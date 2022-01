Android-malware steelt bankgegevens en reset dan je smartphone

Een nieuw Android-virus is uit op de bankgegevens van smartphonegebruikers en kan – nadat de buit binnen is – toestellen op afstand resetten. Lees hier meer over de BRATA-malware.

BRATA-malware op Android

Beveiligingsbedrijf Cleafy maakt melding van nieuwe Android-malware, met de naam BRATA (Brazilian RAT Android). Het gaat om een aangepaste versie van een bestaand virus, die voornamelijk uit is op bankgegevens. De malware komt weer in verschillende varianten en is ‘geüpdatet’, waardoor hij virusscanners kan omzeilen en een smartphone op afstand kan resetten.

BRATA zou eerst proberen om de bankgegevens van gebruikers buit te maken, en als dat is gelukt de geïnfecteerde smartphone terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Het virus zou ook in staat zijn om de gps-locatie van gebruikers te volgen, waardoor het weet waar gebruikers zich bevinden.

Het is onduidelijk hoeveel smartphones zijn geïnfecteerd door BRATA en of de malware ook in Nederland voorkomt. Het virus zou zich wel richten op gebruikers in het Verenigd Koninkrijk, Latijns-Amerika, China en Europese landen als Italië, Polen en Spanje.

Eén versie van BRATA zou zich vermommen als app, die vervolgens een tweede applicatie kan installeren die malware bevat. Ook gebruikt het virus de toegankelijkheidsopties van Android-telefoons om toegang te krijgen tot belangrijke onderdelen van het apparaten. Bijvoorbeeld om mee te kijken met wat er op het scherm gebeurt en stiekem screenshots te maken.

Meer over Android-malware

De beste manier om te voorkomen dat je smartphone geïnfecteerd raakt met BRATA (en andere Android-malware) is door goed op te letten welke apps je installeert. Zorg dat je applicaties altijd uit de Google Play Store downloadt en probeer losse apk-bestanden te vermijden. Ook moet je apps niet zomaar toegang geven tot functies en onderdelen van je toestel.

Steeds vaker zien we nieuwe Android-malware opduiken. Zo hadden Nederlanders vorig jaar veel last van het FluBot-virus, dat zich verspreidde via malafide sms’jes van zogenaamde postbedrijven. In het bericht wordt gevraagd om een app te installeren om de status van je pakketje te volgen. Staat de applicatie vervolgens op je telefoon, dan is het goed mis.

Ook hebben we op Android Planet geschreven over andere Android-virussen, zoals Toddler, Joker en GriftHorse. Het is daarom belangrijk om goed op te letten en te voorkomen dat er malware op je Android-smartphone terecht komt. In onze gids over Android-malware vertellen we je precies hoe je de virussen kan herkennen en verwijderen.

Video: zo bescherm jij je tegen Android-malware

