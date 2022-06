Dit moet je weten over bluetooth: verschillende versies, fun facts en meer

Al jaren vind je bluetooth standaard op smartphones en andere slimme apparaten, maar hoe werkt het eigenlijk? Waar komt het vandaan en wat is het verschil tussen versie 4 en 5? Alle antwoorden vind je in dit artikel, dus lees vooral even verder.

Bluetooth is overal

Het is niet meer uit ons leven weg te denken. We luisteren er draadloos muziek mee en verbinden onze smartwatch met onze mobiele telefoon. Het gaat natuurlijk over bluetooth: een van dé protocollen voor draadloze communicatie op hedendaagse apparatuur. Het bestaat al meer dan twintig jaar en intussen beschikken sommige toestellen al over versie 5.3. Maar wat houden die verschillende versies in? En welke versie moet jij hebben?

Het ontstaan van bluetooth

Misschien wist je al wel dat bluetooth (deels) van Nederlandse afkomst is. Onder meer Nederlander Jaap Haartsen werkte in 1989 bij Ericsson in Stockholm. Daar kreeg hij de opdracht om een protocol te ontwikkelen dat draadloze communicatie tussen apparaten toegankelijker moest maken. Kabels moesten overbodig worden. Dit bleek mogelijk in de vorm van radiogolven op korte afstand en voilà; bluetooth was geboren.

Samen, één standaard

Tien jaar later moest bluetooth grootschalig in de markt komen. Daarom besloten grote techbedrijven in 1998 samen de Bluetooth Special Interest Group op te richten. Hierin bundelden bedrijven als Ericsson, IBM, Intel, Apple, Microsoft, Motorola, Nokia, Toshiba en Lucent Technologies hun krachten. Een jaar later kwam de allereerste versie van bluetooth uit.

Opkomst in het smartphone-tijdperk

De eerste versies van bluetooth kwamen uit tussen 1999 en 2009 en waren relatief simpel. Door specifieke radiogolven te versturen en ontvangen verzond men data op korte afstand. Bij de eerste updates van Bluetooth stond vooral het verhogen van de bandbreedte en de maximale afstand centraal.

De eerste mobiele telefoon met bluetooth was de Ericsson T36. Dit toestel kon verbinden met een bluetooth-headset om handsfree te bellen. Door de jaren heen werd de technologie door steeds meer fabrikanten gebruikt. Zo herinner je je vast nog het delen van ringtones, foto’s en zelfs spelletjes met je vrienden. Het duurde soms lang, maar het werkte goed.

Vanaf bluetooth 4.0 in 2010 begon het balletje echt te rollen. Toen werd namelijk BLE (Bluetooth Low Energy) geïntroduceerd. Dat kwam met veel voordelen: het verbruikte minder stroom, schakelde automatisch uit als het niet gebruikt werd en kon meer data over grotere afstanden versturen. Deze aanpassingen maakten het toevoegen van bluetooth erg aantrekkelijk voor smartphone-fabrikanten en dat gebeurde dan ook massaal.

Versie 4.0 had wel een kwaaltje. Die bluetooth-versie verstoorde namelijk 4G-signalen. Dat zorgde voor een verzwakt signaal en verkleind bereik. De volgende 4.1-update verhielp dit probleem en verbeterde de zogenoemde ‘co-existentie’: zo heet het als meerdere signalen op dezelfde frequentieband werken.

Vanwege de verbeterde verbinding was bluetooth-versie 4.2 aantrekkelijker en gemakkelijker om bluetooth-apparaten te koppelen aan ‘the Internet of Things’. Dat zijn alle slimme apparaten die op één of andere manier verbonden zijn met internet. Bluetooth zorgt er dus voor dat apparaten niet zelf met internet hoeven te verbinden, maar dat het ook via een bluetooth-bridge of router kan.

De toekomst met bluetooth 5.0

We spoelen door naar 2016 toen versie 5.0 uitkwam. Bluetooth sloeg niet voor niets zeven decimalen na 4.2 over, want dit was een grote update. Zo werd de snelheid van BLE verdubbeld van 1 Mbps naar 2 Mbps, verbeterde het bereik met tientallen meters en verminderde het stroomgebruik nog meer.

Een toffe toevoeging aan bluetooth 5.1 uit 2019 is de hoek van vertrek en hoek van aankomst van het signaal. Daarmee kan het ene apparaat beter de locatie ten opzichte van het andere apparaat berekenen. Dat zie je bijvoorbeeld terug in bluetooth-trackers die je aan je eigendommen kunt maken. Denk aan de Galaxy Smart Tag van Samsung of de Tile Mate. Deze bepalen hun locatie door middel van passerende bluetooth-verbindingen van bijvoorbeeld smartphones.

In 2020 is bluetooth-versie 5.2 uitgekomen met onder meer een nieuwe generatie Bluetooth Low Energy (LE) Audio. Daarmee wordt muziek nog helderder naar je oortjes/hoofdtelefoon gestuurd. Je kunt met deze bluetooth-versie ook je oortjes/hoofdtelefoon met meerdere apparaten tegelijk verbinden. Denk bijvoorbeeld aan zowel je laptop als je telefoon. Multipoint noemen fabrikanten dat. Krijg je tijdens het kijken van een Android Planet-video een belletje? Dan schakelen de oortjes automatisch over en als je ophangt, weer terug.

Met bluetooth LE komt ook de mogelijkheid om audio naar grotere groepen te verzenden. Denk bijvoorbeeld aan reis-updates in het openbaar vervoer of een melding dat je bestelling klaar is bij je favoriete fastfoodketen. Bluetooth SIG kondigde in juni 2022 aan dit te gaan realiseren in onder de naam Auracast. Handig voor mensen met bijvoorbeeld gehoorschade, maar voor sommigen té sciencefiction.

De meest recente versie is bluetooth 5.3. Deze is eind 2021 aangekondigd en dusver op een handjevol apparaten te vinden. Ook deze komt weer met verbeteringen op het gebied van verbindingen, snelheid en veiligheid. Je koppelt nog sneller je bluetooth-speaker of randapparatuur en bent beter beschermd tegen kwaadwillenden. Heb je dan per se versie 5.3 nodig? Nee zeker niet. Je merkt waarschijnlijk weinig verschil. Wel zal een apparaat met een bluetooth 4-versie ouder aanvoelen.

Fun fact: bluetooth is een Vikingnaam

De naam ‘bluetooth’ komt van een oude Vikingenkoning: Harald Blåtand, ook wel Harald Blauwtand. Hij stond bekend als de koning die Denemarken en Noorwegen samenbracht en het Christendom daar introduceerde. Vertaal zijn achternaam naar het Engels en je krijgt ‘bluetooth’. Het logo is zelfs opgemaakt uit oude runentekens voor de H (ᚼ) en B (ᛒ).

Bluetooth was eigenlijk alleen bedoeld als codenaam. Het protocol zou eigenlijk RadioWire of PAN (Personal Area Networking) heten, maar tegen de tijd dat RadioWire of PAN op de markt zou komen, was het te laat om nog een handelsmerk te regelen. Daarom had het bedrijf geen andere keus dan met bluetooth verder te gaan. Een naam die nu bij velen bekend is.

Sinds de release in 1999 is bluetooth vol in ontwikkeling en nu wordt er geen toestel meer zonder geproduceerd. Wij zijn benieuwd: wat was jouw eerste telefoon of apparaat met bluetooth en waar gebruik je het nu het meest voor? Laat het weten in de comments hieronder!

