lijst wil houden.

