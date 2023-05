Is Bluesky echt het nieuwe Twitter of de zoveelste hype?

Aan de lange lijst van mogelijke Twitter-alternatieven kunnen we een nieuwe speler toevoegen: Bluesky. Dit sociale netwerk is bedacht door Jack Dorsey, die je misschien nog kent als… juist: de oprichter van Twitter.

Wordt Bluesky hét alternatief voor Twitter?

Dat Twitter in zwaar weer zit, zal je niet zijn ontgaan. Sinds de overname door Elon Musk rommelt het nogal. Veel gebruikers zijn geen fan van zijn persoonlijkheid en het feit dat hij minder hard wil optreden tegen nepnieuws. Om maar een paar ergernissen te noemen.

Er zijn natuurlijk genoeg alternatieven voor Twitter. Zelfs de populairste, Mastodon, kan qua populariteit echter nog lang niet tippen aan Musks sociale netwerk. Maar in de luwte ontwikkelt zich momenteel een nieuwe speler, die de potentie heeft om Twitter op termijn van de troon te stoten: Bluesky.

Die naam zegt je mogelijk nog niets, maar Bluesky is bedacht door Jack Dorsey, die ooit aan de wieg stond van Twitter. Dat is natuurlijk veelbelovend, zeker omdat het medium ongeveer hetzelfde werkt en oogt. Verschillen zijn er ook: berichten kunnen maximaal 300 tekens lang zijn en je kiest zelf hoe je tijdlijn eruitziet: chronologisch of op basis van je interesses. Je bent dus geen prooi van algoritmes.

In tegenstelling tot Twitter is Bluesky (net als Mastodon) decentraal. Dat wil zeggen dat er niet één eigenaar is die alles bepaalt. Er zijn meerdere servers die onderling met elkaar communiceren en gebruikers kunnen een eigen server toevoegen. Daardoor heb je ook meer zeggenschap over je data en is er, momenteel althans, geen reclame te vinden.

Alleen op uitnodiging

Veelbelovend dus, maar er zit een addertje onder het gras. Hoewel Bluesky al honderdduizenden keren gedownload is, kun je het netwerk niet zomaar betreden. Dat is namelijk alleen mogelijk op uitnodiging. Vermoedelijk willen de oprichters daarmee voorkomen dat hun ‘baby’ te snel groeit en overbelast raakt. Momenteel zijn er vooral politici en beroemdheden te vinden.

Je kunt je wel inschrijven voor de wachtlijst. Op de website van Bluesky is te lezen dat de app spoedig ‘echt’ gelanceerd wordt. Even geduld nog dus.

Wat denk jij? Wordt Bluesky dan echt het nieuwe Twitter of zal Elon Musk zegevieren? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!