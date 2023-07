Boox Palma is bijna een volledige Android-smartphone met e-ink-scherm

Deze kleine Boox Palma e-reader lijkt op een smartphone en draait op een volledige versie van Android, maar is er nog net niet helemaal.

Boox Palma: kleine e-ink smartphone, maar net niet helemaal

Boox is een opvallend merk met een divers aanbod aan apparaten die gebruikmaken van e-ink. Het bedrijf heeft niet alleen een standaard e-reader voor het lezen van boeken, maar ook een tablet met kleuren, een tablet waar je op kunt tekenen en zelfs een beeldscherm met e-ink. Nu komt daar een smartphone bij. Nouja, bijna dan.

De Boox Palma heeft het formaat van een smartphone met een 6,13 inch-scherm, en onder de motorkap 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De ‘Qualcomm Advanced Octa-core CPU’ wordt bijgestaan door een 3950 mAh-accu. En het apparaatje draait op Android 11, dat inmiddels flink verouderd is.

We kunnen de Boox Palma alleen geen echte smartphone noemen, omdat er geen ruimte is voor een simkaart en het apparaat geen ondersteuning biedt voor e-sim. Je moet het doen met wifi en bluetooth. Daardoor kun je bijvoorbeeld wel WhatsApp en Telegram gebruiken, maar niet bellen of sms’jes versturen.

Toch is een ‘smartphone’ met e-ink-scherm super interessant. Deze schermtechnologie biedt namelijk een hoop voordelen. De batterij gaat veel langer mee, waardoor je waarschijnlijk zo een week niet hoeft op te laden. Kijken naar e-ink is tevens veel minder belastend voor je ogen, en omdat er geen kleur is word je veel minder snel afgeleid door sociale media.

Ook de prijs is heel redelijk. De Boox Palma was voor 250 dollar te bestellen voor mensen die er vroeg bij waren, maar deze versie is inmiddels uitverkocht. Zodra het toestel weer verkrijgbaar is, zal het voor 280 dollar over de toonbank gaan. Het is nog niet duidelijk wanneer dat het geval is.

Dumbphones

