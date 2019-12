BMW kiest voor Android Auto Wireless vanaf 2020

Het bekende automerk BMW heeft aangekondigd Android Auto medio 2020 te gaan gebruiken. Daarbij kiest de fabrikant voor de draadloze versie en dat is een opmerkelijke keuze.

BMW kiest voor Android Auto Wireless

Vanaf juli 2020 kun je in verschillende auto’s van BMW gebruikmaken van Android Auto. Het gaat daarbij om auto’s die gebruikmaken van BMW Operating System 7.0 of hoger. Daarmee is de producent relatief laat, want er zijn inmiddels veel andere automerken waarbij Android Auto al is geïntegreerd.

Daarbij gaat het veelal om de versie die werkt door je telefoon aan te sluiten via een usb-kabel aan het infotainmentsysteem. De Duitse autofabrikant maakt echter een opmerkelijke keuze. Alleen de draadloze variant van de software kan gebruikt worden in hun bolides.

In de praktijk betekent dit dat je alleen met een handvol smartphones kunt navigeren via Android Auto. Daarbij gaat het om verschillende Google Pixel- en Samsung-toestellen. Wel is het zo dat de software niet alleen via het centrale scherm te gebruiken is, maar ook via het head-up display of instrumentenpaneel.

Wat is Android Auto?

Android Auto kun je bijvoorbeeld gebruiken om in de auto te navigeren via Google Maps of Waze. Daarnaast kun je muziek luisteren via verschillende apps. Integratie met WhatsApp is ook aanwezig en natuurlijk kun je bellen en sms’jes versturen.

Handelingen voer je uit via het touchscreen van het infotainmentsysteem of via stemcommando’s. Daarvoor maak je gebruik van de Google Assistent. De software was tot en met Android 9.0 (Pie) niet officieel te gebruiken in Nederland, waardoor je een los installatiebestand moest downloaden en installeren. Vanaf Android 10 is Android Auto standaard te vinden op je smartphone.

