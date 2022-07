Bug Android Auto: iconen en taakbalk worden opgeblazen

Verschillende gebruikers van Android Auto hebben te maken met een vervelende bug. Iconen en de taakbalk worden vergroot weergegeven, waardoor er niet goed mee te werken is. Google erkent de problemen en werkt aan een oplossing.

Bug: Android Auto-iconen worden te groot weergegeven

Gebruik jij Android Auto op het infotainmentsysteem van je auto in combinatie met een smartphone die draait op Android 12? Dan kan het zijn dat je last hebt van een irritante bug. Via verschillende kanalen lezen we namelijk meldingen van personen, waarbij icoontjes en de taakbalk vergroot worden weergegeven.

Dat resulteert erin dat er slechts een paar snelkoppelingen naar applicaties worden weergegeven op het scherm, waardoor er nauwelijks te werken is met de slimme software. Het probleem is nog niet wijdverspreid en lijkt zich vooral voor te doen in Europa. Issues zijn gemeld door gebruikers van Android Auto Wireless, maar ook door mensen die de slimme software gebruiken via een kabeltje en hun smartphone.

Problemen zijn gemeld van gebruikers van verschillende smartphonemerken waaronder Xiaomi, Oppo, OnePlus en Samsung. Via het Google Support-forum zijn meldingen te vinden vanaf half juni, maar ook eerder dit jaar. Zoekgigant Google, de ontwikkelaar van Android Auto, heeft eerder al aangegeven van het probleem af te weten en is naarstig op zoek naar een oplossing. Wanneer we die kunnen verwachten is echter nog onbekend.

Android Auto is de slimme en veilige software voor gebruik in de auto. Zo kun je navigeren dankzij Google Maps, Sygic of bijvoorbeeld TomTom. Ook muziek afspelen doe je makkelijk met apps als YouTube Music of Spotify. Natuurlijk kun je ook snel iemand bellen. Binnenkomende berichtjes worden voorgelezen door de Google Assistent en die gebruik je ook om een route te zoeken of een benzinepomp langs de route.

De software gebruik je door een telefoon te koppelen met het infotainmentsysteem van je auto en werkt via een kabel of zelfs draadloos. Voorheen kon je Android Auto ook gebruiken als losse applicatie op je smartphone. Sinds eind juni is die speciale app niet meer bruikbaar en een goed alternatief van Google is er ook niet. Wel zijn er verschillende Android Auto-alternatieven beschikbaar van andere partijen.

Android Planet staat de hele maand juli in het teken van Android Auto en Android Automotive. Zo verschijnt binnenkort onze 2022-review van Android Auto en gaan we aan de slag met een Polestar 2. Daarin kijken we in navolging van vorig jaar naar het Google-systeem wat in de gehele auto verweven is.

